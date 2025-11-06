照護線上》度數太高、角膜厚度不足，不能做近視雷射手術？EVO ICL「新型」植入式隱形眼鏡 可還原的矯正新技術

EVOICL「新型」植入式隱形眼鏡適用於21到60歲的患者，可以矯正300度到2000度的近視，同時還能合併矯正100度到400度的散光，特別適合高度近視或無法雷射的族群。

◎ 照護線上

EVOICL「新型」植入式隱形眼鏡是一片柔軟、具高度生物相容性的專利膠原蛋白材質Collamer所製成的晶體，可長期在眼內與自然晶體和諧共處。（取自貼文）

如果因為高度近視、角膜厚度不足或乾眼而無法接受近視雷射手術，就只能一直戴眼鏡嗎？

現在還有另一項選擇，也就是EVO ICL「新型」植入式隱形眼鏡！

EVOICL「新型」植入式隱形眼鏡是一片柔軟、具高度生物相容性的專利膠原蛋白材質Collamer所製成的晶體，可長期在眼內與自然晶體和諧共處。可將晶體植入虹膜與天然水晶體之間，發揮矯正近視或散光的效果。適用於21到60歲的患者，可以矯正300度到2000度的近視，同時還能合併矯正100度到400度的散光，因此特別適合高度近視或無法雷射的族群。

手術過程不改變角膜結構、不易引發乾眼症，未來也可依需求將晶體移除或升級，不影響白內障手術，屬於可還原、可逆式的矯正技術。

EVOICL植入式隱形眼鏡，憑藉30年豐富國際臨床經驗，全球累積植入數已突破300萬片，能提供良好的視覺品質。

術前會進行多項精密的檢查，以提升手術安全與手術品質。

植入式隱形眼鏡手術，是利用眼藥水麻醉。

醫師會在角膜邊緣製作一個筆尖大小的微小切口，放入捲曲的晶體，然後將晶體固定於正確的位置。手術過程約20分鐘，當天即可返家休息。

許多患者在術後隔天，視力便能達到理想視力，迅速恢復日常生活與工作。

EVOICL「新型」植入式隱形眼鏡，屬於後房型植入式晶體，搭配微中央孔設計，讓房水可自然流通，維持眼內代謝循環，視覺品質更穩定。EVOICL「新型」植入式隱形眼鏡是視力矯正的新選擇，幫助擺脫眼鏡的束縛，維持高品質視力！

本文經授權轉載自【照護線上】度數太高、角膜厚度不足，不能做近視雷射手術？EVOICL“新型”植入式隱形眼鏡可還原的矯正新技術

