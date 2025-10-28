王宏仁國際專欄》中共四中全會解析：粉飾太平與權力穩定的表象

理論上，這次四中全會的重點應該是為「十五五」規劃定錨，也就是2026年至2030年的經濟藍圖。然而公報對經濟形勢的描述幾乎避談危機，反而充滿自我讚頌與樂觀預期，提出「增強自主創新能力、推動高質量發展」等口號，彷彿只要靠政治意志與集體宣誓，就能擺脫美中貿易戰與科技封鎖的現實困境。這種「口號治理」的姿態，早就是中國歷代政權慣用的政治語言與典型特徵。

◎ 王宏仁

中共二十屆四中全會甫落幕，會議公報果然如外界預期，想掩蓋的比真正願意面對的更多。整份公報語氣熟悉而乏味：先是慣例地肯定「十四五時期取得重大成就」，再高調宣示「中國式現代化」的新進展。然而，現實的中國並不如文字描述般穩健：經濟停滯、地方債壓力沉重、青年失業攀升、科技脫鉤與國際孤立問題一一浮現，而中共依舊選擇用語言來粉飾。

中共四中全會10月23日閉幕，7位政治局常委李希（左起）、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧和丁薛祥在主席台上參與會議。（美聯社檔案照）

理論上，這次四中全會的重點應該是為「十五五」規劃定錨，也就是2026年至2030年的經濟藍圖。然而公報對經濟形勢的描述幾乎避談危機，反而充滿自我讚頌與樂觀預期，提出「增強自主創新能力、推動高質量發展」等口號，彷彿只要靠政治意志與集體宣誓，就能擺脫美中貿易戰與科技封鎖的現實困境。這種「口號治理」的姿態，早就是中國歷代政權慣用的政治語言與典型特徵。

細看在經濟方面的描述部分，四中全會公報延續了習近平時期「政治壓倒經濟」的邏輯。四中全會之前，人民日報已經在9月30日起連續刊出八篇「鐘才文」系列文章，標榜「習近平經濟思想指引中國高質量發展」。這些文章幾乎成為全會的輿論鋪墊，圍繞「如何理解經濟形勢」、「如何推進改革開放」等問題展開，但篇篇強調政治忠誠與制度優越，樂觀過度、實質內容薄弱。這種以宣傳取代反思的做法，顯示當局並非真心要面對經濟放緩與結構性問題，而是試圖以「信心工程」維持社會穩定。

鄭麗文當選新任國民黨主席，中共總書記習近平發賀電，肯定多年來國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，推進國家統一。（取自微博）

在對台論述上，公報延續「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」的既有語調，與習近平近期致賀新任國民黨主席鄭麗文時提到的「共同推進國家統一」遙相呼應。國台辦聲稱「十五五規劃將為台灣同胞創造更多機遇」，不過這種表述仍是政治主導經濟的統戰語言，其核心目的仍在於塑造「統一優先」的政策氛圍。

值得注意的是，在四中全會之前，北京政壇流傳不少消息，認為習近平可能在此次會議後出現「權力下放」的跡象，甚至傳出軍委主席職務可能有所變動。然而，從中共歷史經驗來看，除非習近平能確信在放棄軍權之後，其人身安全能獲得高度保障，否則這種情況幾乎不可能發生。在中共體制中，黨政職位都可以變動，唯有「槍桿子」不可旁落。毛澤東、鄧小平皆在權力轉移過程中牢牢掌握軍權，這已是中共政治的基本邏輯。

中共軍委會副主席何衛東、軍委委員苗華等九位上將，遭到開除黨籍、軍籍並移送軍檢機關依法審查起訴。（本報合成）



四中全會結束後，中央委員遞補完成程序，公報方才確認習近平在政治與軍事上的主導權未遭挑戰。這種安排，對外傳達的訊息是「政權穩定、核心穩固」，但其背後反映的，是對內部權力鬥爭與忠誠穩定度的高度警覺。特別是近月來的軍方人事整頓，顯示出軍中並非完全「鐵板一塊」。會前由國防部公布的九名遭查高階將領，包括軍委副主席何衛東、軍委政治工作部前主任苗華等人，罪名是涉嫌嚴重職務犯罪、數額特別巨大。然而，中共軍報在10月18日發表社論指出，這些人「嚴重違反黨紀，破壞黨指揮槍原則與軍委主席負責制」，這樣的用語遠超一般貪腐指控，也讓外界懷疑其中可能涉及政治異動甚至叛變因素。

四中全會的政治意涵，不僅在於重申習近平的權力結構，也關乎他如何在內外壓力下重建政權安全與權力穩定。會議結束後，中國官方媒體才開始對美國川普總統主動提及「願與習近平會面」一事作出反應。這顯示在四中全會之前，北京刻意保持沉默，是因為習近平尚未確定政治安全與軍權穩定。只有在完成中央委員遞補與軍方整肅後，他才有餘裕考慮與美方的互動。鎮

不過，美中領導人會晤能否成行仍存變數。美方已多次表明希望中方在貿易平衡、稀土管制、芬太尼等議題上展現誠意，而根據馬來西亞東協峰會期間雙方代表的磋商情況看，若北京仍採取文字遊戲、拖延戰術或拒絕具體讓步，美方隨時可能中止對話。川普總統在此議題上的靈活與強硬並行，使未來在韓國慶州APEC峰會期間出現「破局」的可能性不可忽視。

美國總統川普（右）10月26日於馬來西亞吉隆坡，在東協峰會場邊見證和平協議簽署儀式。圖中同台者為柬埔寨總理洪馬內（中）與泰國總理阿努廷（左）。（美聯社檔案照）



整體而言，四中全會沒有帶來制度創新或政策突破，而是一次權力重申與政治穩定的展示。習近平透過整肅、宣傳與話語控制，暫時化解內部挑戰，鞏固個人地位。然而，內部經濟困境、外部戰略壓力、美中關係的不確定性，仍使這種「穩定」更像是一種表面的平衡。四中全會看似安然落幕，但它揭示的，是一個在壓力中求穩、在穩定中掩飾不安的政權。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

