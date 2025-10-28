自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

王宏仁國際專欄》中共四中全會解析：粉飾太平與權力穩定的表象

理論上，這次四中全會的重點應該是為「十五五」規劃定錨，也就是2026年至2030年的經濟藍圖。然而公報對經濟形勢的描述幾乎避談危機，反而充滿自我讚頌與樂觀預期，提出「增強自主創新能力、推動高質量發展」等口號，彷彿只要靠政治意志與集體宣誓，就能擺脫美中貿易戰與科技封鎖的現實困境。這種「口號治理」的姿態，早就是中國歷代政權慣用的政治語言與典型特徵。
王宏仁國際專欄

王宏仁國際專欄

2025/10/28 12:30

◎ 王宏仁

中共二十屆四中全會甫落幕，會議公報果然如外界預期，想掩蓋的比真正願意面對的更多。整份公報語氣熟悉而乏味：先是慣例地肯定「十四五時期取得重大成就」，再高調宣示「中國式現代化」的新進展。然而，現實的中國並不如文字描述般穩健：經濟停滯、地方債壓力沉重、青年失業攀升、科技脫鉤與國際孤立問題一一浮現，而中共依舊選擇用語言來粉飾。

中共四中全會10月23日閉幕，7位政治局常委李希（左起）、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧和丁薛祥在主席台上參與會議。（美聯社檔案照）中共四中全會10月23日閉幕，7位政治局常委李希（左起）、蔡奇、趙樂際、習近平、李強、王滬寧和丁薛祥在主席台上參與會議。（美聯社檔案照）

理論上，這次四中全會的重點應該是為「十五五」規劃定錨，也就是2026年至2030年的經濟藍圖。然而公報對經濟形勢的描述幾乎避談危機，反而充滿自我讚頌與樂觀預期，提出「增強自主創新能力、推動高質量發展」等口號，彷彿只要靠政治意志與集體宣誓，就能擺脫美中貿易戰與科技封鎖的現實困境。這種「口號治理」的姿態，早就是中國歷代政權慣用的政治語言與典型特徵。

細看在經濟方面的描述部分，四中全會公報延續了習近平時期「政治壓倒經濟」的邏輯。四中全會之前，人民日報已經在9月30日起連續刊出八篇「鐘才文」系列文章，標榜「習近平經濟思想指引中國高質量發展」。這些文章幾乎成為全會的輿論鋪墊，圍繞「如何理解經濟形勢」、「如何推進改革開放」等問題展開，但篇篇強調政治忠誠與制度優越，樂觀過度、實質內容薄弱。這種以宣傳取代反思的做法，顯示當局並非真心要面對經濟放緩與結構性問題，而是試圖以「信心工程」維持社會穩定。

鄭麗文當選新任國民黨主席，中共總書記習近平發賀電，肯定多年來國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，推進國家統一。（取自微博）鄭麗文當選新任國民黨主席，中共總書記習近平發賀電，肯定多年來國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，推進國家統一。（取自微博）

在對台論述上，公報延續「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」的既有語調，與習近平近期致賀新任國民黨主席鄭麗文時提到的「共同推進國家統一」遙相呼應。國台辦聲稱「十五五規劃將為台灣同胞創造更多機遇」，不過這種表述仍是政治主導經濟的統戰語言，其核心目的仍在於塑造「統一優先」的政策氛圍。

值得注意的是，在四中全會之前，北京政壇流傳不少消息，認為習近平可能在此次會議後出現「權力下放」的跡象，甚至傳出軍委主席職務可能有所變動。然而，從中共歷史經驗來看，除非習近平能確信在放棄軍權之後，其人身安全能獲得高度保障，否則這種情況幾乎不可能發生。在中共體制中，黨政職位都可以變動，唯有「槍桿子」不可旁落。毛澤東、鄧小平皆在權力轉移過程中牢牢掌握軍權，這已是中共政治的基本邏輯。

王宏仁國際專欄》中共四中全會解析：粉飾太平與權力穩定的表象中共軍委會副主席何衛東、軍委委員苗華等九位上將，遭到開除黨籍、軍籍並移送軍檢機關依法審查起訴。（本報合成）

四中全會結束後，中央委員遞補完成程序，公報方才確認習近平在政治與軍事上的主導權未遭挑戰。這種安排，對外傳達的訊息是「政權穩定、核心穩固」，但其背後反映的，是對內部權力鬥爭與忠誠穩定度的高度警覺。特別是近月來的軍方人事整頓，顯示出軍中並非完全「鐵板一塊」。會前由國防部公布的九名遭查高階將領，包括軍委副主席何衛東、軍委政治工作部前主任苗華等人，罪名是涉嫌嚴重職務犯罪、數額特別巨大。然而，中共軍報在10月18日發表社論指出，這些人「嚴重違反黨紀，破壞黨指揮槍原則與軍委主席負責制」，這樣的用語遠超一般貪腐指控，也讓外界懷疑其中可能涉及政治異動甚至叛變因素。

四中全會的政治意涵，不僅在於重申習近平的權力結構，也關乎他如何在內外壓力下重建政權安全與權力穩定。會議結束後，中國官方媒體才開始對美國川普總統主動提及「願與習近平會面」一事作出反應。這顯示在四中全會之前，北京刻意保持沉默，是因為習近平尚未確定政治安全與軍權穩定。只有在完成中央委員遞補與軍方整肅後，他才有餘裕考慮與美方的互動。鎮

不過，美中領導人會晤能否成行仍存變數。美方已多次表明希望中方在貿易平衡、稀土管制、芬太尼等議題上展現誠意，而根據馬來西亞東協峰會期間雙方代表的磋商情況看，若北京仍採取文字遊戲、拖延戰術或拒絕具體讓步，美方隨時可能中止對話。川普總統在此議題上的靈活與強硬並行，使未來在韓國慶州APEC峰會期間出現「破局」的可能性不可忽視。

王宏仁國際專欄》中共四中全會解析：粉飾太平與權力穩定的表象美國總統川普（右）10月26日於馬來西亞吉隆坡，在東協峰會場邊見證和平協議簽署儀式。圖中同台者為柬埔寨總理洪馬內（中）與泰國總理阿努廷（左）。（美聯社檔案照）

整體而言，四中全會沒有帶來制度創新或政策突破，而是一次權力重申與政治穩定的展示。習近平透過整肅、宣傳與話語控制，暫時化解內部挑戰，鞏固個人地位。然而，內部經濟困境、外部戰略壓力、美中關係的不確定性，仍使這種「穩定」更像是一種表面的平衡。四中全會看似安然落幕，但它揭示的，是一個在壓力中求穩、在穩定中掩飾不安的政權。

（作者為成大政治系教授、國策研究院執行長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書