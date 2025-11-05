自由電子報
健康醫療網》眼前霧茫茫看攏無？白內障別再拖！ 醫建議「依需求」挑水晶體

白內障是否進行手術主要依照「視力指標」判斷。若低於0.4，通常會建議手術；若仍維持0.5以上，尚能應付日常生活，接受手術對患者改善有限，則建議觀察即可。
健康醫療網

健康醫療網

2025/11/05 08:00

◎ 健康醫療網

白佳欣眼科診所主任醫師傅預登指出，白內障好發於50歲以後，但若有高度近視或糖尿病等共病，可能更早出現。（取自貼文）白佳欣眼科診所主任醫師傅預登指出，白內障好發於50歲以後，但若有高度近視或糖尿病等共病，可能更早出現。（取自貼文）

一位在台任教的外籍教師，年輕時沒有近視，習慣不戴眼鏡的生活。40歲過後開始出現老花眼，近年又因單眼白內障導致視力明顯減退，看手錶數字模糊不清。白佳欣眼科診所主任醫師傅預登評估後，建議進行白內障手術並植入新一代延焦段水晶體，手術恢復期結束拆除眼罩時，視覺表現逐步改善，讓他能清楚辨識手錶上的時間。對此傅預登醫師表示，術後恢復狀況需依個人條件而異，臨床上也有患者在術後對老花眼鏡的依賴程度降低，但效果會因人而異。

影片連結按此

白內障常見於50歲以上　視力低於0.4需治療

白內障的典型症狀是視力逐漸減退，看電視或文字模糊不清，甚至顏色辨識異常，有時伴隨畏光與夜間光暈，患者常形容「像在霧裡看東西」。傅預登醫師指出，白內障好發於50歲以後，但若有高度近視或糖尿病等共病，可能更早出現。由於水晶體混濁無法逆轉，若延誤治療，除會增加青光眼風險，也可能使手術難度提升。

目前最直接有效的治療方式為白內障手術，透過超音波乳化技術將混濁水晶體震碎、吸除，再植入人工水晶體以恢復視力。傅預登醫師說明，是否進行手術主要依照視力指標判斷。若低於0.4，通常會建議手術；若仍維持0.5以上，視力尚能應付日常生活，接受手術對患者改善有限，則建議觀察即可。

傳統多焦點水晶體　夜間視覺干擾成困擾

人工水晶體的種類多元，常見包含單焦點、多焦點及近年發展的新一代延焦段水晶體，選擇依據患者的用眼需求與職業型態而定。傅預登醫師說明，單焦點水晶體功能單純，主要滿足遠距離視力需求，術後若要看近距離物體仍需配戴眼鏡。

傳統的多焦點人工水晶體可同時滿足遠、中、近距離的需求，對希望減少老花眼鏡依賴的患者相當有吸引力。傅預登醫師坦言，這類水晶體夜間容易出現眩光或疊影，例如看車燈或紅綠燈時，影像會分散成多個圈圈，對需要夜間駕駛或高專注度工作的患者有一定影響。

新一代延焦段水晶體　改善夜間光學干擾

新一代延焦段水晶體在設計上改善了夜間視覺干擾問題。傅預登醫師指出，這類人工水晶體從設計上針對光學干擾進行優化，臨床上觀察部分患者在夜間視覺表現有所改善外，同時也提供連續視覺，滿足了患者從開車時遠距離的交通號誌、路標判讀，到中近距離的儀表板觀看、電腦操作、料理或甚至閱讀等多種需求。部分患者回饋術後對眼鏡的使用需求有明顯降低。

選擇水晶體前　充分討論需求是關鍵

傅預登醫師提醒，患者在手術前務必與醫師充分討論個人需求，包括是否經常使用電腦、是否需要長時間夜間駕駛、對眼鏡接受度高低等，個人不同的生活情境，都會影響人工水晶體的選擇。他強調，白內障手術的核心目的在於提升生活品質，因此找到最貼近生活需求的人工水晶體，才能在術後真正享受清晰穩定的視覺體驗。

白內障的典型症狀是視力逐漸減退，看電視或文字模糊不清，甚至顏色辨識異常，有時伴隨畏光與夜間光暈，患者常形容「像在霧裡看東西」。（取自貼文）白內障的典型症狀是視力逐漸減退，看電視或文字模糊不清，甚至顏色辨識異常，有時伴隨畏光與夜間光暈，患者常形容「像在霧裡看東西」。（取自貼文）

本文經授權轉載自健康醫療網／記者周辰瑞、潘昱僑報導眼前霧茫茫看攏無？白內障別再拖！醫建議「依需求」挑水晶體

