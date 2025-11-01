自由電子報
健康醫療網》心悸盜汗、易怒健忘？ 中醫師揭「補腎養心」安然度過更年期轉折期

初鳴堂中醫診所陳欣如中醫師指出，中醫認為更年期屬於「腎氣漸衰」的階段，腎主生殖、藏精，當腎陰不足、腎陽偏虛時，便會出現各種陰陽失衡的表現，此時調理的重點在於「補腎調肝、健脾養心」。
健康醫療網

2025/11/01 08:00

◎ 健康醫療網

女性大約在45-55歲之間會逐漸步入更年期，隨著卵巢功能下降、雌激素分泌減少，身體會出現一系列變化。常見症狀包括：潮熱盜汗、心悸失眠、情緒起伏大、記憶力下降、陰道乾澀、骨質疏鬆，甚至關節痠痛、代謝變慢、體重增加等。

初鳴堂中醫診所陳欣如中醫師指出，這些現象並非「生病」，而是自然的生命歷程。她解釋，中醫認為更年期屬於「腎氣漸衰」的階段，腎主生殖、藏精，當腎陰不足、腎陽偏虛時，便會出現各種陰陽失衡的表現。因此，更年期調理的重點在於「補腎調肝、健脾養心」，讓五臟氣血恢復和諧，減少身體不適。

中醫調養思路　藥食同源、內外兼顧

1.穴位按摩

每天早晚各按壓一次，每次3－5分鐘，以有痠脹感為宜，能幫助緩解不適。

●三陰交：位於小腿內側、腳踝骨尖上約四指寬處，可調和脾腎，改善潮熱、失眠與月經不調。

●太溪：在腳內側腳踝後方凹陷處，能補腎陰、安神助眠，對心悸與盜汗有幫助。

●合谷：手背拇指與食指間的虎口凹陷處，有行氣活血、舒緩情緒緊張與頭痛的效果。

2.局部熱敷

若出現腰痠或手腳冰冷，可在腰部熱敷毛巾或艾灸促進循環。建議每次15-20分鐘，溫度維持40-50°C，若熱敷墊直接接觸皮膚，建議不超過45°C，以免燙傷或起水泡。皮膚敏感者與長輩應特別留意。

3.茶飲調養

以下藥材性質溫和，適合一般保養使用，每週飲用2-3次即可。若有慢性病或服用西藥，仍建議先諮詢中醫師。

●養心安神茶：酸棗仁2錢、百合2錢、桂圓3-4顆、紅棗2枚。可補血安神、改善心悸與睡眠品質。

●清熱舒肝茶：菊花1錢、玫瑰花2-3朵、麥冬2錢。能疏肝理氣、清熱生津，適合常覺心煩、口乾舌燥者。

生活習慣調整　讓身體慢慢找回平衡

陳欣如中醫師提醒，生活方式的調整才是更年期保養的根本。

●飲食：營養均衡、減少加工食品攝取。可多吃芝麻、黑木耳、深綠色蔬菜，補充植物性雌激素與鈣質；少吃辛辣、油炸及高糖食物，以免增加腸胃負擔。

●作息：避免熬夜，盡量在晚上11點前入睡，給身體足夠的修復時間。

●情緒調適：練習察覺情緒變化，透過書寫、聊天、冥想等方式紓壓。更年期不是孤單的戰役，家人與朋友的支持也相當重要。

運動習慣與自我照顧　動得適度氣血更順

適度運動能幫助調節情緒、維持骨骼健康與睡眠品質。初階者可從快走或慢跑開始，每週至少3次、每次30分鐘，有助促進血液循環、減輕焦慮。

搭配瑜伽或伸展運動，能放鬆肌肉與穩定情緒，尤其呼吸練習能減少潮熱與心悸。再進階可加入負重訓練，幫助預防骨質疏鬆、維持代謝、避免中年肥胖。

此外，每天抽空10分鐘進行腹式呼吸，能平衡交感與副交感神經，減少焦躁與不安。

陳欣如中醫師提醒，更年期雖充滿挑戰，但同時也是重新認識自己、調整生活步調的契機。透過中醫調養、茶飲與穴位按摩，再加上自律的生活與運動習慣，女性能更平穩地度過這段轉折期。

「身體的不適不是軟弱，而是提醒妳：該好好照顧自己了。」當願意傾聽身體訊號並逐步調整，就能以更健康、安定的狀態迎接人生下半場。

