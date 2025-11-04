法官指出，「網軍」是由「網路」與「水軍」組合而成的新詞，用來描述在網路上為特定目的大量發布訊息的群體。這個詞主要是反映一種社會現象，並非天然帶有侮辱或貶抑意味。

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）

說人家是「網軍」算是貶抑詞嗎？近期有則有趣的新聞報導指出，指稱對方是「網軍」，並不是貶抑詞喔！



新聞報導提及，一名郭姓男子前年（2023）4月在PTT八卦板發文，幫政治人物高虹安宣傳臉書直播。沒想到有網友王姓男子發現，他之前也常常貼出高虹安和黃國昌的相關文章，於是留言質疑：「怎麼高虹安跟黃國昌的直播都會上八卦板？這網軍也太明顯了吧！」郭男覺得被說成「網軍」是在侮辱他，名譽受損，因此提告求償6000元。



為什麼法院認為網軍不是貶抑詞？根據判決，可能有以下三個理由：



語意來源屬中性描述

法官指出，「網軍」是由「網路」與「水軍」組合而成的新詞，用來描述在網路上為特定目的大量發布訊息的群體。這個詞主要是反映一種社會現象，並非天然帶有侮辱或貶抑意味，因此在語意層面屬於中性描述詞，而非對人格的負面評價。

請繼續往下閱讀...

網路宣傳已成普遍產業

隨著網路成為人際互動與資訊傳播的重要平台，政治人物、政府機關、工商團體乃至企業，都利用網路進行政策宣傳或商業行銷。法官認為，這樣的操作需求促成了相關市場與行業的形成，甚至產業化發展，因此投身其中的從業人員並不構成不當行為，「網軍」也就不能被視為負面或貶義的稱呼。

客觀社會評價並非貶損人格

法官最後強調，隨著網路滲入生活各層面，「網軍」已成為社會上普遍可理解的用語，客觀上難以判定為足以損害人格或名譽的負面詞彙。即使有人以此詞質疑他人發文動機，仍屬於針對言論內容與公共討論規範的意見表達，並非惡意侮辱，因此不構成名譽侵權。

雖然法官認為，罵人是網軍不算貶抑詞，但法操也呼籲各位網友，在發文、留言前先思考一下自己的言行是否會觸法，即便後續法院認為不算公然侮辱，但若因此要跑法院也是非常麻煩，務必要注意。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】被稱「網軍」告誹謗竟敗訴，為什麼法院認為網軍並非貶抑詞？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法