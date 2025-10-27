自由電子報
沈榮欽國際視野》從兩篇外國投書 看台灣輿論的過度反應

台灣輿論對這兩篇文章都過度反應，其實如果仔細觀察就會發現，對這些文章高度反應最根本的原因並不是文章寫了什麼，而是覺得文章說出了他們心中的觀點，引用來宣揚自己的正確。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/10/27 21:00

◎沈榮欽

金萊爾（Lyle Goldstein）的《美國必須警惕台灣魯莽的領導人》引發藍白陣營高度反應，紛紛引用怪罪賴總統的兩岸政策，用來炒作疑美論。

華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）10月23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」雜誌。（圖取自時代雜誌官網）華府智庫「國防重點」（Defense Priorities）亞洲接觸計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）10月23日以「美國應警惕台灣魯莽的領袖」為題投書「時代」雜誌。（圖取自時代雜誌官網）

這讓人想起不久前惠頓（Christian Whiton）發表的《台灣如何失去川普》，同樣在台灣掀起討論，只是當時是川粉用來怪罪賴總統不了解川普，導致失敗的美國政策。

台灣輿論對這兩篇文章都過度反應，其實如果仔細觀察就會發現，對這些文章高度反應最根本的原因並不是文章寫了什麼，而是覺得文章說出了他們心中的觀點，引用來宣揚自己的正確。但是如果你看旺中電視，找來前次反對大罷免的國民黨年輕投機者，用著非常表面的國際關係理解去闡述金萊爾文章對於台灣兩岸政策的涵意，大概就可以知道其中討論的深度了。

惠頓的事情也是如此，台灣找的是現任白宮幕僚長蘇西威爾斯（Susie Wiles）之前工作的公關公司Ballard Parters，明明是第一選擇，卻被拿來對美國政治公關缺乏理解的川粉大作文章，製造出茶壺裡的風暴，其實同樣是反映出他們心中的想法。

比起這些，盧比歐在從以色列飛往卡達前往亞洲的專機上對隨行記者表示的內容，顯然更為關鍵：「如果大家擔心的是那種以放棄台灣來換取某種貿易協議，或獲取貿易上的優惠待遇，我不認為你們會看到那種貿易協議。沒有人打算這麼做。」結果現在台灣輿論對盧比歐發言的重視遠不如金萊爾，不免令人啞然失笑。

美國國務卿盧比歐（中）表示，台灣不必擔心在正在進行的美中貿易談判中被用作籌碼。（路透）美國國務卿盧比歐（中）表示，台灣不必擔心在正在進行的美中貿易談判中被用作籌碼。（路透）

如果了解川普的行事風格，對於川習會保持一定程度的憂心，絕對是正常之舉，但是引用一位智庫人員的投書散佈疑美論，顯然已經過了頭。

台灣最重要的還是更努力投入在國防，要更嚴格監督藍白讓馬文君擔任外交國防委員會召委，是否繼續傷害台灣的國防力量，要更努力應付中共的認知作戰，要對中共對台灣的滲透更用力圍堵，而不是任由一兩篇外國投書自亂陣腳，這恐怕是台灣未來更需要學習的地方。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

