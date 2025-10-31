自由電子報
法操》【司想評論】高雄BP演唱會30名粉絲遭黃牛詐騙，賣黃牛票可能犯什麼罪？

據悉，一名25歲印尼籍男子透過Instagram與友人介紹，聲稱可協助粉絲購得BLACKPINK演唱會門票，收取費用後卻疑似未能成功搶票，導致部分粉絲無法入場，憤而將其包圍，並報警處理。
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2025/10/31 08:30

◎ 法操司想傳媒

AI生成示意圖。（取自貼文）AI生成示意圖。（取自貼文）

韓國人氣女團BLACKPINK於10月18、19日在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦演唱會，場內氣氛熱烈，場外卻發生代購票券糾紛。近期有則新聞報導指出，約有十多名粉絲因拿不到門票無法入場，憤而包圍一名協助購票的印尼籍男子並報警處理。警方初步調查後發現，受害人數恐達三十人，金額約十四萬元，目前這名印尼籍男子已遭移送法辦。

協助購票卻拿不出票 涉嫌背信罪

據了解，25歲的印尼籍男子透過Instagram與友人介紹，聲稱可協助粉絲購得演唱會門票，收取費用後卻疑似未能成功搶票，導致部分粉絲無法入場。

根據刑法第342條：「為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者，處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科五十萬元以下罰金。」

印尼籍男子的行為很有可能屬於收了錢卻不辦事，全案以違反背信罪嫌將印尼籍男子移由橋頭地檢署偵辦。

哄抬票價 涉嫌文化創意產業發展法

另外，文化部前年訂定施行的「文化創意產業發展法」，相關條文指出若哄抬門票罰鍰金額是以原票價十的倍數起跳，最高可達五十倍；若黃牛是累犯屢被查獲，罰鍰更是再以倍數相乘，最高又可再達五十倍。文創法第10-1條第2項規定：「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，由主管機關處票面金額或定價之十倍至五十倍罰鍰。」

演唱會黃牛票亂象仍屢見不鮮，黃牛利用粉絲為追星心切，收錢不辦事甚至哄抬票價，不僅看不到演唱會還賠了大筆錢。法操也要提醒各位粉絲，購票應透過官方或合法平台，以確保交易安全；任何以高價轉售或未經授權代購之行為，除涉刑責外，也會破壞演藝市場秩序。

本文經授權轉載自【法操】【司想評論】高雄BP演唱會30名粉絲遭黃牛詐騙，賣黃牛票可能犯什麼罪？

