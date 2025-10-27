自由開講》業者玩法、機關失職 廚餘養豬當然會出事！

◎ 姚孟昌

豬農究竟能不能餵豬廚餘？關鍵在於廚餘有沒有事先經過90度高溫蒸煮，時間超過60分鐘！若有，廚餘餵豬沒問題；若沒有，那就大有問題。地方機關的責任就是嚴格執行法令，確實查察；對違反規定的養豬場及早訪視，並要求妥切改正。至於沒被拿去餵豬的廚餘也該遵照衛生環保法規，妥善處理，而不是找個地方堆著就算了事。

是以，若國人還在爭執廚餘能否拿來餵豬，甚至怪中央為何不禁止廚餘養豬，那真的是搞錯方向、徒費口舌。甚至會讓真正該負責的機關逃脫責任，更增添環保機關後續處理廚餘的負擔。

請繼續往下閱讀...

豬農能否餵豬廚餘，關鍵在於廚餘有沒有事先經過90度高溫蒸煮，且時間超過60分鐘；示意圖。（資料照）

根據媒體《ETtoday》在10月26日下午的最新報導：

「環境部長彭啓明表示，環境部針對廚餘蒸煮都有完善機制，廚餘必須歷經90度高溫蒸煮1小時後才可餵豬，且養豬場每天都應上傳蒸煮照片到相關系統，環保局也須每個月輔導稽查。根據第一輪疫調結果，台中案場在5月上傳24次，6月上傳8次，7月上傳1次，8月0次。根據指引規範，若業者沒有每天上傳，地方政府每月都要去查核輔導，經查，台中市政府只有5月及7月各訪查一次，台中案場確有未符合規範的情況。

又台中市處理廚餘，原先是用堆肥處理，但基礎結構、抗蝕材料、地表水防護設備等均不適合，環境部實地勘查後與市府達成協議，現在改用掩埋處理，依規定要挖出長、寬10公尺、深度0.5公尺的坑，且必須每天覆土，避免蚊蟲或野生動物覓食。」

很清楚地是在過去四個多月間，爆發疫情的養豬場（台中梧棲養豬場）並未遵守規定，而環保局也未依照規定查核訪視。業者違法、主管機關怠忽職守，兩者都應被嚴加譴責、依法追究。台中市政府更無法逃避督導不周的政治責任。

當前台灣爆發的非洲豬瘟危機，台中市政府無法逃避督導不周的政治責任。（資料照）

筆者建議相關業者應就損失進行統計，嗣後向台中市政府訴請國家賠償。除檢調機關應進行訴追，監察院更應著手調查，依法進行彈劾糾舉。

政府有司當追究失職者之責，不容輕縱。選民也當引以為鑑，監督民選首長、刻不容緩。

（作者為大學教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法