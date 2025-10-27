黃澎孝練「孝」話》讓柯喬治、魏德邁來打臉方恩格吧！──評「方恩格打臉矢板明夫」

10月25日，矢板明夫參加了一場將光復節定位為「台灣再淪陷日」的台灣國活動，並在其臉書專頁上發表評論，沒想到引來了美僑律師方恩格的「打臉」。

◎ 黃澎孝

日本在台新聞工作者矢板明夫10月25日參加了一場台灣國的活動。該活動將光復節定位為「台灣再淪陷日」。矢板明夫在他的《矢板明夫俱樂部》欄目中貼文評論，文末並以「疑問句法」問「大家同意這個說法嗎？」

結果引來了美僑律師方恩格（Ross Feingold）的「打臉」，他質疑說：「我不知道矢板明夫因爲什麽依據能寫『對大部分台灣人來說...』，但如果他要『參加了一場台灣國的活動。將光復節定位為《台灣再淪陷日》』的話，他爲什麽入籍中華民國籍？」

方恩格這樣的評論，當然非常合乎某些媒體的調性，於是就有媒體以「方恩格打臉矢板明夫」為標題，來報導這件事。

美僑律師方恩格（Ross Feingold）。（資料照）

矢板明夫定義中文「光復」字義

矢板明夫大家都很熟知，他的這篇簡短的貼文我也看過了。讓我印象深刻的是，他以中文「光復」兩字的定義，指出：

「光復兩個字，在中文裡有從黑暗的狀態，恢復到光明的狀態的意思。」

但是，他列舉出國民黨統治台灣後，陸續發生了228事件、白色恐怖，以及將近40年的戒嚴統治。因此，他認為「光復」一詞絕對不合適。

矢板明夫還特別指出「對岸的中國政府，也將10月25日訂為中國的「台灣光復紀念日」，是想將此作為主張中國對台灣擁有主權的法律依據之一。

因此，他提醒大家：台灣再次慶祝光復節，就有「誘致外患、隨中共起舞」之嫌，提醒大家一定要小心。

矢板明夫這番有理有據的評論，卻引來方恩格的質疑，他寫道「我不知道矢板明夫因爲什麽依據能寫『對大部分台灣人來說...』」

矢板明夫提醒民眾：台灣再次慶祝光復節，就有「誘致外患、隨中共起舞」之嫌，一定要小心。（翻攝自矢板明夫臉書）

《維基百科》簡介方恩格

或許正如《維基百科》在簡介方恩格的欄目中提到他的中文程度為「中等」吧！因此，他用他職業性的律師邏輯，光就「對大部分台灣人來說...」這句話的語意提出質疑。顯然，他對中文「光復」兩字的意思，以及「台灣國」運動的背景，沒有矢板明夫那麼瞭解。

事實上，終戰後有很多台灣菁英主張台灣應該趁機獨立建國，其中最著名的則是辜振甫、林熊祥、徐坤泉、簡朗山與許丙爲首的「一群臺灣人士紳 」，於1945年8月22日，至臺灣總督府請求安藤利吉總督協助臺灣獨立的所謂「謀議臺灣獨立案」。

該案的判決書原文，曾於1947年7月29日刊載在《臺灣新生報》上，方恩格不妨上網查查看是怎麼回事。

更「打臉」方恩格的是當時美國駐台北領事館副領事柯喬治（George H. Kerr）在他《FORMOSA BETRAYED》書中，對所謂「台灣光復」之初「大部份台灣人」的感受，有以下綜合陳述：

「台灣民眾原對戰後『回歸中國』寄予厚望，但在陳儀政權腐敗與暴力鎮壓下面對更糟現實。」

《維基百科》寫道，方恩格中文程度為「中等」。（翻攝自《維基百科》）

《魏德邁致美國國務卿的報告》打臉方恩格

另外已解密的《中美關係白皮書》（United States Relations with China,1949）第309頁所載「魏德邁致美國國務卿的報告（General Wedemeyer to the Secretary of State）」，該報告是曾任美國駐華軍事代表團團長（Chief of Staff to Generalissimo Chiang Kai-shek; Commander, U.S. Forces, China Theater）的魏德邁將軍（Albert C. Wedemeyer）戰後於1947年7月，奉美國總統杜魯門任命為「美國總統特派代表（Special Mission to China）」率「魏德邁調查團（Wedemeyer Mission）」重返中國（Special Mission to China, headed by Gen. Albert C. Wedemeyer） ，1947年7月，美國總統杜魯門與國務卿馬歇爾派他率「魏德邁調查團」（Wedemeyer Mission）重返中國。

《魏德邁致美國國務卿的報告》。（取自貼文）

調查期間他親赴上海、廣州、台北，對台灣當時的治理狀況留下詳實觀察紀錄。

1947年9月他將《Wedemeyer Report》呈交馬歇爾國務卿。報告中對於台灣「228事件」的前因後果有非常具體的觀察，他在報告中指出終戰之初：「人民真誠而熱情地期待著從日本枷鎖中解脫出來。」

然而，「陳儀和他的爪牙無情地、腐敗地和貪婪地將他們的政權強加給快樂和隨和的民眾」。

他例舉：

「軍隊以征服者的身份行事」。

「秘密警察自由行動，以恐嚇和促進中央政府官員的剝削。 ...」

The people anticipated sincerely and enthusiastically deliverance from the Japanese yoke. However, Chen Yi and his henchmen ruthlessly, corruptly and avariciously imposed their regime upon a happy and amenable population. The Army conducted themselves as conquerors. Secret police operated freely to intimidate and to facilitate exploitation by Central Government officials.

另一方面，魏德邁卻對日本殖民台灣的成績頗爲肯定地指出：

「該島的煤炭、大米、糖、水泥我、水果和茶葉的產量極高。 水力發電和火力發電都很豐富。」

The island is extremely productive in coal, rice, sugar, cement, fruits and tea. Both hydro and thermal power are abundant.

「日本人甚至在偏遠地區也有效地電氣化了，還建立了優秀的鐵路線和高速公路。 」

The Japanese had efficiently electrified even remote areas and also established excellent railroad lines and highways.

「百分之八十的人會讀會寫，這與中國大陸的普遍情況完全相反。」

Eighty percent of the people can read and write, the exact antithesis of conditions prevailing in the mainland of China.

最後，魏德邁作出以下結論：

「有跡象表明，福摩薩人願意接受美國監護和聯合國託管權。」

There were indications that Formosans would be receptive toward United States guardianship and United Nations trusteeship

「他們擔心中央政府考慮耗盡他們的島嶼，以支援破碎和腐敗的南京機器」

They fear that the Central Government contemplates bleeding their island to support the tottering and corrupt Nanking machine.

「我認為他們的恐懼是有根據的。」

and I think their fears well founded.

原文並陳以助方恩格瞭解「光復」真相

為了讓中文程度僅中等的方恩格更充份的瞭解這幾位當時美國官員的看法，所以我特別將原文並列刊出。同時也讓方先生和讀友們一起來評論：矢板明夫的措辭是否有所根據？

至於，方恩格質疑矢板明夫「他要參加了一場台灣國的活動。將光復節定位為『台灣再淪陷日』 的話，他爲什麽入籍中華民國籍？他可以選在台灣國成立後（如果以後真的成立的話），才入籍。」

以這樣的簡單邏輯來質疑矢板明夫的入籍，實在有損這位美商律師的法律專業。誠如矢板明夫反擊稱：「參加活動跟入籍有什麼因果關係嗎？」矢板明夫甚至直指方恩格「故意找事」！

相信很多人都和我一樣，對於方恩格的瞭解不多，因此，我只好再度借重《維基百科》了。

結果，該百科指出：「方恩格政見傾向大中華主義，見解與中華民國派和泛藍陣營相近。」

這段直接援引自《維基百科》的原文，應該有助於我們瞭解方恩格之所以打臉矢板明夫，「故意找事」的背景緣由之所致了！

《維基百科》寫道，方恩格政見傾向大中華主義。（翻攝自《維基百科》）

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

