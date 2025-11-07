自由開講》跨境綁架與言論審查：中共國家機器的無邊界暴力

◎ 郭索

你可能沒聽過桂民海，但你應該可能聽說有人勇敢地出版《習近平與他的情人們》這本書，現在的桂民海正關押於中共的監獄，象徵著一種被摧毀的出版自由，也揭開中共國家機器最陰暗的一面。

這位瑞典籍華人出版人，本應在泰國過著平凡的退休生活，卻因出版揭露中共高層私生活的書籍而觸怒權貴。2015年，他在泰國芭達雅被綁架後離奇失蹤，幾個月後竟出現在中國央視的《被認罪》節目中。從此，他不再是一名出版人，而成為中共以國家暴力消滅異見者的活生證據。

桂民海（左）因出版揭露中共高層私生活的書籍而觸怒權貴，現正關押於中共監獄。（美聯社）

這並非孤例。從銅鑼灣書店事件、維吾爾人跨境引渡案，到在歐洲多國出現的「海外警察站」，中共的觸手早已越過疆界，延伸到各國社會的角落。這是一種冷血的國家擴權模式，以恐懼維持統治、以跨境執法削弱法治、以政治懲罰消滅言論。在中共眼中，國籍、主權、司法程序都只是可被操控的符號，只要「黨的意志」認定某人是敵人，那麼世界上便沒有他安全的地方。

中共聲稱桂民海「違反中國法律」，但他早已放棄中國國籍，是瑞典公民，綁架他進入中國審判，本身即是對國際法的踐踏。這種行為的可怕之處，不僅是對個人的剝奪，更在於它向世界釋放了一種威懾訊號，任何敢揭露真相者，都可能被消失；任何不順從者，無論身在何方，都可能被捉回審判。這正是極權政體最極致的控制邏輯：讓恐懼成為國際秩序的延伸。

值得注意的是，這起事件並非一場單純的人權悲劇，而是中共治國理念的外化。它透過「境外綁架」與「被認罪表演」，把國內對思想的管控，推向全球舞台。桂民海之死生未卜，是出版界的警鐘；他的被捕，是自由世界的警訊。當一個政權敢於在他國綁人、操控司法、壓制言論，那麼所有仍相信法治與自由的人，都不該再沉默。

透過「境外綁架」與「被認罪表演」，中共把對國內思想的管控外化，推向全球舞台。（美聯社、路透，本報合成）

（作者為自由評論者）

