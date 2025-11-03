自由電子報
自由開講》遲來的正義：平埔族群的教育下一步

2025/11/03 09:00

◎ 周惠民

立法院已於10月17日三讀通過「平埔原住民族群身分法」，原民會指出，目前已有西拉雅等9個平埔原住民族群提出申請，將儘速審議。（資料照）

2022年，憲法法庭宣告排除平埔族群的《原住民身分法》違憲，為一段「被消失」的歷史，帶來了遲來的正義。2025年10月17日，立法院三讀通過「平埔原住民族群身分法」，回應平埔原住民族群20餘年來正名之訴求，這無疑是臺灣轉型正義的里程碑。

然而，法律上的身分承認，是否等同於實質的權利保障？從當前討論觀察，一種「另立專法」、權利待議的立法模式，極可能創造出法律上次等的「第三類原住民」。這種「身分與權利脫鉤」的模式，是一種打折扣的承認。而這場正義的試煉，最直接的檢驗場域，就是我們的教育體系。平埔族群正名，將為臺灣教育帶來三大挑戰，也是三大改革契機：

首先，是資源分配的挑戰。當數十萬潛在平埔原住民人口取得身分，現有的原住民教育預算、升學優待名額是否會被稀釋？這已在既有原住民族群中，引發真實的焦慮。若政府僅以「國家資源有限」為由，讓弱勢族群在有限的資源池中相互競爭，無異於是對轉型正義最大的諷刺。國家應將此視為「擴大」整體原住民族教育投資的契機，這筆預算，是對歷史錯誤的補償，是國家不可推卸的責任。我們需要的，是把餅做大的決心，而非挑起族群矛盾的零和博弈。

其次，是課程史觀的挑戰。長久以來，教科書中的平埔族群是「被漢化」、「消失的民族」。如今，法律承認了其存續的事實，課程豈能依然故我？這不僅是在課本中增加一個文化單元而已。一場真正的「去殖民」課程改革，必須從根本上解構漢人中心史觀，重新將平埔族群定位為臺灣歷史的關鍵行動者。我們的下一代，應從教育中認識到，臺灣的故事，從來就不只有一種聲音。

最後，是師資培育的挑戰。新的課程，誰來教？平埔正名，暴露了現行師資培育體系的嚴重不足。絕大多數教師對平埔族群的歷史文化一無所知，可能在課堂上無意間複製刻板印象，對平埔裔學生造成二次傷害。因此，將「臺灣族群關係與歷史正義」納入師資培育必修課，並對在職教師進行系統性增能，已刻不容緩。

平埔族群正名，將為臺灣教育帶來三大挑戰：資源有限、課程改革與師資培育；示意圖。（資料照）平埔族群正名，將為臺灣教育帶來三大挑戰：資源有限、課程改革與師資培育；示意圖。（資料照）

法律的身分承認，只是漫漫長路的第一步。真正的挑戰，是如何系統性地改造一個長期以來將其排除在外的教育體系。這條路，將是檢驗臺灣轉型正義成色的試金石。

我們呼籲，未來的立法應避免創造「同族不同權」的分裂，長遠應回歸統一的身分法框架。這不只是平埔族群的議題，更是全體臺灣人的課題。我們如何對待這群「最熟悉也最陌生的家人」，將定義我們是一個怎樣的國家。

唯有透過教育的實踐，臺灣才可能真正成為一個多元共榮的公義社會。

（作者為學術工作者）

