汪浩時間》中國何時「光復」台灣？

所謂「光復」，意指失而復得——原本是你的東西，被奪後又取回。但台灣從未屬於中華人民共和國，何來「光復」可言？

◎ 汪浩

中國全國人大將10月25日設為「台灣光復紀念日」，聲稱紀念台灣「重回祖國懷抱」。（取自貼文）

中華人民共和國全國人大設立「台灣光復紀念日」，聲稱紀念台灣「重回祖國懷抱」，這完全是歷史竄改與政治謊言。事實上，台灣自清朝以來僅是滿清帝國的附屬領地之一，就如滿洲、蒙古一樣，並非「中國固有之地」。甲午戰爭後，滿清政權在《馬關條約》中將台灣與澎湖割讓給日本；此後五十年間，台灣成為日本領土，與中國歷史進程早已分離。

二戰結束後，日本在《舊金山和約》中放棄對台澎主權，但並未將之轉讓給任何國家；根據國際法，美國視「台灣地位未定」，而非中華民國或中華人民共和國的領土；依《聯合國憲章》主權在民的原則，台澎主權理應屬於2300萬台灣人民。

如今，北京卻厚顏無恥地宣稱「光復台灣」，實為偷換概念、強盜邏輯。所謂「光復」，意指失而復得——原本是你的東西，被奪後又取回。但台灣從未屬於中華人民共和國，何來「光復」可言？

中共這場政治操作，不是歷史回憶，而是統戰造假；不是紀念，而是侵略的心理鋪陳。中共藉「光復」之名，行「併吞」之實，企圖在語言上先奪取主權的正當性。真相是，台灣不屬於任何外來政權，而屬於2300萬自由的人民。北京的自作多情，不過是對歷史與現實的雙重侮辱。

中共藉「光復」之名，行「併吞」之實，企圖在語言上先奪取主權的正當性；示意圖。（路透檔案照）

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

