自由開講》地方瀆職：網軍為「黃金十天」怠惰洗地，誰來為百年農業命脈負責？

2025/10/27 09:00

◎ 廖郁賢

當前台灣的非洲豬瘟危機，已是國難邊緣，容不得任何政治算計。（資料照）當前台灣的非洲豬瘟危機，已是國難邊緣，容不得任何政治算計。（資料照）

當前台灣的非洲豬瘟危機，不是單純的運氣不好，而是「專業被犧牲」和「地方政府失職」共同造成的雙重災難。這面鏡子照出了政治凌駕於科學之上的難堪真相，以及那些只顧著權謀、卻忘了「愛」與「責任」的人。

我們不能忘記1997年口蹄疫的慘痛教訓！損失1700億元，花了整整20年才換回「非疫區」的國際身分。豬隻的生命，是數10萬農民家庭世世代代賴以維生的命根子。非洲豬瘟一旦來襲，後果將是毀滅性的，全民都要付出代價，這已是國難邊緣，容不得任何政治算計。

這場危機的第一個破口，就是國家自己放逐了專業。但最讓人憤怒、最難以原諒的，是台中市政府的系統性失職。中央已將「廚餘養豬」的決定權下放給地方政府，賦予你們權力，也賦予了責任。既然其他縣市能做到嚴格管理風險，為什麼台中市長盧秀燕市府卻能放任一個違規的小豬場拖延整整10天不採檢？

台中市核准廚餘養豬的比率高達全國最高的48%，這直接成了疫情的「地方破口」。中華民國養豬協會理事長潘連周親自站出來痛罵，證明了這10天的「政治性延宕」，徹底毀掉了國家20年的防疫成果。更荒謬的是，台中市政府寧願將公帑花在辦購物節、鞏固選票，也不願好好利用公有地興建高速廚餘發酵廠來解決公共衛生和防疫問題。

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中華民國養豬協會理事長潘連周怒批台中市長盧秀燕沒有第一時間通報中央檢驗。（資料照）台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中華民國養豬協會理事長潘連周怒批台中市長盧秀燕沒有第一時間通報中央檢驗。（資料照）

網軍正在發動一波可恥的政治轉嫁，那些自詡為「先知」的，只會站在高處，對著專業科學和人性責任指手畫腳，抓住「中央沒全面禁止廚餘」這一點，大喊可恥，完全是混淆視聽！

經高溫蒸煮的廚餘在國際上是循環經濟的一環，風險可控，這是科學專業。真正可恥、不可控的，是盧秀燕市府在掌握大權後，卻在「黃金10天」內怠忽職守！為了成為「先知」而沾沾自喜之前，是不是該先成為一個「人」？企圖將地方行政的失能和國會刪預算的罪責，推給中央的廚餘政策，這就是一種赤裸裸的「共謀」之惡，是對數10萬豬農生計的冷漠與無視。論述可以充滿了權謀和算計，卻唯獨缺乏對這片土地、對產業的愛。

台中市政府唯一的出路，是立即回歸專業與責任，針對10天延宕採檢的決策過程進行最高規格的內部調查與究責；即刻動用所有資源，對全市高達48%的廚餘養豬戶進行最嚴格的全面清查、輔導與強制轉型；並立即停止廚餘堆置的落後模式。

台中市政府目前的出路，是針對10天延宕採檢的決策過程進行內部調查與究責、對廚餘養豬戶進行最嚴格的清查、立即停止廚餘堆置。（資料照）台中市政府目前的出路，是針對10天延宕採檢的決策過程進行內部調查與究責、對廚餘養豬戶進行最嚴格的清查、立即停止廚餘堆置。（資料照）

（作者為第19屆雲林縣議員）

