名家分享～張景森》台灣應改用「西元紀年」 與國際接軌

當全世界都以「西元紀年」為共通時間系統時，台灣仍堅持使用「民國紀年」，讓人民在日常生活中不斷進行換算，既麻煩又低效。

◎ 張景森

「年號」原是封建產物，換皇帝換紀年。共和國成立百年仍沿用此制，顯示台灣制度更新的遲滯。（路透檔案照）

中華民國沒有皇帝，卻有年號。

時間是歷史、行政、經濟、外交、科技等一切資訊的基準。當全世界都以「西元紀年」為共通時間系統時，台灣仍堅持使用「民國紀年」，讓人民在日常生活中不斷進行換算，既麻煩又低效。

「年號」原是封建產物，換皇帝換紀年。共和國成立百年仍沿用此制，顯示台灣制度更新的遲滯。要與國際接軌，就該全面採用「西元紀年」，讓台灣時間與世界同步。

請繼續往下閱讀...

法律並未強制使用民國紀年。《憲法》未規定紀年制度，《公文程式條例》第14條的「得以中華民國紀年書寫」只是「可以」，非「應該」。行政院只要修訂文書處理手冊，改為「以西元紀年為主，必要時附註民國紀年」，即可完成轉換，不必修憲。

目前全世界僅日本、泰國仍保留特殊紀年，日本為文化象徵，國際文件仍用西元；泰國外交與科技領域亦採西元。台灣是唯一以「政治歷史」理由持續使用特殊紀年的民主國家。

《憲法》並未規定紀年制度，《公文程式條例》第14條的「得以中華民國紀年書寫」只是「可以」，非「應該」。行政院只要修訂文書處理手冊即可轉換，不必修憲；示意圖。（資料照）

改用西元的好處明確：

一、提升行政效率與國際文件一致性。

二、消除國際誤解，對外辨識更清楚。

三、符合民間與企業習慣。

四、文化與歷史可保留於教育與典禮，不必混用。

建議採「雙軌過渡」：

2026年至2029年以西元為主、民國附註；2030年起全面採西元。只需修改一條行政命令，就能讓台灣真正邁向國際化。

讓台灣的時間，與世界時間同步。

（作者為前政務委員）

本文經授權轉載自張景森臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法