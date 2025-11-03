自由電子報
沈榮欽國際視野》微知識：雷根究竟對關稅說了什麼？

雷根對於關稅的真正看法，令川普感到不安，即使是加拿大一省的廣告，也必須加以迎擊。
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/11/03 10:00

◎ 沈榮欽

川普以加拿大安大略省省長福特（Doug Ford）的一則廣告，錯誤引用美國共和黨籍前總統雷根對於關稅的看法為由，憤而中止與加拿大的貿易談判，讓兩國的貿易衝突升高。那麼雷根總統究竟如何看待關稅？

雷根總統基金會於社群平台X指出，此廣告扭曲了美國共和黨籍前總統雷根對於關稅的言論。（圖取自X@Ronald Reagan）雷根總統基金會於社群平台X指出，此廣告扭曲了美國共和黨籍前總統雷根對於關稅的言論。（圖取自X@Ronald Reagan）

以下是引發爭議的1987年4月25日雷根總統《就自由和公平貿易向全國發表廣播講話》內容全文翻譯，簡單來說，一般而言，雷根反對課徵關稅與設置貿易壁壘，因為對美國工人與消費者不利。但是，雷根卻贊同對日本半導體課徵關稅，因為日本半導體產業涉及不公平貿易的行為，違反美日雙方的協議。

因此無論贊成或反對關稅，似乎都可以從中各取所需。不過如果閱讀全文就會了解，雷根對於關稅的真正看法，令川普感到不安，即使是一省的廣告，也必須加以迎擊。

我的美國同胞們：

日本首相中曾根下週將到白宮來見我。這是一次重要的訪問，因為雖然我期待與我們的友好朋友日本討論我們之間的關係（總體而言，兩國關係仍然良好），但近期兩國在貿易問題上的分歧也將成為我們議程上的重點。

或許你們已經聽說了，上週我對部分日本產品加徵了新關稅，以回應日本未能履行其與美國就半導體電子設備達成的貿易協定。現在，徵收此類關稅或任何形式的貿易壁壘和限制都是我不願採取的措施。稍後我會提到這樣做的合理經濟理由：從長遠來看，這類貿易壁壘會損害每位美國工人和消費者的利益。但日本半導體是個特例。我們有確鑿的證據表明，日本公司從事違反日美協議的不公平貿易行為。我們期望我們的貿易夥伴履行他們的協議。正如我常說的：我們對自由貿易的承諾也是對公平貿易的承諾。

但你知道，我們徵收這些關稅只是為了解決一個具體問題，而不是挑起貿易戰。所以，下週我會向中曾根首相傳達同樣的訊息：我們希望繼續合作解決貿易問題，並且非常希望在證據充分的情況下盡快解除這些貿易限制。我們希望這樣做，因為我們認為日本和美國都有義務促進只有自由貿易才能帶來的繁榮和經濟發展。

雷根於《就自由和公平貿易向全國發表廣播講話》提到，日本和美國都有義務促進自由貿易，為兩國帶來繁榮的經濟發展；示意圖。（法新社檔案照）雷根於《就自由和公平貿易向全國發表廣播講話》提到，日本和美國都有義務促進自由貿易，為兩國帶來繁榮的經濟發展；示意圖。（法新社檔案照）

幾週前，我向加拿大領導人傳達了自由貿易的概念，並得到了熱烈的回應。事實上，全世界越來越意識到，所有國家走向繁榮的途徑在於拒絕保護主義立法，促進公平自由的競爭。這背後有著充分的歷史原因。對於我們這些經歷過大蕭條的人來說，它所造成的苦難記憶深刻而傷痛。如今，許多經濟分析家和歷史學家認為，當時通過的高關稅法案，即《斯姆特-霍利關稅法》，大大加深了大蕭條，阻礙了經濟復甦

你看，起初，當有人說「讓我們對外國進口產品徵收關稅」時，他們似乎是在做愛國之舉，保護美國產品和就業。

有時，這種做法在短時間內確實有效——但只是短暫的。最終的結果是：本土產業開始依賴高關稅這種政府保護。它們停止競爭，停止進行在國際市場上取得成功所需的創新管理和技術變革。然後，就在這一切發生的同時，更糟糕的事情發生了。高關稅不可避免地會導致外國的報復，並引發激烈的貿易戰。結果是關稅越來越高，貿易壁壘越來越高，競爭越來越少。因此，很快，由於補貼低效率和管理不善的關稅人為抬高了價格，人們就不再購買。然後最糟糕的情況發生了：市場萎縮崩潰、企業和產業倒閉、數百萬人失業

回想起20世紀30年代發生的一切，讓我下定決心，當我來到華盛頓時，要讓美國人民免受破壞繁榮的保護主義立法的侵害。然而，這並非易事。就像20世紀30年代那樣，本屆國會中有些人一心想快速獲得政治優勢，為了迎合某些特殊利益集團的短期利益而拿美國的繁榮冒險，他們忘記了超過500萬個美國就業崗位與對外出口業務直接相關，另有數百萬個就業崗位與進口業務息息相關。然而，我從未忘記這些就業機會。總體而言，在貿易問題上，我們做得很好。在某些特定情況下，例如日本半導體，我們已採取措施制止針對美國產品的不公平做法，但我們仍然堅持對自由貿易和經濟成長的基本和長期承諾。

雷根誓言要讓美國人民免受破壞繁榮的保護主義立法的侵害。（取自貼文）雷根誓言要讓美國人民免受破壞繁榮的保護主義立法的侵害。（取自貼文）

因此，鑑於我即將與中曾根首相會晤，以及即將出席威尼斯經濟峰會，至關重要的是不要限制總統在與外國政府進行此類貿易往來中的選擇。不幸的是，國會中的一些人正試圖這樣做。我會隨時向你們通報這項危險立法的情況，因為它只是另一種形式的保護主義，我可能需要你們的幫助來阻止它。記住，美國的就業和經濟成長正處於危險之中。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

