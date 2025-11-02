自由開講》中共操弄「光復論述」的政治陷阱

◎ 張詠翔

近來，中共在對台宣傳中頻頻使用「光復台灣」的說法，試圖以「民族情感」包裝其對台侵略意圖。這不是歷史的回歸，而是政治的偽裝。

「光復」一詞原本象徵反抗外侮、重獲自由，如今卻被中共扭曲成「收復失土」的正當理由。北京刻意以民族主義敘事混淆視聽，把台灣描繪成被「外力分割」的「中國一部分」，將「武力犯台」塑造成「完成統一」的歷史使命。這種論述不僅挑釁國際秩序，更是對台灣主權與民主的嚴重侮辱。

事實上，台灣自1949年以來從未受中共統治。台灣擁有完整的民主制度與國家運作，人民以自由選票決定政府，這是任何政權都無法「光復」的。中共所謂「歷史正義」只是掩飾侵略的話術。若真論歷史，1945年後的中國內戰，結局早已由雙方分治所決定。北京如今再提「光復」，其實是為了對內強化政權合法性，對外則營造「統一不可逆」的氛圍。

中共正把這套論述輸出國際，透過電影、社群媒體、短影音等平台，塑造「祖國統一」的情感動員，讓外界誤以為台灣是中國的一部分。這場語言戰，其實是心理戰與認知戰的延伸。

台灣的反制，不能只停留在口頭駁斥，而要從教育、文化與國際溝通三方面著手：

首先，強化媒體識讀與歷史教育，讓民眾認清中共操弄話語的手法。

其次，主動以多語內容向國際社會說明，台灣不是誰的「失土」，而是一個主權獨立、民主繁榮的國家。

最後，以文化自信為根本，用自由、創新與人權的價值反擊威權的虛假敘事。

中共的「光復論」只是假借民族之名的侵略宣傳。真正的光復，是守護自由與真相——讓台灣繼續成為華語世界最自由的土地。

（作者為研究生）

