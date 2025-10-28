自由開講》「情緒智商」管控不佳者 不宜擔任學生公車司機

◎ 邱士德

10月22日，桃園客運司機開專車接學生下課時，因為「懷疑」其中一人上車少投錢，雙方發生口角，學生下車想找教官處理，但司機直接開車走人，令人傻眼。更令人訝異的是，2名學生下車時見義勇為，嗆聲「你錢都不會算，這輩子就這樣了」引爆司機怒火，痛扁學生。

10月22日，桃園發生一樁客運司機與學生因「投錢」起口角、爆發衝突的事件。（記者鄭淑婷翻攝）

10月23日，桃園客運召開人評會，決議將司機「開除」，立即生效。筆者提出幾點看法：

請繼續往下閱讀...

首先，開專車接「學生」下課的司機，沒有「篩選」嗎？司機的「情緒管控」能力，不是應該當成「核心能力指標」嗎？怎會讓這起遺憾發生？造成司機與學生的兩敗俱傷？

教育理論經常提醒老師，高中生正處於「狂飆期」，也就是情緒與行為劇烈波動的階段，常會不顧慮後果，衝動行事。高中生在此階段，常會「挑戰權威」，也就是師長常說的「叛逆期」，他們對於自己眼中「不合理」的事情，常會出現「反抗」的傾向。

桃園客運怎會讓「情緒不穩」的司機，去載「情緒不穩」階段的高中生？這起客運衝突，「看似意外」，其實一點都不意外，只是何時會爆發而已，不是嗎？

其次，桃園客運讓有「不良紀錄」者，去擔任學生專車的司機？該名司機2023年到職，雖然過去沒有被投訴的紀錄，但有「過站不停」、被記2小過的「不良紀錄」。桃園客運當真不怕學生因為司機再次「過站不停」，讓學生來不及上、下學嗎？

據悉，該名司機2023年到職，過去有因「過站不停」被記2小過的「不良紀錄」。桃園客運不怕學生因司機再次「過站不停」，而來不及上、下學嗎；示意圖。（資料照）

筆者建議，日後的公車都該採取上、下車，都透過科技的「刷卡聲」，避免「逃票疑雲」的糾紛。乘客上下車都用刷卡感應的「嗶聲」，取代「司機的人眼辨識」，避免司機一時「看走眼」，卻要硬拗，變成衝突事件，這絕非學校與家長所樂見。

最後，桃園客運23日決定對惹禍的司機終止契約，立即生效，期盼這事件「立即止血」。桃園客運此決定算是智舉，不過，「防範未然」比「事後補救」，更令國人心安！

筆者建議，日後任何負責「接送學生」的公車司機，都請各主管機關嚴格去篩選，避免情緒智商（Emotional Quotient, EQ）管控不佳者擔任學生的公車司機，再次讓遺憾發生！

（作者為教育人員）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法