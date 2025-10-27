自由電子報
自由開講》台灣人2025年推進「光復花蓮」工程

2025/10/27 15:30

◎ 張世賢

23年來，傅崐萁和徐榛蔚夫妻運用特有的綁樁手段愚民伎倆，輪流在花蓮坐上立委和縣長大位，建立了難以扳倒的花蓮王國。但今年九月馬太鞍溪的堰塞湖，終於把這個王國沖得東倒西歪了。

傅氏夫妻運用綁樁手段和愚民伎倆，建立了難以扳倒的花蓮王國。（資料照）傅氏夫妻運用綁樁手段和愚民伎倆，建立了難以扳倒的花蓮王國。（資料照）

國民黨人長年抱持「能混就混」的心態，尤其是雄踞花蓮的傅徐夫妻，根本不把中央在堰塞湖潰流前幾天不斷發出的紅色撤離警告當一回事，以為了不起只會淹一公尺就能僥倖混過關，沒有像往常動員選舉投票時那樣拚命奔走，沒有督導責成村長、鄰長及時徹底執行中央下達的強制撤離命令，徐榛蔚更在颱風要來前故作鎮定，大搖大擺遠赴韓國。

當災難一如預警發生，而慘狀遠超傅徐所料時，狡詐的傅崐萁驚見鬼混不成，苗頭不對，立即搶先在立法院聲色俱厲地砲打中央沒有解除堰塞湖的危機。那種猙獰的嘴臉，十足顯示了花蓮國王慣有的憤怒。然而，在這個傳媒功能空前強大的時代，他們夫妻怠忽職守的證據已昭然若揭，惱羞成怒只表示走到了窮途末路。

最客觀的重點證據出自同屬傅徐藍營的土木水利專家李鴻源教授，他斬釘截鐵地宣示，體積龐大、高聳於險峻山區的馬太鞍溪堰塞湖，無法用現有的工程技術導流解危，只能強制居民在潰流前撤離自保。慣在花蓮呼風喚雨的傅王徐后，傲慢自大得連偏藍的權威專家李鴻源都不看在眼裡，闖禍以後一連串荒腔走板的醜態，台灣正常的國民看了心中都為花蓮民眾感到沉痛，有口難言。

土木水利專家李鴻源曾指出，堰塞湖體積龐大、地勢險峻，無法用現有的工程技術導流解危，只能強制居民在潰流前撤離自保，此番話卻被傅氏夫妻無視。（資料照）土木水利專家李鴻源曾指出，堰塞湖體積龐大、地勢險峻，無法用現有的工程技術導流解危，只能強制居民在潰流前撤離自保，此番話卻被傅氏夫妻無視。（資料照）

各縣市成千上萬人不約而同地默默奔赴花蓮災區，在20天內就超過50萬人次，穿雨鞋、拿鏟子，幫忙清除污泥。他們塞滿火車站的浩大陣容，舉世罕見，引來國際媒體紛紛報導。這不只是另一項「台灣奇蹟」，更是台灣寶貴非凡的韌性展現！

除了數十萬鏟子軍團之外，全台各地愛心滿滿的飲食業者、燒烤業者、糕餅業者、醫護團隊、拖吊業者，都火速趕往災區，免費提供熱食、補給、醫療、拖吊等等服務；還有民眾開私家車免費接駁志工往返車站和災區，有年邁阿婆每天分送自己做好的粽子等，感人肺腑的景象說也說不完。

屏東的餐車老闆及員工，從南臺灣衝到花蓮送漢堡，以香噴噴牛肉堡幫鏟子超人補血。（資料照）屏東的餐車老闆及員工，從南臺灣衝到花蓮送漢堡，以香噴噴牛肉堡幫鏟子超人補血。（資料照）

台灣人民默默無言地用各種方式表現的大愛光輝，清楚映照了傅王徐后的貪婪本性。縣內子民遭此空前劫難，他們夫妻不是立即出面動員各鄉鎮指揮救災，而是急忙甩鍋之外只熱衷募款和重建，計畫利用災難發包綁樁，讓今後的政治捐獻繼續源源而來。

更離譜的是，他們涉嫌把「義煮團」辛苦提供的免費熱食，視為「便當綁樁」的障礙，竟然阻擋運送熱食的餐車，以致發生大量食物發臭卻有許多災民挨餓的奇聞；救災急如星火，他們不是盡力派員疏導交通，讓需求孔急的人員、物資和設備盡快送達，卻不分青紅皂白的攔查阻擋沒有通行證的車輛，懷疑這些車輛會圖謀不軌。

此時此刻，所有進入的車輛都一心救災，有誰事先告知車主該去哪裡申請通行證？類此說不完的奇異亂象，張國財教授感慨說是「很中國」！傅崐萁在中國統戰大學「深造」的，竟然都移植回台灣。

幸而中央指派作風明快、經驗豐富的季連成將軍擔任總協調官，井然有序地協助指揮調度，迅速清理災區，令人耳目一新。對比之下，只會在鏡頭前作秀、只會把責任往上推給中央又往下推給鄉鎮、只熱衷災後重建綁樁的傅徐夫妻，也只會讓縣民搖頭嘆息。

與只會在鏡頭前作秀、推卸責任的傅氏夫妻相比，作風明快的災區指揮官季連成令人耳目一新。（資料照）與只會在鏡頭前作秀、推卸責任的傅氏夫妻相比，作風明快的災區指揮官季連成令人耳目一新。（資料照）

遭遇空前劫難的花蓮縣民，目睹傅徐的自私、無能，領受民眾的大愛溫暖之後，應會不想繼續活在花蓮王國的陰影之中吧！台灣人民默默在苦難的花蓮播下的大愛種子，將會迎來縣民渴望的曙光，花蓮終將被「光復」！

並肩救災的鏟子超人和國軍弟兄們，於10月10日台灣的國慶日登上淤泥堆成的土丘揮舞國旗，像極了二戰期間「硫磺島浴血戰」中，美軍在攻克的一座山頭上撐起國旗、振奮士氣繼續推進的畫面，也象徵了台灣人民在2025年已開始推進「光復」花蓮！

鏟子超人和國軍弟兄們登上淤泥堆成的土丘揮舞國旗，象徵台灣人將在2025年開始推進「光復」花蓮。（張世賢提供）鏟子超人和國軍弟兄們登上淤泥堆成的土丘揮舞國旗，象徵台灣人將在2025年開始推進「光復」花蓮。（張世賢提供）

二戰期間的「硫磺島浴血戰」中，美軍在攻克的一座山頭上撐起國旗、振奮士氣。（張世賢提供）二戰期間的「硫磺島浴血戰」中，美軍在攻克的一座山頭上撐起國旗、振奮士氣。（張世賢提供）

（作者為退休公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

