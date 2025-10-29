自由開講》守護台灣韌性 別唱衰海鯤號

◎ 蔡育德

從局外人的角度看「海鯤號潛艦」的進展，確實如霧裡看花、撲朔迷離。這本是國家最高等級的機密工程，但幾乎每隔一段時間，就會有所謂「相關人士」出面爆料，聲稱揭露內情或缺失。這種現象，不僅讓人困惑，也引發嚴肅的疑問：

政府層級的保密措施，是否真的嚴謹到足以守住國防命脈？

如果那些爆料屬實，那麼檢調單位應該徹查是否涉及洩漏國防機密的行為。畢竟，國防不是玩笑，任何一點疏漏都可能影響台灣的安全與威懾力。

潛艦國造原型艦「海鯤號」海上測試延宕。（資料照）



但若那些爆料只是捕風捉影、刻意放話、甚至唱衰造艦計畫，那問題就更加嚴重——不僅涉及道德的失衡，更可能觸及法律的責任。

這不只是言論自由的界線問題，更關乎國家安全與社會信任的底線。

吃台灣米、飲台灣水的我們，每一個人都該明白：

海鯤號不是某個政黨的工程，而是全體台灣人的安全象徵。

任何有意或無意地唱衰、破壞信任、或動搖國防士氣的行為，都可能讓敵對勢力得利。

反之，這些外部的雜音與質疑，也從側面印證了海鯤號的戰略意義與潛在威脅性。若它無足輕重，又何須如此緊盯與攻擊？

軍方官員10月23日表示，海測分為兩大階段，一是「淺水潛航」丶另一個是「深水潛航」，「海鯤號」潛艦發射操雷的測試，會在「淺水潛航」階段就實施。（資料照，台船提供）

因此，政府與承製團隊更應堅定前行，確保計畫如期完成、品質無懈可擊。同時，社會也需要建立更成熟的共識——

在涉及國防安全的領域，我們需要更多理性關心，而不是情緒消費；更多守護，而不是唱衰。

海鯤號，是台灣在波濤之中築起的韌性象徵。

國人同心，才能讓這艘潛艦，不只是潛入深海的戰略力量，更是台灣走向自立自強的一道光。

（作者為跨界治理顧問）

