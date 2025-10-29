自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》守護台灣韌性 別唱衰海鯤號

2025/10/29 15:00

◎ 蔡育德

從局外人的角度看「海鯤號潛艦」的進展，確實如霧裡看花、撲朔迷離。這本是國家最高等級的機密工程，但幾乎每隔一段時間，就會有所謂「相關人士」出面爆料，聲稱揭露內情或缺失。這種現象，不僅讓人困惑，也引發嚴肅的疑問：

政府層級的保密措施，是否真的嚴謹到足以守住國防命脈？

如果那些爆料屬實，那麼檢調單位應該徹查是否涉及洩漏國防機密的行為。畢竟，國防不是玩笑，任何一點疏漏都可能影響台灣的安全與威懾力。

自由開講》守護台灣韌性 別唱衰海鯤號潛艦國造原型艦「海鯤號」海上測試延宕。（資料照）

但若那些爆料只是捕風捉影、刻意放話、甚至唱衰造艦計畫，那問題就更加嚴重——不僅涉及道德的失衡，更可能觸及法律的責任。
這不只是言論自由的界線問題，更關乎國家安全與社會信任的底線。

吃台灣米、飲台灣水的我們，每一個人都該明白：

海鯤號不是某個政黨的工程，而是全體台灣人的安全象徵

任何有意或無意地唱衰、破壞信任、或動搖國防士氣的行為，都可能讓敵對勢力得利。

反之，這些外部的雜音與質疑，也從側面印證了海鯤號的戰略意義與潛在威脅性。若它無足輕重，又何須如此緊盯與攻擊？

軍方官員10月23日表示，海測分為兩大階段，一是「淺水潛航」丶另一個是「深水潛航」，「海鯤號」潛艦發射操雷的測試，會在「淺水潛航」階段就實施。（資料照，台船提供）軍方官員10月23日表示，海測分為兩大階段，一是「淺水潛航」丶另一個是「深水潛航」，「海鯤號」潛艦發射操雷的測試，會在「淺水潛航」階段就實施。（資料照，台船提供）

因此，政府與承製團隊更應堅定前行，確保計畫如期完成、品質無懈可擊。同時，社會也需要建立更成熟的共識——

在涉及國防安全的領域，我們需要更多理性關心，而不是情緒消費；更多守護，而不是唱衰

海鯤號，是台灣在波濤之中築起的韌性象徵。

國人同心，才能讓這艘潛艦，不只是潛入深海的戰略力量，更是台灣走向自立自強的一道光

（作者為跨界治理顧問）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書