自由開講》非洲豬瘟事件檢討 公衛師扮演防疫樞紐

◎ 林敬予

在面對非洲豬瘟（ASF）這類跨越物種和環境界線的全球性公衛挑戰時，除了須防堵疫情破口、檢討相關責任外，也凸顯出傳統的單一部門防疫模式的不足。尤其在本次台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟事件中，暴露出的行政流程延宕、廚餘流向追蹤困難以及通報機制中因擔心究責的人性弱點所致的隱匿，都強烈凸顯了體系的整合性缺口。

One Health同一健康體系 跨域協同作戰

這也再次證明了One Health（同一健康）理念的重要性：即人類、動物和環境的健康是緊密相連的整體，必須跨域協同作戰。在這樣複雜的 One Health 體系中，單一行政專業的細化分工容易產生各自為政的缺口。因此，具備衛生法規、流行病學、風險溝通及行為科學專業的公共衛生師，可作為防疫網絡中的軸承與樞紐、擔任法政與健康的橋樑，高效連接和驅動農政、環保、衛生三大專業體系的運作，以實現系統平穩、全面性的防疫目標。

梧棲養豬場爆發豬瘟疫情後空蕩蕩，老農嘆豬瘟讓他破產。（資料照）

▌公共衛生師的核心價值：法規與科學的整合者

《公共衛生師法》的確立，使公衛師成為具備專業力量的獨立角色。公衛師的核心職責是作為「法政與健康」的橋樑，有效連接和驅動農政、環保、衛生三大專業體系的運作，實現系統性的防疫目標：

One Health體系

一、 跨部門協作與政策評估（中央制定與地方輔導並重）

工作重點：在 One Health 框架下，扮演中央與地方、法政與健康間的軸承，推動資源整合。

1. 中央政策制定與專業整合：

○ 公衛師運用衛生法規專長，參與評估禁廚餘養豬、撲殺補償等政策的法源依據和實務操作性。同時，運用行為科學專長，針對擔心就責的人性弱點，提出能整合通報誘因（健康）與法律規範（法政）的制度建議，提升系統整體效率。

2. 地方輔導與資源配置：

○ 深入地方農村與社區，協助基層執行單位和民眾理解法規並遵守行政程序，強化輔導稽查之人力。公衛師是將中央政策「在地化」的軸承，協助地方政府將農政、環保、衛生資源系統化配置於防疫工作中，確保政策能在基層有效地落地生根。

立法院院會2020年三讀通過亞洲第一部「公共衛生師法」。（資料照）

二、 社區健康與行為介入（加強衛生教育，行為科學突破人性弱點）

工作重點：運用行為科學，將「人類行為」納入防疫系統，強化衛生教育。

1. 應用行為科學解析與整合：

○ 公衛師運用行為科學專長，深入農場田園解析農民或業者在危機中隱匿疫情或規避責任的人性弱點。核心徵結往往在於擔心經濟損失、害怕被污名化或遭受鄰里排斥。這項工作是將人類行為這一複雜變量，納入One Health防線的關鍵樞紐，使防疫策略更貼近人性，有效化解風險。

2. 法規宣導與制度設計的衛生教育：

○ 加強衛生教育： 衛生教育內容須結合法律責任與權利，更要透過行為科學的設計，強調「主動通報是保護產業」的公民責任。在地方社區進行在地化溝通，利用行為科學設計獎勵機制，從人性的角度消除擔心就責的動機。

○ 邊境防疫與誠實申報教育： 運用行為經濟學原理，設計海關檢疫的流程和宣傳，提高旅客誠實申報的意願。

三、 環境健康風險與監測（One Health 實踐，數據整合應用）

工作重點：監測環境傳播媒介，以科學數據整合執法行動。

1. 環境健康風險評估與數據整合：

台中市梧棲區一處養豬場驗出非洲豬瘟病毒，讓台灣苦守7年防線破功，中市府近日緊急撲殺豬隻。（中市府提供）

○ 運用環境流行病學方法，識別和追蹤非法的廚餘或肉類廢棄物棄置點。公衛師能夠整合環境監測數據與動物健康風險評估，提供一個系統性、全景式的風險評估報告，作為 One Health 框架下的重要資訊樞紐。

2. 地方科學證據支持執法：

○ 將環境監測結果轉化為科學證據，作為法政橋樑提供給地方環保或農政部門，協助他們依據衛生法規進行高效、精準地執法和改善作業，確保地方防疫措施落實到位。

總結

台灣是亞洲第一個通過《公共衛生師法》的國家，立法3年後，台北市公共衛生師公會於2023年正式成立。（資料照）

公共衛生師是實踐 One Health 理念的關鍵。台中疫情的爆發，凸顯了行政與專業體系在應對複雜危機時對系統整合的迫切需求。

公衛師透過精通的衛生法規和行為科學專業，擔任「法政與健康」的橋樑，成功將農政、環保、衛生三大專業資源系統化、效率化地整合運用。

面對每一次風險的浮現和挑戰，我們必須深知「亡羊補牢，猶未晚也」的道理。這不僅是危機應對，更是體系優化的契機。因此，公共衛生師的當前要務是總結本次疫情中因不熟悉疾病特性、缺乏風險意識的僥倖心態、以及擔心就責的人性弱點所導致的經驗與教訓，持續參與檢視並修正整個運作系統。未來，唯有將這些實戰經驗轉化為更具彈性、更符合人性與 One Health 精神的系統，國家防疫安全網才能真正堅不可摧。

（作者為物理治療師、公共衛生師、台大健康政策與管理研究所博士候選人）

