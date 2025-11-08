自由開講》「缺工」迷思 政府為何選擇成為薪資抑制者？

◎ 陳琪

面對產業高喊的缺工危機，行政院長卓榮泰預告將「擴大引進移工」，此舉看似是為經濟困境開出的解方，實則可能是一次治標不治本、甚至加深沉痾的政策短視。我們必須跳脫「缺人就補人」的直覺反應，更深刻地去叩問一個根本問題：台灣真正面對的，是無可避免的「缺工」，還是一場長期被容忍、甚至被制度所默許的「缺好工作」（shortage of decent jobs）？當政府選擇用更大量的低薪勞動力，來填補市場的空缺時，它所扮演的角色，已不僅是經濟的調節者，更可能在無意間，成為了抑制本國薪資成長、阻礙產業健康淘汰與升級的「最大推手」。

行政院長卓榮泰近日接見中華民國工業區廠商聯合總會代表，表示政府將提出全國勞動力總檢討，未來移工引進的速度、數量、方式都會與過去不同。（行政院提供）

在一個健康的自由市場經濟體中，「缺工」本身就是一個最強烈的價格訊號，它理應驅動「薪資上漲」。當企業找不到人，最直接的反應就該是提高薪資、改善勞動條件，以吸引勞動力回流。薪資的上漲，會自然地淘汰那些體質不佳、無法提供體面薪酬的企業，並將勞動力，引導至更有競爭力、附加價值更高的產業。

面對此一攸關國家發展方向的重大抉擇，第一，政府的首要職責，應是「創造一個讓薪資自由上漲的環境」。面對缺工，政府不應是直接提供人力，而應是強化勞動檢查，確保所有企業都遵守勞基法，並將基本工資提升至足以保障尊嚴生活的「生活工資」水平。同時，對於因薪資上漲而面臨困境的企業，應提供轉型升級的補助與輔導，而非直接給予低薪人力的補貼。讓市場機制發揮作用，優勝劣汰，才能引導台灣走向一個高附加價值的經濟體。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動「青年職前訓練」，學員只要參加政策性產業課程，於訓練期間每月可領8000元學習獎勵金。（桃竹苗分署提供）



第二，建立以「本國勞工優先」為核心的就業支持體系。與其將資源用於簡化移工引進程序，不如將數倍的資源，投入到本國中高齡、二度就業婦女與青年勞工的賦能計畫上。應提供更具吸引力的培訓津貼、更彈性的工作媒合、以及更完善的公共托育與長照服務，移除所有阻礙本國潛在勞動力進入市場的障礙。唯有當我們確信，已經窮盡一切努力讓本國人投入勞動市場後，再來談論補充性的外來人力，才具備政策的正當性。

第三，若引進移工勢在必行，就必須同步推動一部真正的《移民法》。我們必須告別現行這種權責不清、充滿剝削漏洞的「客工」制度。一部現代化的移民法，應根據我國的產業需求與人口結構，明確規劃出不同技術等級、不同居留年限的移民路徑，並保障所有在台工作者，不分國籍，都應享有一致的勞動尊嚴與基本人權，包含自由轉換工作的權利。這不是恩賜，而是一個文明國家應盡的責任。

行政院此刻的抉擇，將深刻地決定台灣未來的樣貌。我們需要的，不是一條通往更廉價勞動力的捷徑，而是一條雖然崎嶇，但能帶領我們走向產業升級、薪資成長與社會公平的正道。

（作者為台北市民）

