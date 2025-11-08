自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「缺工」迷思 政府為何選擇成為薪資抑制者？

2025/11/08 19:00

◎ 陳琪

面對產業高喊的缺工危機，行政院長卓榮泰預告將「擴大引進移工」，此舉看似是為經濟困境開出的解方，實則可能是一次治標不治本、甚至加深沉痾的政策短視。我們必須跳脫「缺人就補人」的直覺反應，更深刻地去叩問一個根本問題：台灣真正面對的，是無可避免的「缺工」，還是一場長期被容忍、甚至被制度所默許的「缺好工作」（shortage of decent jobs）？當政府選擇用更大量的低薪勞動力，來填補市場的空缺時，它所扮演的角色，已不僅是經濟的調節者，更可能在無意間，成為了抑制本國薪資成長、阻礙產業健康淘汰與升級的「最大推手」。

行政院長卓榮泰近日接見中華民國工業區廠商聯合總會代表，表示政府將提出全國勞動力總檢討，未來移工引進的速度、數量、方式都會與過去不同。（行政院提供）行政院長卓榮泰近日接見中華民國工業區廠商聯合總會代表，表示政府將提出全國勞動力總檢討，未來移工引進的速度、數量、方式都會與過去不同。（行政院提供）

在一個健康的自由市場經濟體中，「缺工」本身就是一個最強烈的價格訊號，它理應驅動「薪資上漲」。當企業找不到人，最直接的反應就該是提高薪資、改善勞動條件，以吸引勞動力回流。薪資的上漲，會自然地淘汰那些體質不佳、無法提供體面薪酬的企業，並將勞動力，引導至更有競爭力、附加價值更高的產業。

面對此一攸關國家發展方向的重大抉擇，第一，政府的首要職責，應是「創造一個讓薪資自由上漲的環境」。面對缺工，政府不應是直接提供人力，而應是強化勞動檢查，確保所有企業都遵守勞基法，並將基本工資提升至足以保障尊嚴生活的「生活工資」水平。同時，對於因薪資上漲而面臨困境的企業，應提供轉型升級的補助與輔導，而非直接給予低薪人力的補貼。讓市場機制發揮作用，優勝劣汰，才能引導台灣走向一個高附加價值的經濟體。

自由開講》「缺工」迷思 政府為何選擇成為薪資抑制者？勞動部勞動力發展署桃竹苗分署推動「青年職前訓練」，學員只要參加政策性產業課程，於訓練期間每月可領8000元學習獎勵金。（桃竹苗分署提供）

第二，建立以「本國勞工優先」為核心的就業支持體系。與其將資源用於簡化移工引進程序，不如將數倍的資源，投入到本國中高齡、二度就業婦女與青年勞工的賦能計畫上。應提供更具吸引力的培訓津貼、更彈性的工作媒合、以及更完善的公共托育與長照服務，移除所有阻礙本國潛在勞動力進入市場的障礙。唯有當我們確信，已經窮盡一切努力讓本國人投入勞動市場後，再來談論補充性的外來人力，才具備政策的正當性。

第三，若引進移工勢在必行，就必須同步推動一部真正的《移民法》。我們必須告別現行這種權責不清、充滿剝削漏洞的「客工」制度。一部現代化的移民法，應根據我國的產業需求與人口結構，明確規劃出不同技術等級、不同居留年限的移民路徑，並保障所有在台工作者，不分國籍，都應享有一致的勞動尊嚴與基本人權，包含自由轉換工作的權利。這不是恩賜，而是一個文明國家應盡的責任。

行政院此刻的抉擇，將深刻地決定台灣未來的樣貌。我們需要的，不是一條通往更廉價勞動力的捷徑，而是一條雖然崎嶇，但能帶領我們走向產業升級、薪資成長與社會公平的正道

（作者為台北市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書