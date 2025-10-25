自由電子報
汪浩時間》是「光復」還是「感恩」？

當國民黨內戰失利、政權崩潰時，是台灣接納了數十萬撤退的軍民，讓中華民國得以苟延殘喘、重新安身。台灣人民在威權統治下承受政治迫害、經濟剝削與身份矮化的痛苦，卻仍用勞動與智慧重建了今日的繁榮。若論「恩情」，應是中華民國和國民黨「感恩」台灣，而非「光復」台灣。
汪浩時間

汪浩時間

2025/10/25 20:00

◎ 汪浩

美國的感恩節源於1621年，清教徒來美洲大陸倖存，感謝印地安人的援助與上天的恩典，舉辦感恩宴，後成為節日。這段歷史，提醒我們真正的強者懂得「感恩」。反觀國民黨在戰後來台的歷史，卻長期以「光復」之名粉飾事實。其實，1945年後的台灣並非被「光復」，而是被盟軍託管，由美軍協助國軍來台接收；真正庇護中華民國殘餘政權的，反而是台灣的土地與人民。

美國AIT日前表示，開羅宣言等二戰文件，未決定台灣最後的政治地位。（取自貼文）美國AIT日前表示，開羅宣言等二戰文件，未決定台灣最後的政治地位。（取自貼文）

當國民黨內戰失利、政權崩潰時，是台灣接納了數十萬撤退的軍民，讓中華民國得以苟延殘喘、重新安身。台灣人民在威權統治下承受政治迫害、經濟剝削與身份矮化的痛苦，卻仍用勞動與智慧重建了今日的繁榮。若論「恩情」，應是中華民國和國民黨「感恩」台灣，而非「光復」台灣。

就像美國人感謝印地安人的幫助一樣，中華民國更應在台灣的土地上，學會「感恩」而非「佔有」——感恩這片讓它起死回生的島嶼，感恩這群讓中華民國得以延續的人民。倘若連這份歷史真相與感恩之心都不願面對，再多的「光復節」儀式，也只是對歷史的再次欺瞞。

感恩節源於清教徒感謝印地安人的幫助，圖為2019年底川普總統在白宮玫瑰園主持感恩節赦免火雞的年度傳統儀式。（法新社檔案照）感恩節源於清教徒感謝印地安人的幫助，圖為2019年底川普總統在白宮玫瑰園主持感恩節赦免火雞的年度傳統儀式。（法新社檔案照）

台灣應該有「感恩節」而不是「光復節」！

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

