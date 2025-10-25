自由開講》追究失職、制止惡者禍國 人人有責！

◎ 姚孟昌
「千丈之堤，以螻蟻之穴潰；百尋之室，以突隙之煙焚。」語出於《韓非子》。韓非用「千里之堤、潰於蟻穴」的比喻勸誡執掌國政的君王，千萬不能輕忽違法濫權小事，更不能巧言飾非。否則，必會為國家招來災難。這話，在今天台灣依然適用。
台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，防疫人員前往處理豬隻。（資料照）
過去幾年台灣能擋住非洲豬瘟，豬肉能夠再次行銷全世界，
將近三十年前，台灣也曾發生口蹄疫疫情，
國民黨和民眾黨立委於今年1月全數砍掉防檢署的防治豬瘟宣導預算，後在農業部防檢署哀求下仍遭砍6成。（取自農業部防檢署臉書）
人民固然應追究失職官員與亂刪預算的立委責任，也該好好想想地方政府為何屢屢失職失能？這些事連累的豈只民進黨政府，更是不斷削弱台灣的國家競爭力。
國人若不願探究真相，不願認真追究、嚴格監督，甚至還任由網路做手操縱風向，以為可以讓民進黨難堪就覺得開心，必定會自食惡果。反之，若能明白事理與利害，知曉誰在傷害國家經濟與社會安全，並採取必要的防制行動，就能維護自身與國家的權利。
追究失職、制止惡者禍國，人人有責！
（作者為大學教師）
