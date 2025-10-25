自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》追究失職、制止惡者禍國 人人有責！

2025/10/25 17:00

◎ 姚孟昌

「千丈之堤，以螻蟻之穴潰；百尋之室，以突隙之煙焚。」語出於《韓非子》。韓非用「千里之堤、潰於蟻穴」的比喻勸誡執掌國政的君王，千萬不能輕忽違法濫權小事，更不能巧言飾非。否則，必會為國家招來災難。這話，在今天台灣依然適用。

自由開講》追究失職、制止惡者禍國 人人有責！台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，防疫人員前往處理豬隻。（資料照）

過去幾年台灣能擋住非洲豬瘟，豬肉能夠再次行銷全世界，靠的是公務人員忠於職守、嚴加查察，也賴人民兢兢業業、遵守法令。而今，前有藍白亂刪防疫宣傳經費，後有地方政府怠忽輕慢，致使台中豬瘟再起。中央政府為此宣布全國禁屠，已衝擊豬農與食品業者的生計，影響人民生活。若最後證實非洲豬瘟入侵台灣，經濟損失豈只數千億元，還有不少豬農面臨破產與中年轉業，政府又必須動用大筆預算紓困。動物防疫破口必然會牽動政府防止其他疫病的能力，國計民生、人民生命健康均將陷入危殆！不由得令人嘆問：「何以致之？」

將近三十年前，台灣也曾發生口蹄疫疫情，時任立法委員的姚立明先生痛問：「豬死了，沒有人下台；人死了，也沒有豬下台。」如今花蓮光復洪災中因地方政府撤離不力，致使鄉民不幸喪生；台中梧棲爆發豬瘟後，市府採樣延宕、防制失當，引發國人恐慌。筆者也問：「誰該為此負政治責任與法律責任？ 誰又該亡羊補牢？」難道將責任推給中央，就能歌舞昇平、好官自為？能把禍水引至對手處，就可以牟取政治利益？當然不可如此！

國民黨和民眾黨立委於今年1月全數砍掉防檢署的防治豬瘟宣導預算，後在農業部防檢署哀求下仍遭砍6成。（取自農業部防檢署臉書）國民黨和民眾黨立委於今年1月全數砍掉防檢署的防治豬瘟宣導預算，後在農業部防檢署哀求下仍遭砍6成。（取自農業部防檢署臉書）

人民固然應追究失職官員與亂刪預算的立委責任，也該好好想想地方政府為何屢屢失職失能？這些事連累的豈只民進黨政府，更是不斷削弱台灣的國家競爭力。

國人若不願探究真相，不願認真追究、嚴格監督，甚至還任由網路做手操縱風向，以為可以讓民進黨難堪就覺得開心，必定會自食惡果。反之，若能明白事理與利害，知曉誰在傷害國家經濟與社會安全，並採取必要的防制行動，就能維護自身與國家的權利。

追究失職、制止惡者禍國，人人有責！

（作者為大學教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書