自由開講》追究失職、制止惡者禍國 人人有責！

「千丈之堤，以螻蟻之穴潰；百尋之室，以突隙之煙焚。」語出於《韓非子》。韓非用「千里之堤、潰於蟻穴」的比喻勸誡執掌國政的君王，千萬不能輕忽違法濫權小事，更不能巧言飾非。否則，必會為國家招來災難。這話，在今天台灣依然適用。

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，防疫人員前往處理豬隻。（資料照）



過去幾年台灣能擋住非洲豬瘟，豬肉能夠再次行銷全世界， 靠的是公務人員忠於職守、嚴加查察，也賴人民兢兢業業、 遵守法令。而今，前有藍白亂刪防疫宣傳經費， 後有地方政府怠忽輕慢，致使台中豬瘟再起。 中央政府為此宣布全國禁屠，已衝擊豬農與食品業者的生計， 影響人民生活。若最後證實非洲豬瘟入侵台灣， 經濟損失豈只數千億元，還有不少豬農面臨破產與中年轉業， 政府又必須動用大筆預算紓困。 動物防疫破口必然會牽動政府防止其他疫病的能力，國計民生、 人民生命健康均將陷入危殆！不由得令人嘆問：「何以致之？」

將近三十年前，台灣也曾發生口蹄疫疫情， 時任立法委員的姚立明先生痛問：「豬死了，沒有人下台；人死了， 也沒有豬下台。」如今花蓮光復洪災中因地方政府撤離不力， 致使鄉民不幸喪生；台中梧棲爆發豬瘟後，市府採樣延宕、 防制失當，引發國人恐慌。筆者也問：「 誰該為此負政治責任與法律責任？ 誰又該亡羊補牢？」難道將責任推給中央，就能歌舞昇平、 好官自為？能把禍水引至對手處，就可以牟取政治利益？ 當然不可如此！

國民黨和民眾黨立委於今年1月全數砍掉防檢署的防治豬瘟宣導預算，後在農業部防檢署哀求下仍遭砍6成。（取自農業部防檢署臉書）

人民固然應追究失職官員與亂刪預算的立委責任，也該好好想想地方政府為何屢屢失職失能？這些事連累的豈只民進黨政府，更是不斷削弱台灣的國家競爭力。

國人若不願探究真相，不願認真追究、嚴格監督，甚至還任由網路做手操縱風向，以為可以讓民進黨難堪就覺得開心，必定會自食惡果。反之，若能明白事理與利害，知曉誰在傷害國家經濟與社會安全，並採取必要的防制行動，就能維護自身與國家的權利。

追究失職、制止惡者禍國，人人有責！

（作者為大學教師）

