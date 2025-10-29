自由開講》法官被拒門外 民主世界必須聯手抵抗

◎馨娜

台灣法官協會代表赴亞塞拜然參加國際法官協會年會遭拒絕入境，顯示中共對全球法治空間的滲透與控制。當司法對話平台被政治操弄，受損的不只是台灣，更是全體民主法治國家的尊嚴。

台灣法官協會代表赴亞塞拜然參加國際法官協會年會遭拒絕入境，中華民國法官協會發表聲明，嚴重損及IAJ所秉持的司法獨立、平等交流與司法合作精神。（資料照）

中共長年以「一中原則」為武器，逼迫各國與國際組織排除台灣。2022年於維也納舉辦的聯合國反貪腐會議上，中方代表團強行撤下「台灣司法改革報告」；2024年7月的跨國議員群組IPAC論壇，多國議員被中國施壓，要求不赴台與會；2025年5月，WHO會員國提案讓台灣以觀察員身份參加年會，遭中國強烈反對後被否決。凡有台灣出席的場合，就有中國阻撓。這是一種「政治病毒」的擴散：它感染的不僅是外交，更是對司法獨立本身的侵蝕。

司法獨立是法治的靈魂，而國際法官協會正是以促進法官間跨國對話、維護司法不受政治干預為宗旨。亞塞拜然作為主辦國，在口頭承諾協助簽證後反悔，顯然屈從於中國壓力。這不僅是對個別法官的不敬，更等同在司法獨立的根基上潑污泥。亞塞拜然自詡為歐亞橋梁，卻淪為威權輸出工具，終將失去國際信譽。

然而民主陣營並非無力抵抗。立陶宛、捷克等國不畏中共威脅，邀請台灣代表出席民主峰會，用行動捍衛法治精神；許多民主國家也日漸警醒，密切監視中共如何滲入國際組織與學術活動。這些國家的堅持證明，法治與尊嚴不是可以談判的籌碼。若民主世界團結一致，威權滲透絕無可乘之機。各國應追隨這樣的典範：不向強權低頭，堅守平等與尊嚴的原則。

台灣法官協會代表赴亞塞拜然參加國際法官協會年會遭拒絕入境。圖為2023年時任總統蔡英文在台北舉辦的國際法官協會年會致詞。（資料照）

正義的力量從來不是靠權勢維繫，而是靠敢於抵抗的力量撐起。亞塞拜然在法治與尊嚴的拉扯中選擇讓步，已在國際法治的歷史上留下污點；中國的威權滲透若持續得逞，全球民主法治體系將不堪一擊。台灣與國際民主國家必須聯手抵抗，不容有半分退縮。只有民主陣營真正團結，才能守住最基本的文明底線：司法不得向政治低頭，每位法官必須擁有平等參與國際法治對話的權利。

（作者為國外業務）

