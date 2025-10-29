自由電子報
評論 > 投書

自由開講》越改越老！藍營新主席鄭麗文勿成洪秀柱第二

2025/10/29 09:00

◎ 張天泰

國民黨主席當選人鄭麗文在10月22日公布未來黨中央人事案，副主席兼任秘書長李乾龍、副主席季麟連。但李與季，卻都已經逼近80歲，遠高於現任的副主席與秘書長。

李乾龍蛟出任國民黨副主席兼任秘書長，但是現年76歲年齡，已經逼近80歲。（資料照）李乾龍蛟出任國民黨副主席兼任秘書長，但是現年76歲年齡，已經逼近80歲。（資料照）

現任主席朱立倫64歲，4年前接任主席時60歲；現任副主席連勝文55歲，接任時51歲；現任秘書長黃健庭65歲，接任時61歲。李乾龍現年76歲，季麟連則是77歲。

鄭很明顯騙票，藍營已越改越老。雖然，已有藍委「喜來珍」陳玉珍出來緩頰，提及鄭麗文是新生代是1969年生，老臣輔佐也是有必要的，喜來珍相信，「後面人事安排會有相對年輕的中生代」。

單面向相信不是策略 ，如同喜來登不會因陳玉珍相信很好吃就變好吃，而是喜來登在內部餐飲有務實革新。

觀其行決定後續藍營的發展，因為鄭已沒有區域立委勝選能力，如果落實世代交替改革支票，全是假都在騙，不只外界會認為他實力不夠資格擔任國民黨主席，連內部都會開始不能信任鄭而軍心渙散。

要預測鄭麗文很容易，因鄭昔稱「共機圍台是護台」邏輯壞死言論，是否下一步走「一中各表、民族復興」討好親中路線？請神容易送神難，讓藍營徹底被阿共工具化，藍營敗選，接續步上和洪秀柱提前辭黨主席雷同命運。

國民黨主席當選人鄭麗文黨中央人事案，越改越老，不只外界會認為他實力不夠資格連內部都會軍心渙散。（資料照）國民黨主席當選人鄭麗文黨中央人事案，越改越老，不只外界會認為他實力不夠資格連內部都會軍心渙散。（資料照）

我已多次公開提出「楊偉中路線國民黨年輕本土化政策」，萬萬不可棄置一旁。

那什麼是「楊偉中路線國民黨年輕本土化政策」？

此為已辭世的前國民黨發言人楊偉中所提出，在2016年國民黨大選敗選後，他以「黨內改革者」的身分對國民黨提出的建言。這些建議主要是在面對年輕選民流失的情況下，呼籲國民黨進行深層次的改革，以重新贏得青年世代的認同。

楊偉中目標是透過「國民黨年輕本土化政策」倡議，來確實推動黨內民主化，楊認為，國民黨主席的選舉不應淪為少數人爭奪權力的戲碼，而應透過黨內民主的程序，讓年輕世代有更多參與的機會。

楊在生前雖不是國民黨核心掌權者，然而其提出「國民黨年輕本土化政策」代表了黨內改革派，特別是年輕世代的心聲，楊鼓勵年輕人入黨並賦予權力：建議國民黨修改規定，降低入黨門檻，讓更多像35歲以下的年輕人能立即參與黨內決策，甚至有機會參選黨主席。

更重要的是，楊認為中國國民黨不應該自己騙自己，他倡議國民黨應該將「中國國民黨」更名為「國民黨」，以符合台灣這個民主國家的在地認同。

雖然楊偉中為了救女兒，而在2018年犧牲辭世，但楊偉中代表國民黨內部仍有正直有智識的敢言知識份子！

我也多次提醒，台灣這個國家要變好，也要關心國民黨內部革新狀況，台灣這個國家就是藍天綠地，一體兩面，誰也無法離開誰，平常不同意見針鋒相對、彼此制衡是民主國家常態OK的，但國家遭到極權勢力入侵，和阿共惡意在國際外交要斷台灣生路，必須綠藍團結對抗才能拼出活路。

藍營還是有改革派，重用黨內改革派人才，例如曾擔任臺東縣副縣長、花蓮縣副縣長的張志明博士就是很非常好的選擇，主導國民黨和民進黨（藍+綠）合作，才有未來新的光明希望。

（作者為政治工作者、教育博士）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

