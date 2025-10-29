自由電子報
評論 > 投書

自由開講》司法究責到底 嚴防再有天災轉人禍

2025/10/29 10:30

◎朱孟庠

這一波颱風加上花蓮持續地震的災防通報與氣象局土石災害警示，目前「再度形成堰塞湖風險」 的主要區域集中在花蓮崇德溪、砂卡礑溪上游（秀林鄉），這一帶地震後岩層鬆動，強降雨下來很容易崩塌堵河道，是目前中央與地方共同列為「高度關注」的區域，然而卻聽到花蓮地方官，退出救災救難群組，徐縣長在光復撤離演練成了旁觀者，稱一下又徹這麼多人，地方政府執行不易；傅崐萁質詢卓榮泰時更是謾罵中央，要院長負起責任下台，這最失責的花蓮縣政府竟毫無愧色？大罷免未成，他們真吃了無敵星星。

行政院長卓榮泰前往花蓮勘災，立委傅崐萁要求卓揆當場釐清堰塞湖管轄權責。（資料照）行政院長卓榮泰前往花蓮勘災，立委傅崐萁要求卓揆當場釐清堰塞湖管轄權責。（資料照）

花蓮堰塞湖崩塌災難，累計19死5失聯157人傷！只聽到傅崐萁將責任上推、下甩，國民黨還有臉掩蓋真相，為草菅人命的花蓮縣政府洗地？連曾任內政部長的水利專家李鴻源都無是非？宣稱短短時間要緊急撤離八千餘人做不到。圖卸責甩鍋給中央政府，災後中央進駐全力救援協調，縣府重要人員卻缺席各會議，是誰讓傅崑萁、徐榛蔚一幫禍首，有這麼大的膽子，罔顧人命，還能任憑其顛倒是非？親中媒體還曾謊稱蕭副總統來視災，驅趕了避難在二樓的災民。

大馬村長的證詞 打趴傅崑萁、徐榛蔚

對照光復鄉的慘劇，大馬村的命運完全不同，保全了整個部落人命安全。對照組是同屬光復鄉的大馬村，收到中央打來警告堰塞湖危險通知的電話後，雖不知道情況會有多嚴重，但他們嚴肅看待，三天前開部落會議討論，兩天前就開始撤離。

大馬村村長王梓安，出生在馬太鞍部落的阿美族，他在馬太鞍溪堰塞湖潰堤後接受訪問，完整回顧了之前的緊急撤離行動：中央有打給他跟（光復）鄉公所，說明堰塞湖可能會發生潰堤溢流的危險狀況，所以9月20日晚上，他們就召開了部落會議緊急討論這件事。大馬村從事件爆發兩天前，也就是9月21日下午開始撤離，9月21日傍晚前撤離了91位，避難所按照中央指示，就在光復高職活動中心。9月22日早上，王村長再次回到部落，聯絡撤離其他人。9月23日早上11點，也就是事件爆發前兩個多鐘頭，王村長再度接到中央的電話，說堰塞湖水滿即將潰堤，他緊急在部落奔走，撤走最後一批人，共撤離1千多人。他自己跟家人也到鄰村，用摩托車接走岳母，匆忙撤離到避難所。

為什麼光復鄉能 是失責造成人禍

中央怎可能只通知大馬村，卻刻意忽視光復鄉其他各村落？事實是中央還設置了避難所，在不放心下，甚至多次直接越過花蓮縣府，直接通知村落，撤離就是地方政府的責任，大馬村做得到全村撤離，而且是三天前就開始討論；為什麼光復鄉其他地方做不到，而且還有一大堆居民看到洪水來時，還沒收到任何撤離通知？花蓮縣政府到底有多麼失責？

大馬村村長王梓安接到中央的電話，說堰塞湖水滿即將潰堤，他緊急撤離1千多人。（資料照）大馬村村長王梓安接到中央的電話，說堰塞湖水滿即將潰堤，他緊急撤離1千多人。（資料照）

檢調必須嚴查，究責傅崐萁、徐榛蔚等腐敗的縣府官員，讓他們負起法律責任外，花蓮人也看看清覺悟。之所以天災轉人禍，花蓮人亦有責任，為了一點小恩惠、小利益，長年被傅綁樁，縱容傅幫魚肉花蓮，換黨執政絕不至於出此人禍。

游盈隆也是花蓮子弟 當傅崑萁們吃了無敵星星 災難才開始

然《台灣民意基金會》董事長游盈隆也是花蓮子弟，23日以「後大罷免時期台灣政局的展望」為題發文再批大罷免，稱這場空前絕後的「災難」是民主內戰…大罷免「撕裂」台灣社會…事實，真正的「災難」才開始，逃過大罷免的國民黨政客都吃了「無敵星星」，囂張狂妄，強颱過境，傅崑萁明知光復鄉地質脆弱，卻不要求自己的妻子徐縣長留守，硬要出訪韓國；更不理睬中央強制驅離的命令；災難爆發後，擺出痞子無賴樣，推諉、拒絕合作，只發文要求捐款給縣府，連救災會報都不出席。

有里長飢餓地喊60餘人沒吃飯…義煮團幫大家準備便當，卻有物資車輛被攔下不放行，義煮團氣到要大家吃不到飯去找花蓮縣政府。農糧署宣布29日起協助準備便當支援，中午、晚上會進行定點發放，花蓮政府連便當都搞不定，無能至此；徐榛蔚縣長甚至謊稱水電志工已解散，再PO上他們的水電商家…災難臨頭只作政治算計，圖發災難財；官員退出群組，阻礙中央救災。

司法究責失責官員 花蓮王國必須改變

颱風降臨，眼前中央幾乎已是直接接管花蓮縣政府，颱風再次驚動花蓮，這一次的演習，花蓮縣政府還是擺爛，沒有記趣教訓，災後一尾推諉卸責，甚至搗蛋，如果不究責真相，無法為受難的公民討回公義，檢調務必加速調查，收押失責的地方官員，花蓮王國必須改變！

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

