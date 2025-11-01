自由開講》台北車站的安全漏洞：從性侵案看管理的失能

◎陳琪

近日，一名通緝犯在台北車站大廳，偽裝成街友並公然侵犯一名女子。這起事件不只是一件嚴重的罪案，它更直接暴露了台北車站這個「國家門面」在管理上的三大問題：管理單位太多、社會福利系統被動，以及安全技術過於老舊。台北車站每天有幾十萬人進出，安全竟然如此脆弱，這代表整個管理系統出了問題，必須立即解決。

台北車站大廳發生通緝犯公然撿屍性侵外籍女後，鐵路警察加強巡邏。（資料照）

第一個問題，是管理單位太多，責任不清楚。台北車站內有台鐵、高鐵、捷運，分別由鐵路警察和市警局管理。結果就像「三個和尚沒水喝」，各單位只管好自己的一畝三分地，對於像一樓售票大廳這樣的公共空間，反而沒有一個統一且強力的維安指揮。當責任不清楚時，安全巡邏就容易變得分散且被動，給了犯罪分子一個鑽漏洞的機會。

第二個問題，是社會安全網的功能不足。犯罪者利用「街友」的形象來掩護自己，這反映出一個現象：當車站聚集了大量需要幫助的弱勢者，但我們的社福系統卻沒有主動介入時，這裡就可能成為罪犯的藏身處。更糟的是，因為大家對街友聚集的景象習以為常，反而降低了警覺心，可能把真正的犯罪行為誤認為是尋常的騷動，錯過了第一時間救助的機會。

第三個問題，是安全技術跟不上時代。犯人是一名通緝犯，代表他的資料早就存在警方的系統裡。在一個人流如此密集的重要地點，為什麼我們的系統沒辦法及早發現他？這顯示我們的安全防護，過度依賴人力巡邏，而沒有善用科技。在許多國家的重要交通樞紐，都已導入智慧影像辨識系統來輔助警方，我們在這方面顯然慢了很多拍。

要解決這些問題，不能只靠增加警力，必須從制度上改革。首先，針對管理混亂的問題，行政院應出面協調，成立一個「台北車站聯合安全指揮中心」。由一個專責的高階警官統一指揮所有警力與保全，實現權責統一，才能有效規劃巡邏路線與應變。

社會福利系統必須化被動為主動，由社工主動去關懷和協助街友。（資料照）

其次，社會福利系統必須化被動為主動。衛福部和台北市政府應合作，在車站內設立一個常設的「關懷服務站」，由社工主動去關懷和協助街友，提供從短期收容到就業輔導的服務。這樣做不僅能幫助弱勢者，也能從根本上減少車站的治安死角。

最後，在保護隱私的前提下，應適度導入安全科技。在車站這種人流複雜的關鍵設施，引進AI影像辨識系統，輔助警方快速識別通緝犯等高風險人士，是提升安全效率的必要做法。總之，這起事件提醒我們，台北車站的安全不能再是口號，必須透過明確的管理責任、主動的社會關懷和有效的科技輔助，才能真正為所有民眾，建立一個可以安心通行的國家大門。

（作者為台北市民）

