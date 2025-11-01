自由開講》全面禁抖音 此其時矣

◎蔡義聲

國民黨主席選舉甫落幕，選前藍營「自家人」趙少康指控中共強力介選，透過抖音大量散布不利特定候選人的假訊息，而最終結果也由其屬意者當選；可以想見，在中共牛刀小試即輕易成功下，往後台灣所有選舉，中共都會藉由抖音等平台公開操控，試圖兵不血刃摧毀台灣辛苦建立的民主機制。

趙少康指控中共強力介選國民黨主席選舉，透過抖音大量散布不利特定候選人的假訊息，結果由其屬意者當選。（美聯社檔案照）

民進黨對是否禁抖音已研議多年，至今僅針對公務機與公務網路祭出限制形同表面功夫，現在連國民黨都體驗了危機和傷害，不正是⾏動的最佳時機嗎？然此決策並非任何一個部會首長所能承擔，須由賴總統以國家元首的高度，來扛起這個歷史責任！

此禁令⼀出，藍白政客與親中媒體、當然也包括對岸單位，肯定會群起攻之、上綱到箝制言論自由等；面對許多似是而非之語，其實不難破解。比如 YouTube 上也有親共網紅及介選影片，為什麼只禁抖音？關鍵就在全世界唯⼀想併吞台灣的只有中國，如同唯⼀想併吞烏克蘭的只有俄羅斯，早在戰爭爆發前十多年，俄羅斯便已深耕資訊戰，透過媒體與社群平台持續影響輿論，同時培養親俄勢力。

民進黨對捍衛國家生存 有何不敢理直氣壯！

再以媒體報導為例，竟有官員聲稱「川普不是已經逼TikTok交給美國企業了嗎？那還需要禁嗎？」此說法顯然錯誤。美國政府針對的是國際版TikTok、要求在美境內進行資料分離與監管，而台灣人實際使用的多為中國版抖音，內容、伺服器與營運主體皆屬中資體系，完全不在美國管制範圍；可見連部分官員都缺乏基本常識。

也有人反問，即使將APP或網站封鎖、民眾仍可翻牆使用，根本無法完全禁止？技術上確實如此，但多了⼀道翻牆程序，勢必降低使用的便利性，在應用軟體推陳出新下，使用者自然會逐漸轉向更方便的替代平台；尤其對尚未下載者而言，額外的障礙更降低接觸的機會。防堵措施並非追求絕對，就像防空系統，不會因為飛彈攔截率不到百分之百就不去部署。

YouTube有親共網紅及介選影片，只禁抖音是因為全世界唯⼀想併吞台灣的只有中國。（路透檔案照）

誠懇的向賴總統提出諫言，身為領導者本來就是要去做最困難的事，而非憂讒畏譏、鄉愿退縮；一如二戰時邱吉爾力排眾議，拒絕與納粹德國議和，而是帶領英國抵抗，歷史終會還給勇敢護國的領導者一個公道。國安局等單位早已警告抖音涉及國安風險，美歐各國政要與學者也接連指出，中共正透過這款平台進行認知滲透，藉由娛樂內容及演算法的操控，逐步淡化台灣人的危機意識，誤導年輕世代對中國敵意的認識。情勢正如⼀座水位逼近極限的堰塞湖，明明已發現問題、預見危機，執政黨卻遲遲蒙著眼不處理，怎不令人憂憤痛心？歷史同樣也會記下這種怯懦蠹國的⾏為！

烏俄戰爭已清楚揭示認知作戰的殺傷力，直到開戰後才緊急封鎖俄羅斯操控的媒體與社群平台，奈何為時已晚。現在就是全面禁抖音的最佳時刻，不然究竟要等到何時？等到中共飛彈打過來的那一天嗎？

（作者為中小企業公司負責人）

