自由開講》BLACKPINK與OLDPINK

◎于則章

就在台灣政壇矚目的焦點還集中在中國共產黨介入了中國國民黨黨主席的選舉，而鄭麗文這一位中共屬意的人選也在中國國民黨黃復興黨部大力支持下當選，位於南台灣的高雄則是全城一片粉紅的歡迎韓國女子天團BLACKPINK再次蒞臨開演唱會，連市長陳其邁都PO出粉紅頭髮的P圖表達支持。

BLACKPINK高雄開唱，兩天超過10萬名歌迷朝聖。（資料照）

這看似完全毫不相干的兩件事，卻凸顯出中國國民黨與民進黨截然不同的走向：在中共的大力介選下，操弄黃復興黨部那一群不需要繳黨費嚴重與台灣主流社會脫節的「老粉紅」們力挺高喊「我是中國人」的鄭麗文當上黨主席；陳其邁卻藉由盛大歡迎BLACKPINK重返高雄，凝聚大量的年輕人歡天喜地齊聚高雄。

請繼續往下閱讀...

換言之，民進黨以團名本身就擁有「漂亮並不代表全部」的意義，成員們不僅具備外貌、同時也兼具實力，而每人在不同的領域都是時尚寵兒，一人一個「人間」代表等積極意涵來爭取年輕人的認同，而從前總統蔡英文、副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君、立委邱議瑩等人，幾乎就是政壇BLACKPINK！

相形之下，鄭麗文從民進黨跳槽到過去她所嚴厲批判的中國國民黨，先是在2005年與記者陳鳳馨扮演兔女郎跳艷舞為連戰慶生，這次黨主席選舉高喊「我是中國人」、「拉下賴清德」要讓民進黨「寸步難行」，無一不是在討好國共兩黨內那些老男人們的歡心，即令當上黨主席本質上還是個傀儡！

鄭麗文從民進黨跳槽到國民黨，這次黨主席選舉高喊「我是中國人」、「拉下賴清德」，即令當上黨主席，仍是個傀儡。（資料照）

對於這兩起看似不相干的事件，時事評論家羅友志在臉書上PO文說：真的啦，拋開藍綠，你會看到不同世界。鄭麗文當選，從矢板什麼的到林什麼言…都在堆疊「共產黨接收論」…殊不知，大罷免後，老百姓真的很討厭「中國仇恨論」了。

陳其邁粉紅派對，藍營「京城人士」拼命笑低俗、瘋掉…你知道嗎？年輕人多愛？台灣已經多久，沒有一位地方首長，像陳其邁一樣，這麼愛一個地方，每天出門像幫自己小公主化妝一樣的愛？醜化，不會讓自己變強…只有政治腦會這麼做…自主、中立選民已經悄悄佔據有利位置了⋯不信，2026你們試看看⋯。

就此來看，因為時間上的巧合，已然使得民進黨的BLACKPINK與中國國民黨的OLDPINK無可避免地進行政治上的隔空較量，其結果除了攸關兩大黨未來的發展走向，更將牽動台灣民主政治會向上提升，抑或向下沉淪！

（作者為公務員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法