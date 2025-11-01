李忠憲的思考》訊息戰爭與《羅生門》：多個說法 一場真相之戰

在《羅生門》裡，真相也許永遠無法還原；但在民主社會，我們至少要確保，說真話的空間不會被假話淹沒。

◎ 李忠憲

黑澤明的《羅生門》透過四個互相矛盾的證詞，揭示真相在利益與立場中被撕裂。這樣的「多重敘事」如今正重演於台灣的訊息戰場。

台灣最近發生訊息戰爭的三件大事

1. 鄭麗文當選中國國民黨主席（2025/10/18）後的「解讀戰」；2. 花蓮馬太鞍溪堰塞湖（2025/9）責任攻防；3. 台中疑似本土非洲豬瘟（2025/10/22）的歸責與帶風向。

小笠原欣幸針對鄭麗文勝選與後續路線之評析文章，被中時竄改，發文要求更正報導。（取自臉書）

都在同時上演「羅生門式」話語角力：各家媒體、政客與意見領袖，爭搶定義事件的權力。

■鄭麗文勝選與後續路線之評析本來多元，但日本學者小笠原欣幸公開指控《中國時報》捏造他的評論並要求更正，這是赤裸裸的話語操控案例。



■花蓮的馬太鞍溪堰塞湖確為2025年9月下旬的重大水患事件，官方名稱與成因、時序都有清楚紀錄，卻在輿論場上被各陣營拿來互攻管理失當或卸責。

■台中疑似本土非洲豬瘟：農業部在10月22日宣布台中一處養豬場死亡豬隻檢出陽性、全國12:00起禁運禁宰多天並撲殺195頭豬，隔日媒體延展為「誰害的」「誰失職」的敘事攻防。這是典型的「訊息先行、歸因跟上」。



維根斯坦說：語言的意義取決於使用規則與語境。在政治傳播中，媒體與平台等於制定「遊戲規則」的人：以錯置語境／改寫引述，把原意導向新的評價（如對日本學者評論的「再詮釋」）；一旦標題與框架先入為主，語言遊戲就被鎖死。

在災害與防疫上，選擇「誰該負責」的語彙與順序（先說禁宰、再說誰失職），就能讓受眾在特定規則內理解事件，忽略了必要的風險應對程序與科學不確定性。

台中一處養豬場爆發非洲豬瘟，緊急撲殺豬隻。（資料照）

台灣過去討論《數位中介法》時，長期卡在「言論自由vs.平台責任」的二分法，立法推進受阻。無論支持或質疑具體條文，有兩個事實難以否認： 1. 草案長年停滯與輿論場的錯假訊息氾濫彼此交織；2. 在跨境訊息干擾與平台演算法壟斷注意力的條件下，台灣的民主基礎，選舉、公共討論與風險溝通，暴露在結構性脆弱之中。

在中國積極併吞台灣的訊息戰爭中，如果不設防，當「語言遊戲」成為戰場，真相就成了武器。這正是台灣當前的危機。

已錯失在立法院通過《數位中介法》的機會；在此情況下，不提出一些行政命令管理網路上的頻寬與境外來源，台灣就真的沒有2028，2026也可能會一敗塗地。

把規範焦點放在平台端的透明義務與流程責任（來源標示、政治廣告與跨境投放申報、危害即時應對機制、研究者資料存取），而非限制個別用戶表達。這點在過往爭議中已被多方倡議，也與國際趨勢（如歐盟DSA）相容。 為了避免民主防線崩潰，政府與平台可以採取以下比例性措施：

1. 風險控管（Risk-based），針對高風險情境（選舉期、重大災害、防疫）啟動時限性、比例性的臨時行政措施： 2. 跨境資訊來源標註與降權（例如未履行申報義務之境外投放單位，演算法降權與標示）；3. 協議式頻寬及流量管理（僅限特定攻擊型資訊串流與機器人網路，並由獨立第三方監督，事後完整揭露紀錄）； 4. 快速澄清通道：官方與民間查核單位的共同「緊急更正」機制，先露出更正，再由平台擴散（避免「假訊息跑贏澄清」）。

以上手段的正當性，來自事件急迫性（如非洲豬瘟疑似首案宣布即刻禁運禁宰）與公共利益必要；且須附落日條款與外部審查，防止擴權。

鄭麗文當選與媒體扭曲：對於被移花接木的學者評論，應有快速更正與追蹤標示的制度；平台端需提供「原文比對／更正曝光」工具，避免錯假版本持續擴散。

花蓮堰塞湖：災害資訊要以權威時序資料為主、政治評論為輔；台中疑似本土非洲豬瘟，平台對「指認責任者」的內容，在官方調查前加註不確定性提示，並優先推送「最新官方通報」。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情嚴重，責任攻防卻成主軸。（資料照）

民主的保命符：不是封口，而是「把遊戲規則講清楚」

《羅生門》告訴我們多重敘事不可避免；維根斯坦提醒我們規則決定理解。台灣要做的，不是讓人閉嘴，而是把平台與跨境投放的規則講清楚、做落地、可稽核。

• 立法若再卡關，以「比例、必要、透明、可救濟」為原則的臨時行政指引，在選舉與災變高風險期先行落地。

• 與此同時，建置事後公開報告與第三方審查，把權力放回公共監督。

若我們在2026與2028之前，仍讓「羅生門式」敘事在無規則的語言遊戲裡野蠻生長，結果不是更多意見自由，而是更多被操弄的自由。這才是我所警告的「沒有2028」的核心風險——不是噤聲，而是失去共同事實基礎。

現在就該補起這道民主的資訊防線。在《羅生門》裡，真相也許永遠無法還原；但在民主社會，我們至少要確保，說真話的空間不會被假話淹沒。

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

