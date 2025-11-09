自由電子報
自由開講》文化將我們凝聚在一起 提振台灣電視產業

2025/11/09 09:00

◎ 林正二

今年金鐘60戲劇類頒獎典禮的表演節目特別精彩，當所有的歌手合唱「向前行」時，台下來賓一起嗨唱、手舞足蹈，場面熱烈感人。這是住在台灣，不分族群、超越黨派的一種文化認同，將大家凝聚在一起向前行「啥咪攏不驚」，因為「我的理想和希望攏在這」。

自由開講》文化將我們凝聚在一起 提振台灣電視產業第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮，TRASH登台飆唱陳淑樺經典《夢醒時分》，熟悉旋律引發全場回憶殺。（三立提供）

台灣是我們的家，它培育我們長大、成家立業，是我們安身立命的地方，就像以前國民黨執政時的反共歌曲「誰都不能欺負它」所言，我們必須珍惜台灣、護衛台灣。然而，這幾年國民黨失掉政權後，為了奪回執政權，竟然從昔日的「反共復國」逆轉為「親中黏共」以聯共制台，並聯合民眾黨，不擇手段亂刪、大砍國防、經建、文化與社福等預算，欲癱瘓民進黨政府，卻讓全民不分族群都受害。由於文化是凝聚人心的黏合劑，輔導電視產業的政府文化預算，不僅不能胡亂刪減，反而要增加預算。政黨競爭是天經地義的事，但不能淪為政治鬥爭，傷害文化，刨掉「台灣的根」。

文化是融合族群、凝聚人心的黏合劑，尤其這幾十年， 由於電視節目觀賞的方便性與免費，加上電視數位化，電視劇已取代電影，成為每個國家人民日常生活上很重要的娛樂管道與精神食糧。然而，最近幾十年，觀賞陸劇的台灣人民越來越多，嚴重影響國人認同台灣的向心力。大陸地廣人多、市場廣大，電視劇的製作成本遠高於台劇，加上這幾十年成立北京、上海等10幾個影藝學院，全力培養影視人才，因此，這二、三十年，台劇在多元美學創意、劇情廣度與深度及演員表現等方面，比不上陸劇。為凝聚台灣人民更深厚的國家向心力，謹針對台劇的缺點，析述提升台劇品質方案如后。

《斯卡羅》是2021年的公視電視劇。改編自記述羅發號事件及南岬之盟的歷史小說《傀儡花》，上映引發熱議，。 （公視提供）《斯卡羅》是2021年的公視電視劇。改編自記述羅發號事件及南岬之盟的歷史小說《傀儡花》，上映引發熱議，。 （公視提供）

一、加強對民營電視台的輔導協助：近年台劇美學創作與戲劇內容比較強的，幾乎都是公視製作的連續劇如《斯卡羅》、《茶金》等。這是因為公視透過政府資助，資金比較充裕，可請到比較好的導演、編劇與演員，美工設計、配樂、音效等影片品質會比較高，場景創製方面不會用簡陋的布景，可用很多實景。因此，文化部應編列及爭取更高的預算，以更積極的實質輔導與獎勵辦法，用高額獎助金，鼓勵協助民營電視台大膽改進節目品質，以提昇普羅大眾的品味，並擴展觀眾群，進而改變市場結構，攝製如陸劇《繁花》與日劇《東京愛情故事》、韓劇《大長今》等一樣雅俗共賞、叫好又叫座的電視劇，以提昇我國的大眾文化品質，建構更厚實的台灣文化，並擴展市場到中國大陸及東南亞國家甚至歐美國家。

為期電視劇輔導金能發揮提升台劇品質的功能，輔導金甄選辦法應針對台劇美學創意與劇情內容的缺失，依據拍製連續劇的方向，擬訂具體的規定與條件來評選改善，方能擇選出優秀的製作團隊。

（一）輔導方向

1、美學創意：（1）多元敘事技巧：敘事手法要有多元創意，如多線形的敘述或時空倒敘手法等，戲劇結構要能配合並彰顯整齣戲的主題與情節，讓劇情有可看性與人文意涵。

公共電視與客家委員會合製的時代生活劇《茶金》近日初播，收視叫好。（myVideo提供）公共電視與客家委員會合製的時代生活劇《茶金》近日初播，收視叫好。（myVideo提供）

（2）意象豐饒的象徵手法：以意象豐饒的畫面或隱喻的語言，象徵影片的人、事、物，讓劇情的發展更有戲劇張力，給觀眾更多的想像空間，產生更深刻的印象，而能跟劇中人同悲同喜。

（3）適切的情境創造：配合劇情的發展，以音樂、顏色、場景與獨白或對白等，創製適切的情境，激發觀眾的感情，讓觀眾更有感覺，以帶引觀眾融入劇情，產生共鳴。

2、劇情內容：（1）內容要寫實：現代時裝劇與時代劇，劇情內容要盡量寫實。情節、故事可以虛構、創造，但內容的呈現不能脫離我們現實生活的經驗與史實，像瓊瑤的夢幻愛情劇一樣；要從生活細節與工作上，描寫男女主角感情的發展，不能不食人間煙火。情節的發展可以發揮想像力、創造，不受限，但要合情、合理，要有邏輯，觀眾不會覺得突兀。（2）展現時代、社會的背景：觀眾可從戲劇情節中，瞭解台灣的職場工作情形、社會與時代背景，要能反映時代的氛圍。（3）有批判性：對農業社會的陳舊落後思想，要有一些批判，觀眾可從劇情獲得一些省思。（4）有啟發性：挖掘、探索複雜的人性，對觀眾有啟發性。

3、演員的語言與表情：表情要真實自然，對白要口語化，並配合劇情的發展，讓故事從生活中自然發展，能引發觀眾的共鳴。

（二）擬訂「電視劇輔導製作徵選辦法」

以圖表彙整出台劇與陸劇在美學創意與劇情內容的優劣比較表，併上述擬輔導台劇製作的方向，函寄擬聘請的電視劇輔導製作評審委員，請他們據以提供「電視劇輔導製作徵選辦法」擬訂意見，於開會時商討，政府再根據會議結論，擬訂該輔導辦法。

二、最近二、三十年，陸劇品質越來越好，製作品質、美學創意與劇情內容都勝過台劇。這是因為中國大陸有北京、上海等十幾個專門訓練影視人才的影藝學院或戲劇學院。台灣應仿效大陸，成立專門的影藝學院，培養優質的影視導演、編劇、演員、製作、行銷等人才，提升台劇的編導能力與演員的演技等。

自由開講》文化將我們凝聚在一起 提振台灣電視產業《繁花》講述胡歌飾演的阿寶原本只是一介工人，後來翻身成為「寶總」。（澤東電影、MyVideo提供）

三、編列更多預算，加強協助公共電視公司製拍融合觀賞價值與文化意涵之電視影片。由於公視不像一般民營電視台，沒有市場的考量，拍片品質較佳，因此政府如能仿效韓國政府輔導公共電視攝製「冬季戀歌」的作法，透過「開發基金」的申請，或者促成企業 界投資公視在影片中以「置入性行銷」的方式宣傳其產品等方式，居間協調電影界人士與公視及企業界合作攝製故事比較通俗但高品質有廣義文化意涵之電視劇，如韓劇「冬季戀歌」、「大長今」等，創造出一種『新的風格』，既有讓普羅大眾共鳴的感人故事，也有一定的文化深度，當能有效擴展國內外大眾文化市場，增強我國的國際文化影響 力。這幾年公視製作出品的「茶金」、「斯卡羅」無論美學創意或史詩般震撼人心的內容，都已超越以往的台劇，叫好又叫座，還輸出到國外，應再接再厲。

於1991年播出的《東京愛情故事》是日劇經典。（翻攝自IG）於1991年播出的《東京愛情故事》是日劇經典。（翻攝自IG）

此外，公視應加強藝文教育功能。公視可製作介紹歐美、古代中國與現代台灣經典文學作品，尤其是詩詞具有強烈的影像與音韻效果，更適合電視播出。例如美國大詩人佛洛斯特膾炙人口的詩作「雪夜林畔駐馬」，洋溢著田園詩風格，有原野、森林、湖泊、村莊、農舍與雪景，畫面意象強烈，在洋溢著節奏聲響中，有深刻的象徵與對比，簡潔的文字中傳達了豐饒的生命意涵，經由有強烈影音效果的電視播出闡述，將能寓教於樂，擴展文化部的藝文教育領域。

侯孝賢的「刺客聶隱娘」、李安的「臥虎藏龍」等影片意象強烈，意境深遠，也很適合公視播出，透過電影畫面解析影片的意境與意涵，將可提升國人的美學素養，尤其是「刺」片大部分觀眾都看不懂，但經由重要影象畫面的詳細解說，當可讓國人了解為何侯導這樣拍，大幅度提升國人的藝文素養，而有助於台灣觀賞藝術電影文化人口的擴增。

四、促成影視及企業界的跨界合作：

1、政府可酌情成立「加強輔導電視產業發展小組」，聘用有電視製作實務經驗且了解電視界生態之專業人士為執行秘書，並聘請沒有利害衝突之影視界專家學者為小組委員或顧問，而後根據影視界人士意見，積極撮合影視及企業界合作申請行政院「開發基金」，拍製高品質、融合 文化與觀賞價值，能拓展海內外市場的電視影片。

2、整合擴大我國電視產業。政府可同時協助影視界，將有興趣於影視產業之高科技電子公司、多媒體數位傳輸公司、平面媒體、網路經營者、軟體遊戲、漫畫出版及廣告公司等高科技產業與新興媒體業者，跟有生產競爭力的影視業者作水平整合，以注入企業經營新觀念，促成 電子科技人士、文化藝術創作人才（小說家、電視劇編導、劇場工作者）、新興媒體業者（電子與平面媒體、廣告傳播界、漫畫家、網路及軟體遊戲等工作者）與影視界人士合作，以電影小 說、漫畫、網路動畫、軟體遊戲與戲劇創作等新領域擴展影視題材，並藉由高科技人才的加入 ，改善業者的數位影視製作能力及電腦合成技術。

侯孝賢導演勇奪坎城影展最佳導演的代表作《刺客聶隱娘》上映十週年，今年重回大銀幕上映。（台北電影節提供）侯孝賢導演勇奪坎城影展最佳導演的代表作《刺客聶隱娘》上映十週年，今年重回大銀幕上映。（台北電影節提供）

透過上述的改革方案以及產業的重新洗牌，我國影視產業重整後，將可配合時代脈動，改變經營策略，擴大影視題材以及改進拍製技術與表演方法，突破窠臼，製作出高品質的電視劇與電影，不僅可提升台灣人民的文化素養、凝聚更堅實的國家向心力，亦可擴大國內外市場，成為台灣重要的文化經濟。

（作者為退休駐美外交官員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

