自由開講》與其爭論「未定論」 先尋求「已定」共識

2025/11/15 15:00

◎任也

先前美國在台協會提出二戰文件未決定台灣政治地位，使得「未定論」說法再次引發討論。中華民國的擁護者當然是大力反對，中國政府也駁斥此論調，即使是沒有特定立場的台灣人，可能也對此說法持保留態度。未定論長期難被廣泛接受，原因在於台灣至今教育、社會觀感，仍然多少以「中華民國」為主的敘事。因此未必會意識到中華民國與「中國」的連結，會直觀認同那是台灣的「全名」，並且是與中國毫無關係的名稱。再者，人性大多比較偏好已確定的事物，未定論帶有的「不確定性」，對此持保留態度，是可以理解的。

1971年10月25日聯合國第2758號決議內容，承認中華人民共和國政府是中國在聯合國組織的唯一合法代表。（聯合國官網、法新社，本報合成）1971年10月25日聯合國第2758號決議內容，承認中華人民共和國政府是中國在聯合國組織的唯一合法代表。（聯合國官網、法新社，本報合成）

對於未定論的說法，筆者理解那是主張台灣主權獨立的一大依據。但也不可否認，這論述仍充滿爭議性，根據不同觀點，往往最終都淪為各說各話。因此，與其爭論未定論的合理性，不如從中找出對於大眾都有感的「共識」，或許才是最重要的。這個「共識」，可從以下歷史發展來探索：

1. 1949年後分治的事實

1945~1949期間，不管是未定論主張的「託管」，還是中華民國主張的「光復」，這段期間作為中國代表的中華民國政府確實對於台灣有實際管理。而在1949年後，兩岸分治的事實，是未定論、中華民國、中華人民共和國都符合的歷史敘述。

2. 中國代表權的逆轉

遷台後的中華民國政府，最初確實仍以正統中國自居，在當時國際戰略下獲得支持。但隨著國際局勢的變化，中華民國逐漸喪失中國代表權，並由中華人民共和國取得。1971年聯合國的中國代表權被中共取代是一大指標

3. 兩岸政體的差異大 已有完全不同的政府體系

1987年，台灣在解嚴後，逐漸轉型民主政體，1996年首次總統直選後更加確立。中國雖也歷經改革開放，但政治上仍屬於獨裁政體。在國際事務上，早已是各自體制來運作。

4. 中共對台政策的堅持

中共對台政策，雖不再是古寧頭、八二三的軍事會戰。但使台澎金馬都歸於中共統治，仍是中共對台從未改變的目標。因此，中共至今仍是台灣國家主權的最大挑戰者。

金防部擎天廳近日舉辦「太武雄風再現-古寧頭戰役76週年紀念音樂會」，防區官兵與地方各界代表出席共襄盛舉。（讀者提供）金防部擎天廳近日舉辦「太武雄風再現-古寧頭戰役76週年紀念音樂會」，防區官兵與地方各界代表出席共襄盛舉。（讀者提供）

總結以上4點，分治的事實、政體的差異，造就當前台澎金馬是個獨立於中華人民共和國的一個政治實體。中國代表權的逆轉，成為國家認同此消彼長的契機。中共對台不變的目標，使中共政權仍是台灣主權最主要的競爭者。因此，比起爭論未定論，應該讓台澎金馬實際是獨立於中華人民共和國的這個現狀成為大眾的「已定論」。以及中共仍是台灣國家主權的最大威脅，成為各政治認同者的「共識」。

（作者為台灣港口拖船船員）

