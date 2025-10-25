自由電子報
自由開講》中共操弄「光復」論述 臺灣應多層級反制

2025/10/25 10:30

◎ 茜茜

詮釋「光復話語權」的戰略意圖

北京在學術與黨政系統同步放大「臺灣光復」、「法理不容竄改」的論述，並非單純史學討論，而是一種政治敘事爭奪，透過將二戰文件、投降儀式與聯合國決議串連為單一「正當化鏈條」，中共意圖把國際與歷史法理話語掌握在官方敘事下，從而削弱臺灣的國際空間與他國對臺政策的操作彈性；這種話語權的爭奪，與北京同時運用的外交、執法與媒體工具（包括公開宣示、法律言辭、以及在國際與域內推廣單一版本歷史）緊密相扣，目標在於把臺灣問題框定為「中國內政」，以利在國際場域壓縮他國介入的合法性與正當性，並為未來施壓或強制措施營造語境與道義遮罩。

中國國台辦發言人朱鳳蓮日前宣布，中國政府於10月25日舉辦「台灣光復80週年」紀念活動，並廣邀台灣人士參加。（路透檔案照）中國國台辦發言人朱鳳蓮日前宣布，中國政府於10月25日舉辦「台灣光復80週年」紀念活動，並廣邀台灣人士參加。（路透檔案照）

國際情勢的即時變動：話語競賽如何改變外部回應框架

中共強調「光復的歷史與法理」，會促使國際社會在處理臺海議題時面臨更高的話語阻力，當北京能把歷史檔案與國際文件納入其官方論述時，對手（包括美、歐、日等）在公開評論或政策表態時會更加注重用詞、法律依據與程序正當性，以避免被北京指稱「干涉內政」；但同時西方民主體系也在提高對中方跨國手段（如認知戰、長臂管轄、跨國鎮壓）的警覺；報告指出，中共在海外施壓與監控行動頻繁，已構成體系性風險，這會促成民主國家的情報與法制回應；換言之，北京的話語攻勢可能短期內在外交辯論中獲得主導語彙，但長期看也可能引發國際間更嚴密的合作與制度性反制

策略層面的改變：從歷史聲索到混合戰工具化

把歷史法理主張放大為國策論述，是一種把話語轉換為政策工具的做法，當「光復」被官方化並與法律語言結合（如強調《開羅》《波茨坦》《投降書》連貫性），這樣的論述即可被用作外交壓力、司法操作或資訊戰的理據來源，形成一種「法理與宣傳合流」的混合戰模式；然國際法學界與部分國際機構對於二戰時期政治宣言的法律約束力仍有不同解讀，且美國等國的表述（如1979年公報採用acknowledge一詞）顯示，文字與語義在外交上具有被利用或釐清的空間，北京若繼續操作文字與歷史來正當化政策，將加劇地緣政治競逐中「語彙與證據」的重要性。

陸委會主委邱垂正表示，中共今年藉著「3個80週年」，一再扭曲、虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的錯假敘事。（資料照）陸委會主委邱垂正表示，中共今年藉著「3個80週年」，一再扭曲、虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的錯假敘事。（資料照）

對臺灣的直接衝擊：外交空間、內部認知與法治風險

對臺灣而言，這波話語攻勢會帶來三重壓力，一是國際宣傳戰上的主動權壓縮，對外溝通須更精準避免語詞被曲解；二是國內認知與社會情緒可能因官方化歷史敘述而出現分化，影響國內政治動能與民心；三是法律戰風險上升，北京可利用「法理論述」為其外交或司法主張背書，企圖在國際場合或對涉外企業施壓時取得更大正當性；臺灣在這情況下需同時守住法律論述的嚴謹性與提升公共話語的抗噪能力，避免被動陷入對方設計的語境陷阱。

臺灣可行的多層級反制：證據化、國際化與制度韌性

獨派團體在10月24日於台北中山堂前舉行「1945年10月25日台灣再淪陷日」記者會。（資料照）獨派團體在10月24日於台北中山堂前舉行「1945年10月25日台灣再淪陷日」記者會。（資料照）

面對北京的話語攻勢，臺灣的反制應包含三個同步面向；其一，證據化—系統化整理歷史、法律與實務資料，並由學界、司法與外交多元出處共同呈現，避免單一聲音被質疑；其二，國際化—主動在理念相近國家與國際組織中建立話語同盟，將論述置入國際法與人權、跨國治理議題的框架；其三，制度化—強化國內資訊韌性（資安、媒體識讀）、外交用詞審查機制與對外法務支援，並推出對涉外歷史議題的公開說帖與透明資料庫，將話語霸權戰轉化為制度化的證據競賽，這套做法既要強化立場，也要以法治與透明贏得國際信任。

（作者為研究生）

