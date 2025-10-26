廣場精選》阿共高壓統治 「言論自由」真不該擔心？

很難得也很高興，在野的意見領袖，對「言論自由不能無限上綱」、「境外勢力」介選是「國安問題」，已從以往的模糊、漠視，變勇敢表態！

◎ 張國財

近日有兩則與言論自由相關的新聞：

其一：中國國民黨黨主席改選過程，讓郝龍斌、趙少康等人，結結實實領教了「境外（中國）勢力」介選的恐怖！逼出趙少康講出「AI跨境干擾是網路言論自由，不應該上升為國安問題」，狠狠地批駁「言論自由不可以影響別人自由及權益，更不能誹謗、污衊、抹黃別人，無限上綱」，「這當然也是國安問題」！

中國國民黨黨主席改選，趙少康公布中國大陸及境外網攻具體數字，強調選情已經被「影響很大」，喊話國安單位認真追查。（資料照）

其二：數發部長林宜敬日前強調「將以限制國中小學校Wi-Fi不得連線Tik Tok，來維護兒少身心健康」！

另外，觀看影片，為免心智未成熟、欠缺社會經驗、缺乏判斷能力者受到「潛移默化」的污染，設有分齡收視的限制；中國短語音平台Tik Tok（抖音）的大外宣角色，既然已是民主國際的共識，執政團隊對「境外勢力」的洗腦，也從姑息縱容，變勇敢面對、端出對策，誰曰不宜？

防範中國短語音平台Tik Tok（抖音）的大外宣，已是民主國際的共識。（美聯社檔案照）

中國是《自由之家》評比，自由民主度只有九分的國家（滿分一百，台灣得九十四分）！是把諾貝爾和平獎得主劉曉波，關押黑牢至死亡前夕的國家！是把伸張正義的維權律師一網打盡，集體送牢裡蹲的國家！是連手持「白紙」一張，上街做無言抗議的自由都沒有的國家！是公開宣示，媒體只能姓「黨」、姓「習」的國家！中共的字典裡，哪有「言論自由」四字？

對這樣的中國，有台灣女大生竟以香港為例，指「被中國統治，言論自由也不是該擔心的事」，不知是天真、是笨，還是在港人的傷口上撒鹽？唯一講得通的是，這是一句黑色笑話──因為，被中國統治，根本無言論自由可言；根本沒有的東西，只有如何想辦法努力追求的問題，哪會是該擔心的事？因為，夏蟲不足以語冰；被中國統治，該擔心的，是更基本現實的生命財產安全；擔心言論自由，未免太高層次了！

（作者為新竹教育大學退休副教授）

編按︰本文原刊載於2025/10/19自由廣場

