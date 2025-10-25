黑暗流浪者》國民黨施政三部曲 擺爛 、壓新聞加甩鍋

台灣人，這次台中的非洲豬瘟事件，請務必要好好見證整個過程，看看國民黨政治人物的執政品質，以及他們都是如何面對轄區內發生的各種重大問題。

◎ 黑暗流浪者

台灣人，這次台中的非洲豬瘟事件，請務必要好好見證整個過程，看看國民黨政治人物的執政品質，以及他們都是如何面對轄區內發生的各種重大問題。

如果你經過了三年疫情，仍然沒有看清藍白是怎麼和中央唱反調，從口罩、防疫政策、進口疫苗、國產疫苗到快篩試劑，無一不抹黑。

請繼續往下閱讀...

台中梧棲區一家養豬場爆出非洲豬瘟疫情，市府緊急撲殺。（資料照）

如果你在恩恩爸追求真相時，仍然沒有看清侯友宜是如何試圖壓新聞，要求消防局配合演出送醫過程，就是不肯給恩恩爸明確答案，為什麼救護車會需要88分鐘才到達。

如果你在東岸商場產權糾紛鬧上新聞時，仍然沒有看清謝國樑無視此案還在司法訴訟中，且沒有法院的執行命令下，就濫用公權力指示40多名警力違法破門而入強制接管商場。

如果你在人神共憤的愷愷案中，仍然沒有看清當時台北市政府為了不影響侯趙配的選情，整整壓了三個月新聞，國民黨籍台北市議員還為了保護蔣萬安不被追究責任，集體技術性缺席檢討會議使之流會，讓蔣萬安不必面對問題。

花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，花蓮縣政府擺爛，直到中央軍方進駐接管，才讓救災步上正軌。（資料照）

甚至如果你在花蓮馬太鞍溪堰塞湖發生溢流時，仍然沒有看清整個救災過程中，花蓮縣政府是如何擺爛，甚至還以造冊列管為名義攔截救災物資，把各界的善心轉化成自己的恩惠，讓中央必須指派軍方進駐接管，才讓救災步上正軌。

現在台中市政府對於境內養豬場爆發非洲豬瘟前後的處理方式，從最早出現豬隻死亡時卻沒有篩檢的輕忽怠慢，10天後才把檢體寄到農業部的延誤，壓了整整10天的消息，事情爆發後還在推諉卸責，說自己該做的都做了。不但新聞開始帶風向把責任推給中央，還有媒體在洗白非洲豬瘟，盧秀燕甚至還有心情跑去主持購物節，把說明記者會丟給副市長主持，你總該看清楚了吧！

上面提到的，都是近5年來發生的重大事件，我們很容易想像，上述事件只要有任何一件發生在民進黨縣市首長身上，等待他的肯定是政治生命的終結。看看林智堅可以因為莫須有的新竹棒球場弊案跟論文抄襲，就被追殺到退出政壇，就知道如果民進黨執政縣市出了上述任何狀況，將會面臨什麼樣的打擊力道。

我們該反思的是：為什麼這樣的處理模式總是發生在國民黨執政的縣市中？為什麼明明有這麼多前例，國民黨還是能夠選上？

恩恩爸追求真相時，侯友宜是如何試圖壓新聞，就是不肯給恩恩爸明確答案，為什麼救護車會需要88分鐘才到達。（資料照）

這麼多年來，國民黨的施政品質跟遇到問題時的政治操作手法從來沒變，他們的施政品質就是這麼爛，遇到問題時就是壓新聞、控制輿情、甩鍋中央這幾招，行為模式真的很好掌握。正常來說，只要有任何人騙了你，被你發現真相，你就會知道以後不能再信任這個人，以免再被他騙。在政治上也應該一樣才對，更何況藍白還是一而再、再而三的騙。

除非你們到現在還沒發現藍白在騙你，或是基於意識形態跟討厭民進黨，讓你們不願相信藍白在騙你。如果是這樣的話，這次台中市政府造成的非洲豬瘟破口，使得上千億產值的豬肉產業面臨重大危機，如果沒能成功守住，將會嚴重影響到大部分人的日常生活，真的該面對現實，不要再一廂情願了。

（作者為時事評論者）

本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法