黑熊學院》「中共四中全會」完全變調：是被「開除黨籍」還是被「登出人生」？

中共絕對不會放棄對台灣的侵略野心，並且極有可能在這樣的背景下，更加積極地發動輿論戰與認知作戰來轉移焦點。一刀刀地削弱民主國家的防衛意志，在無數次的「假警報」之間，逐漸腐蝕對中共的「敵我意識」。我們必須時刻保持警戒心。
黑熊學院

黑熊學院

2025/10/28 21:00

◎ 黑熊學院

中共第二十屆四中全會日前登場，在此之前共軍高層已遭受「清洗」。30個上將已開除了9位，等於一口氣開除近三分之一。

中央軍委會從原來的7名，現在只剩下4名，顯見軍中的鬥爭非常嚴重，之中也只剩下一位副主席。

黑熊學院》「中共四中全會」完全變調：是被「開除黨籍」還是被「登出人生」？中共第二十屆四中全會登場，30個上將已開除了9位，等於一口氣開除近三分之一。（取自貼文）

這是中共建軍以來，極為罕見的大整肅。

其實按照往例，四中全會不會處理到軍中事務。這次卻做出這麼大的「人事異動」，也難怪引起國際媒體嘩然。

■被開除就等於「被消失」？

在中國共產黨體制下，這一切都不是只是「被開除」這麼簡單。

中國是一個「以黨領政」的國家，意思是「黨組織官員」的權力遠大於政府官員，一個省委書記比省長還大。

一般官員最怕收到紀委的兩種處置：「雙規」跟「雙開」。

「雙規」：規定時間、規定地點，交代案情，你必須要在指定時間、指定地點報到，並且被限制行動。被調查多久？不確定，但一定是長期的精神折磨。

「雙開」：如果確定你有犯錯、有違紀，最嚴重會開除黨籍、開除公職，且涉案人會被批准逮補、起訴，並關押至看守所。

而這次的清洗就是被「雙開」，這是最嚴厲的懲罰；一旦被奪去黨公職，等於你整個人都沒有價值。

這過程中不會有律師，更沒有「公平、公開、公正」，沒有任何權利與自由保障。

■何衛東被拔代表放棄對台作戰？

何衛東與林向陽向來被視為是對台作戰的主要負責人，也是習近平的親信。而苗華則是習近平則是負責軍中主要人事安排，角色甚至比何衛東與林向陽更為重要。

中共二十屆四中全會確認開除中央軍委副主席何衛東黨籍。（路透檔案照）中共二十屆四中全會確認開除中央軍委副主席何衛東黨籍。（路透檔案照）

同時，同樣負責對外作戰開啟第一槍的的火箭軍前司令員王厚斌，也同樣遭到清洗。

極權政府的人事異動不需要有理由。可以確定的是，中國現在軍內鬥爭已經到了非常白熱化的地步。

■中共會將內部矛盾指向國際：「都是they在迫害我們」

在這種大動作清洗下，習近平為了穩定軍心，對外更會需要宣稱「一切都在掌控中」。

極權國家向來擅長以對外發動行動，來轉移內部矛盾。這包括：對周邊國家發動挑釁或侵略行為，或是灰色領域作戰等去引發事端，來宣示自己的權威不可撼動。

中共二十屆四中全會確認開除9位上將，中央軍委會只剩下4名，顯見軍中的鬥爭非常嚴重。（歐新社檔案照）中共二十屆四中全會確認開除9位上將，中央軍委會只剩下4名，顯見軍中的鬥爭非常嚴重。（歐新社檔案照）

我們也必須不厭其煩地再說一次：現代戰爭，已不限於實體的炮火。

中共絕對不會放棄對台灣的侵略野心，並且極有可能在這樣的背景下，更加積極地發動輿論戰與認知作戰來轉移焦點。

一刀刀地削弱民主國家的防衛意志，在無數次的「假警報」之間，逐漸腐蝕對中共的「敵我意識」。

我們必須時刻保持警戒心。

