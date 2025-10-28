自由電子報
自由開講》南投焚茶鄉、台南護茶香 政策永續分水嶺

2025/10/28 09:30

◎ 楊智強

台灣茶產業是綠金，更是手搖飲王國的基石。在講求食品安全與永續經營的今日，經營環境與產品安全是茶產業得以長青的關鍵命脈。名間鄉作為台灣茶葉重鎮，其茶園風光與產業鏈地位無庸置疑。然而，南投縣政府卻在這片珍貴土地上，硬生生劃下一個環境永續與產業共榮的死亡交叉，強行選址於名間鄉特定農業區興建大型焚化爐，嚴重背離了環境保護政策與在地產業應相輔相成的共識。

南投縣名間鄉在地農民和環團舉白布條和反對焚化爐手板，再度表達反對在新民村興建焚化廠立場。（資料照）南投縣名間鄉在地農民和環團舉白布條和反對焚化爐手板，再度表達反對在新民村興建焚化廠立場。（資料照）

南投縣政府的拍板，致命地將污染重點區設置在產業生態最脆弱的名竹盆地。該區三面環山、風速低，空污極不易擴散，焚化爐排放的戴奧辛與 PM2.5 等污染物，猶如一顆不定時炸彈，恐直接沉積於數千公頃珍貴茶園，對茶葉的品質、安全與品牌形象構成致命威脅。長此以往，南投茶葉這張名片將面臨崩解危機，斷裂的將不僅是產業鏈，更是數萬在地鄉親的經濟命脈。獨斷的決策，充分暴露了南投縣政府在推動永續發展上眼光的短視與執政的蠻橫。

焚化爐可能引發土壤酸化，損害茶樹生長環境。在這樣的強大壓力下，知名手搖飲品牌「茶之魔手」只好分散資源尋找新產區，在農業部與台南市政府協助下，選擇台南東山區重新栽培茶葉，以維護品牌形象與產品品質。這不僅凸顯南投縣政府的政策失誤，更讓茶農與產業鏈流失重創，撕裂原有的產業生態。

相較之下，台南市政府不僅為在地傳統產業注入綠色活力，更避免環境負擔反噬產業，展現了政策尊重生態、結合產業需求，共創環境與產業雙贏的典範，為地方產業注入活水。

連鎖茶飲在台南東山區投資種植茶葉，市長黃偉哲日前出席茶園啟用剪綵與茶苗種植。（台南市府提供）連鎖茶飲在台南東山區投資種植茶葉，市長黃偉哲日前出席茶園啟用剪綵與茶苗種植。（台南市府提供）

南投焚化爐政策的失敗，凸顯地方政府未妥善評估環境與產業間的競合關係，且缺乏充分溝通與透明程序，最終導致產業轉移與社會紛爭。事實證明，忽視生態限制與產業需求，妄圖犧牲小利謀取大利，最終只會雙輸，淪為環境與產業的兩敗俱傷。

環境政策與產業推廣絕不該是對立的零和選項，而應是相輔相成的永續道路。建請許淑華縣長回歸循環經濟與永續治理的根本精神，改弦易轍並聆聽民意，尊重環境限制，強化農業產業鏈保護，開闢一條兼顧環境與產業雙贏的未來。否則，犧牲的終究是地方經濟、環境與民眾，「焚燒茶鄉」的歷史悲劇將在南投真實上演。

本案值得全國重視，環境保育與產業價值都應以永續經營理念為核心，兼顧環境保護與農產業發展，避免類似悲劇重演。

（作者為社會科教師）

