汪浩時間》習領導一切？——中共四中全會的真正訊號

特別值得注意的是，公報以「邊斗爭、邊備戰、邊建設」重新定義國防路線，並在軍中九上將落馬後宣布新任軍委副主席張升民，但是張卻沒有升上政治局委員。 這是軍隊「信任危機」的持續。
汪浩時間

汪浩時間

2025/10/24 17:00

◎ 汪浩

中共二十屆四中全會公報以長篇報告鋪陳「十五五」藍圖，表面上強調經濟高品質發展與科技自立自強，實則核心在於進一步鞏固「習核心」的絕對領導。從「兩個確立」「兩個維護」到「黨的全面領導」，幾乎每個章節都在強化政治忠誠，而非制度創新。經濟、科技、軍事、文化與外交，統統被納入「以習近平同志為核心」的政治框架之下。

中共二十屆四中全會10月23日在北京閉幕，審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」。（美聯社）中共二十屆四中全會10月23日在北京閉幕，審議通過「中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」。（美聯社）

特別值得注意的是，公報以「邊斗爭、邊備戰、邊建設」重新定義國防路線，並在軍中九上將落馬後宣布新任軍委副主席張升民，但是張卻沒有升上政治局委員，也没有遞補國防部長董軍為軍委委員，也沒有找到苗華替補，顯示軍權清洗與再集中還沒有完成。這是軍隊「信任危機」的持續

軍委會副主席何衛東、李尚福和苗華等人相繼落馬。（取自貼文）軍委會副主席何衛東、李尚福和苗華等人相繼落馬。（取自貼文）四中全會宣布新任軍委副主席由張升民升任。（取自貼文）四中全會宣布新任軍委副主席由張升民升任。（取自貼文）

與此同時，公報中反覆出現「信心」「穩定」「安全」等詞彙，透露出政權對內部焦慮的掩飾與轉移。所謂「高品質發展」與「共同富裕」的宏願，仍無法遮掩體制對風險的全面防控。四中全會看似經濟規劃會議，實際是一次政治忠誠宣誓。中國的未來，不在改革，而在服從習的獨裁。

（作者為時事評論員）

本文經授權轉載自汪浩臉書

