自由開講》從瘦肉精到非洲豬瘟 盧秀燕什麼心態

台中豬隻僅佔全國1.57%，卻成為全國第一個爆發非洲豬瘟的縣市。

台中梧棲廚餘養豬場爆發非洲豬瘟，該案場豬隻已全數撲殺。（防檢署提供）

猶記得去年2024年2月一片「台糖安心豚」的梅花肉品因「含有瘦肉精疑雲」，台中市衛生局檢驗發現西布特羅後，並未進一步的送中央其他單位複驗，卻就直接地公布訊息，因而引發全台恐慌。

當時盧秀燕是如何窮追猛”驗”的？

那片小小的「天選之肉」，被反覆驗了11次以上的瘦肉精；盧小小開了幾次記者會一直對嗆台糖、對嗆中央、對嗆台灣？不能健忘啊!

然而對比近日發生的非洲豬瘟破口在台中疑雲：

10／10就有豬隻死亡

10／14台中動保處前往訪視，卻未採樣

10／20豬隻持續死亡累計高達117頭，動保處才採檢送驗

看看Lumama 又是以怎樣的態度在面對？

這期間她在演鬼媽敲爵士鼓、中央召開緊急應變會議她在購物節跳舞！

台中養豬場爆發非洲豬瘟，剛好市府舉行購物節啟動記者會，市長盧秀燕受訪時表示，請大家多報導購物節拚經濟。（資料照）

政治推想：

是因為瘦肉精牽連的是中央執政、是美國？而非洲豬瘟連結的是台中執政、是中國？

豬農真的很可憐！

透過最近的花蓮堰塞湖水災及台中非洲豬瘟，全國同胞看看、想想誰執政較在乎你？

有人把台灣人民的利益擺第一，有人把自己的官位利益擺第一。

有選票的選民你是以什麼標準做投票的？又以什麼樣的標準告訴下一代的？

（作者為資訊業屆退休人士）

