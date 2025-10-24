名家分享~江昺崙》禁掉廚餘養豬 處理是大問題

雖然政府近幾年已經很努力在減少養豬去化的比例，6年來減少了近20％，但每年還是有20萬公噸的廚餘，需要靠豬豬們把它吃掉。

◎ 江昺崙

清廚餘容易，送廚餘難。

非洲豬瘟還有一題，就是很多在野黨支持者質疑說：

政府為什麼不把廚餘全部禁掉？

因為窒礙難行，廚餘不會像薩諾斯彈個手指就消失。我們看環境部給的圖，2024年全國廚餘的總量，有42％是藉由養豬去化的。

2024年全國廚餘的總量，有42％是藉由養豬去化的。（取自貼文）

雖然各縣市加蓋的廚餘處理廠很棒，像是台南城西廚餘高速發酵廠，可以把廚餘變成「尚介肥」（有機肥料），又黑又肥，完全不會臭不可聞。我曾經用舊手機換了20包尚介肥，用來種觀葉植物，在我有記得澆水的情況下，植物生長得很好。

傳統廚餘堆肥需要60天，台南建置的高速發酵廠，只要10天即可將廚餘轉化成有機肥料。（資料照）

台中外埔也有一座外埔綠能生態園區，是當年的環保署長李應元幫助林佳龍市長興建的（必須強調）。不但可以處理廚餘，還可以發電。

不過台中外埔跟台南城西都還必須幫忙處理農業廢棄物，而且只能處理生廚餘，所以對於家戶的熟廚餘，處理量能還是有其限制。

至於有人提到的黑水虻（音蒙），是可以幫忙吃掉熟廚餘，但處理過程中，廚餘仍須經過蒸煮消毒，不然病毒也不會自動消失。而目前黑水虻的去化量能也不到3％，還有待發展。

台中外埔綠能生態園區是全國首座生質能源廠，處理生廚餘還能發電。（資料照）



總而言之，全面禁止廚餘養豬，當然是個斷絕非洲豬瘟傳播的好方法，但聰明如你，有沒有想過每年剩下的20萬公噸廚餘去了哪裡呢？

當然還是必須進到一般的焚化爐（燒出戴奧辛什麼的是其次的事情）。

而沒有焚化爐的縣市呢？（彰化縣的焚化爐立刻拒收隔壁縣市廚餘了）雲林縣沒有焚化爐，但剛好因為畜牧業發達，所以有三間化製廠（用來焚燬畜產業廢棄物的地方），所以可以把剩下的熟廚餘都交給化製廠處理，而化製廠的空污也是其次的事情。

所以雲林禁掉廚餘的底氣，是來自化製廠。其他縣市怎麼辦？

防堵非洲豬瘟，屏縣嚴密防疫，進出縣內化製廠車輛大消毒。（屏東縣政府提供）

化製廠全台灣只有9間，雲林3間，屏東3間，台南宜蘭彰化各一間。

結論，送廚餘非常不容易，我有時候也會懶得分類廚餘，但現在看起來是一個動搖國本的大問題。

朝野與其互相指責誰沒有禁廚餘，不如設法每個縣市都興建合乎環保法規的廚餘處理工廠，黑水虻體系也盡快加速上線，把剩下40％的廚餘全部都吃掉。

系統沒做好，其他都空話。

（作者是社運人士，台大台文所博士班肄業）

本文經授權轉載自江昺崙臉書

