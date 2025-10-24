自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~江昺崙》禁掉廚餘養豬 處理是大問題

雖然政府近幾年已經很努力在減少養豬去化的比例，6年來減少了近20％，但每年還是有20萬公噸的廚餘，需要靠豬豬們把它吃掉。
名家分享

名家分享

2025/10/24 13:30

◎ 江昺崙

清廚餘容易，送廚餘難。

非洲豬瘟還有一題，就是很多在野黨支持者質疑說：

政府為什麼不把廚餘全部禁掉？

因為窒礙難行，廚餘不會像薩諾斯彈個手指就消失。我們看環境部給的圖，2024年全國廚餘的總量，有42％是藉由養豬去化的

2024年全國廚餘的總量，有42％是藉由養豬去化的。（取自貼文）2024年全國廚餘的總量，有42％是藉由養豬去化的。（取自貼文）

雖然政府近幾年已經很努力在減少養豬去化的比例，6年來減少了近20％，但每年還是有20萬公噸的廚餘，需要靠豬豬們把它吃掉

雖然各縣市加蓋的廚餘處理廠很棒，像是台南城西廚餘高速發酵廠，可以把廚餘變成「尚介肥」（有機肥料），又黑又肥，完全不會臭不可聞。我曾經用舊手機換了20包尚介肥，用來種觀葉植物，在我有記得澆水的情況下，植物生長得很好。

傳統廚餘堆肥需要60天，台南建置的高速發酵廠，只要10天即可將廚餘轉化成有機肥料。（資料照）傳統廚餘堆肥需要60天，台南建置的高速發酵廠，只要10天即可將廚餘轉化成有機肥料。（資料照）

台中外埔也有一座外埔綠能生態園區，是當年的環保署長李應元幫助林佳龍市長興建的（必須強調）。不但可以處理廚餘，還可以發電

不過台中外埔跟台南城西都還必須幫忙處理農業廢棄物，而且只能處理生廚餘，所以對於家戶的熟廚餘，處理量能還是有其限制。

至於有人提到的黑水虻（音蒙），是可以幫忙吃掉熟廚餘，但處理過程中，廚餘仍須經過蒸煮消毒，不然病毒也不會自動消失。而目前黑水虻的去化量能也不到3％，還有待發展。

名家分享~江昺崙》禁掉廚餘養豬 處理是大問題台中外埔綠能生態園區是全國首座生質能源廠，處理生廚餘還能發電。（資料照）

總而言之，全面禁止廚餘養豬，當然是個斷絕非洲豬瘟傳播的好方法，但聰明如你，有沒有想過每年剩下的20萬公噸廚餘去了哪裡呢？

當然還是必須進到一般的焚化爐（燒出戴奧辛什麼的是其次的事情）。

而沒有焚化爐的縣市呢？（彰化縣的焚化爐立刻拒收隔壁縣市廚餘了）雲林縣沒有焚化爐，但剛好因為畜牧業發達，所以有三間化製廠（用來焚燬畜產業廢棄物的地方），所以可以把剩下的熟廚餘都交給化製廠處理，而化製廠的空污也是其次的事情。

所以雲林禁掉廚餘的底氣，是來自化製廠。其他縣市怎麼辦？

防堵非洲豬瘟，屏縣嚴密防疫，進出縣內化製廠車輛大消毒。（屏東縣政府提供）防堵非洲豬瘟，屏縣嚴密防疫，進出縣內化製廠車輛大消毒。（屏東縣政府提供）

化製廠全台灣只有9間，雲林3間，屏東3間，台南宜蘭彰化各一間。

結論，送廚餘非常不容易，我有時候也會懶得分類廚餘，但現在看起來是一個動搖國本的大問題。

朝野與其互相指責誰沒有禁廚餘，不如設法每個縣市都興建合乎環保法規的廚餘處理工廠，黑水虻體系也盡快加速上線，把剩下40％的廚餘全部都吃掉。

系統沒做好，其他都空話。

（作者是社運人士，台大台文所博士班肄業）

本文經授權轉載自江昺崙臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書