曹興誠八不居士》誰是兩岸的玩火者？

台灣根本和中共毫無關係，中共卻蠻橫地宣稱擁有台灣的主權，還信誓旦旦要侵略台灣，當然是玩火的首惡。
曹興誠八不居士

曹興誠八不居士

2025/10/24 12:20

◎ 曹興誠

首先當然是中共。

台灣根本和中共毫無關係，中共卻蠻橫地宣稱擁有台灣的主權，還信誓旦旦要侵略台灣，當然是玩火的首惡。

聯合國在1948年公布了「世界人權宣言」，主張所有有關領土的爭議，都應該尊重「主權在民」的原則；也就是說，台灣的主權應該屬於台灣人，山東的主權屬於山東人，廣東的主權屬於廣東人，餘此類推。

「主權在民」的原則確立以後，以往許多領土主張，都要重新設定。

這就像現代人結婚，規定男女雙方都要成年，而且都要出於自由意志。這個原則一旦確定，以往那些什麼「父母之命」、「媒妁之言」或「指腹為婚」之類的方式，都不再有決定婚姻的效力。

1971年10月25日聯合國第2758號決議將滿54週年，承認中華人民共和國政府是中國在聯合國組織的唯一合法代表，但不涉及台灣代表權。（資料照，聯合國官網、法新社，本報合成）1971年10月25日聯合國第2758號決議將滿54週年，承認中華人民共和國政府是中國在聯合國組織的唯一合法代表，但不涉及台灣代表權。（資料照，聯合國官網、法新社，本報合成）

因此，中共講什麼開羅宣言、聯合國2758號決議等等，因為不符合主權在民原則，所以都是過時的、無效的領土主張

中共和中國國民黨，從來不尊重主權在民的原則，卻主張以武力征服各地，建立「大一統」的集權政府；他們的心態還停留在秦始皇時期，都跟不上文明的腳步，都是野蠻人。

不尊重主權在民，就是侵略者、玩火者。普廷入侵烏克蘭，就放了一把大火，闖下大禍。

毛澤東曾經主張湖南獨立和台灣獨立，現在中共和國民黨卻說主張台獨是玩火。

侵略者自己橫行霸道，還要說被侵者保衛國土是「玩火」，這叫「窮凶極惡」。

鄭麗文說要把台灣人變成中國人，當然也是窮凶極惡。她想砍掉台灣人獨立思考的腦袋，換上中國的奴才腦。她的靈感可能來自習近平，想以器官移植來完成駭人聽聞的目標。

國民黨主席當選人鄭麗文（左）說要讓台灣人自豪、自信的說「我是中國人」。（資料照）國民黨主席當選人鄭麗文（左）說要讓台灣人自豪、自信的說「我是中國人」。（資料照）

其實統一解決不了什麼問題，獨立則可以

例如，依據主權在民的原則，金門、馬祖都可以各自獨立，建立自己的金門國、馬祖國。

這樣陳玉珍可以去選金門國總統，我們也不用再看到一隻母熊在台灣立法院咆哮。

花蓮縣也不妨去獨立。以後有土石流就不用怪「中央政府」了，花蓮人可以去找他們的「花蓮王、花蓮后」，請他們去鏟污泥。這樣權責分明，豈不妙哉。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠八不居士臉書

