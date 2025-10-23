自由電子報
評論 > 社群

名家分享~吳奕萱》見證假新聞誕生 看媒體亂改小笠原教授貼文

現在搜尋原新聞標題，Google AI還會把捏造出來的評論塞到學者口中，讓這則假新聞在網路世界被鞏固成「新事實」。
名家分享

名家分享

2025/10/23 20:35

◎ 吳奕萱

小笠原欣幸教授撰文被中時竄改，發文要求更正報導。（取自貼文）小笠原欣幸教授撰文被中時竄改，發文要求更正報導。（取自貼文）
中時把日本學者沒說過的話，塞到人家嘴裡，會不會太扯？

小笠原欣幸教授撰文，評論鄭麗文發言「無疑是明確的親中路線」

中時卻寫成「這種論述並非單純的『親中』而是強調歷史文化的延續與和平理性交流的重要性」

更有兩段是人家完全沒說過，直接掰出來：
「小笠原提醒，國民黨應在「堅持傳統」與「順應現實」之間找到平衡，讓選民看到能守能攻的政黨形象，才能重新獲得信任」、「他強調，鄭麗文的新路線，不是退讓，而是回歸信念、重建自信」

這兩段，小笠原教授根本沒寫！

日本人說話委婉，但這事件實在瞎到逼得教授直接發文打臉，「還保有媒體自尊心的話，請予以更正」

小笠原原文中「有」附上合作的中文翻譯連結，所以中時不可能是因為語言問題誤解。（取自貼文）小笠原原文中「有」附上合作的中文翻譯連結，所以中時不可能是因為語言問題誤解。（取自貼文）

扯的是，小笠原原文中「有」附上合作的中文翻譯連結

所以中時不可能是因為語言問題誤解，純屬故意

被罵後，中時已下架報導，但原文仍可在「中國評論通訊社」找到

被罵後，中時已下架報導，但原文仍可在「中國評論通訊社」找到。（取自貼文）被罵後，中時已下架報導，但原文仍可在「中國評論通訊社」找到。（取自貼文）

中國評論一詞，是中國海協會會長汪道涵親自定名，指派郭偉峰在香港、台灣和中國內創立以中評為名的月刊、新聞網、出版社和智庫

郭偉峰除兼任中評社董事長兼社長兼總編輯、中評網總裁，更主編了《习近平对台思想研究》《习近平十九大对台方略研究》《习近平哲学思想与两岸关系论纲》等十餘本出版品。直到今年五月底因病過世。

中時跟中評社的合作關係長久，且中評社至今還有記者在立法院採訪。

現在搜尋原新聞標題，Google AI還會把捏造出來的評論塞到學者口中，讓這則假新聞在網路世界被鞏固成「新事實」。

名家分享~吳奕萱》見證假新聞誕生 看媒體亂改小笠原教授貼文現在搜尋原新聞標題，Google AI還會把捏造出來的評論塞到學者口中。
（取自貼文）
（作者為國會幕僚）

本文經授權轉載自吳奕萱臉書


