自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》行政減量或重壓？ 讓教育現場真正光復！

2025/10/25 09:00

◎ 蔣辰平

每年十月二十五日光復節，提醒著台灣人民擺脫外來統治、重獲自主的歷史意義。然而，在教育現場，行政減量的口號才剛響起，學校卻又在另一種「行政重壓」下無所遁形。

近年教育部倡議「行政減量」，並宣示各縣市校務評鑑得以暫停，讓學校回歸教學本質。（資料照）近年教育部倡議「行政減量」，並宣示各縣市校務評鑑得以暫停，讓學校回歸教學本質。（資料照）

近年教育部倡議「行政減量」，並宣示各縣市校務評鑑得以暫停，讓學校回歸教學本質。這原是教育現場所期盼的喘息機會。然而，屏東縣政府教育處卻在教育部「教學正常化督導」名義下，再度啟動實地訪視。被抽中的學校需準備的資料，從課程計畫、教學檢核、導師手冊、輔導紀錄到學習成果，幾乎與過往的校務評鑑無異。

若行政減量只是改名不改制，「督導」取代「評鑑」，實質上仍讓學校陷於同樣的繁文縟節，那麼教師負擔並未減輕，教育品質更難提升。當教師耗費大量時間整理文件、製作成果，真正的教學與輔導便被擠壓在最後一格。

教育改革的核心不該是形式的檢核，而是信任與支持。中央若推行政減量，地方就應落實而非抵銷；若要督導教學正常化，也應重視現場真實聲音，而非僅看文件。

光復節的精神是「重獲自主」，教育現場同樣需要這樣的光復。示意圖。（資料照）光復節的精神是「重獲自主」，教育現場同樣需要這樣的光復。示意圖。（資料照）

光復節的精神是「重獲自主」，教育現場同樣需要這樣的光復。唯有讓學校擺脫過度的行政控制，回歸教育專業自主，教師才能專注教學，學生才能真正受益。

（作者為屏東縣教育產業工會副秘書長、彭厝國小教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com



免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書