自由開講》行政減量或重壓？ 讓教育現場真正光復！

◎ 蔣辰平

每年十月二十五日光復節，提醒著台灣人民擺脫外來統治、重獲自主的歷史意義。然而，在教育現場，行政減量的口號才剛響起，學校卻又在另一種「行政重壓」下無所遁形。

近年教育部倡議「行政減量」，並宣示各縣市校務評鑑得以暫停，讓學校回歸教學本質。（資料照）

近年教育部倡議「行政減量」，並宣示各縣市校務評鑑得以暫停，讓學校回歸教學本質。這原是教育現場所期盼的喘息機會。然而，屏東縣政府教育處卻在教育部「教學正常化督導」名義下，再度啟動實地訪視。被抽中的學校需準備的資料，從課程計畫、教學檢核、導師手冊、輔導紀錄到學習成果，幾乎與過往的校務評鑑無異。

若行政減量只是改名不改制，「督導」取代「評鑑」，實質上仍讓學校陷於同樣的繁文縟節，那麼教師負擔並未減輕，教育品質更難提升。當教師耗費大量時間整理文件、製作成果，真正的教學與輔導便被擠壓在最後一格。

教育改革的核心不該是形式的檢核，而是信任與支持。中央若推行政減量，地方就應落實而非抵銷；若要督導教學正常化，也應重視現場真實聲音，而非僅看文件。

光復節的精神是「重獲自主」，教育現場同樣需要這樣的光復。示意圖。（資料照）

光復節的精神是「重獲自主」，教育現場同樣需要這樣的光復。唯有讓學校擺脫過度的行政控制，回歸教育專業自主，教師才能專注教學，學生才能真正受益。

（作者為屏東縣教育產業工會副秘書長、彭厝國小教師）

