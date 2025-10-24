矢板明夫觀點》高市拓 日本史上首位「第一先生」

兩個人在2004年9月結婚。婚後感情很好，但發現，兩人的政治立場有很大的差異。2012年自民黨總裁選，高市早苗支持安倍晉三，並擔任競選總部的主要幹部。而先生卻支持石破茂，也是石破茂競選總部的核心人物……

◎ 矢板明夫

隨著日本歷史上第一位女首相高市早苗的誕生，他的丈夫——高市拓，成為了日本歷史上的首位「第一先生」（First Gentleman）。他是一個什麼樣的人，自然也引來了日本媒體的關注。

高市早苗的丈夫——高市拓，成為了日本歷史上的首位「第一先生」（First Gentleman）。

高市拓，原名山本拓。過去是福井縣鯖江市選出來的國會議員。他在高市當選首相後，接受了媒體的電話採訪。他說「與歐美不同，日本政治人物的伴侶最好不要太過出風頭。我希望作為『隱形老公』，在背後好好支持她。」他也提到，基本上不會陪同參加外訪等活動。

談到高市早苗時，他說：「她比任何人都勤於學習，房間裡堆滿了文件和書籍。」





談到高市早苗時，他說：「她比任何人都勤於學習，房間裡堆滿了文件和書籍。」這些年，他一直近距離看著高市每天廢寢忘食地學習、思考，最後終於挑戰成功，成為憲政史上首位女性首相。回顧過往，他表示：「在日本從政，對女性來說，確實存在一些難以用語言形容的困難與障礙。」

兩個人在2004年9月結婚。婚後感情很好，但發現，兩人的政治立場有很大的差異。2012年自民黨總裁選，高市早苗支持安倍晉三，並擔任競選總部的主要幹部。而先生卻支持石破茂，也是石破茂競選總部的核心人物。兩個人為了不洩漏陣營的內部情報，洗澡時都各自把手機帶進浴室。

對中國政策、參拜靖國神社等問題，兩個人的意見也截然不同。為了避免吵架，雙方約定在家裡時不談政治。關於這一點，有一次高市早苗在電視訪談中笑著說「結婚前忘了做對方的思想調查了。」

兩人2017年曾離婚，但在2021年高市早苗第一次參選自民黨總裁時，正懊惱一時沒辦法找到規定人數20個國會議員推薦的時候，前夫帶了幾個好友前來支持。不久後，兩個人就復婚了。

當時，山本拓對媒體說自己支持高市的理由。他說，高市毫無疑問是個「大和撫子」，也就是具備傳統美德、內心堅強的女子，「她的愛好很炫目（喜歡打鼓、騎重型機車等），但其實平時就是一個非常純樸而認真的人」，「對公婆也很好」。

對中國政策、參拜靖國神社等問題，高市與先生兩個人的意見也截然不同。

高市拓對媒體表示，自己在去年的眾議院選舉中落選，今年發生腦中風，行動有些不便，已經退出政壇。現在的希望是能夠幫助妻子留意身體狀況，照顧好她的健康。

#矢板明夫

（作者為日本在台新聞工作者與作家）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書





