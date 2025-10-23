林修民 半導體看天下》遊阿姆斯特丹 推薦參觀安妮法蘭克之家

安妮法蘭克是一個在二戰當中被納粹殺害的猶太少女。她過世時只有15歲。 而現在阿姆斯特丹的安娜法蘭克之家就是她當年躲藏在閣樓的地方，因為空間十分狹小，所以要進去參觀的門票非常難買……

◎ 林修民

一般參加荷蘭旅行團的人到了阿姆斯特丹，因為行程的關係通常只會有遊運河體驗，只有時間比較充裕的自由行旅客會參觀國家博物館、梵谷博物館甚至是海尼根博物館。

安妮法蘭克是一個在二戰當中被納粹殺害的猶太少女。（作者提供）

但我這次推薦的並不是上述的博物館，而是台灣旅客比較少去的安妮法蘭克（Anne Frank）之家。

雖然他對一般遊客而言，特別是台灣遊客，可能比較少聽過，我也是聽荷蘭當地的朋友的推薦才知道這一個博物館，但實際上，它因場地限制的關係，其實要參觀的難度遠高於阿姆斯特丹所有的博物館。

安妮法蘭克是一個在二戰當中被納粹殺害的猶太少女。她過世時只有15歲。 而她之所以會出名，是因為在納粹進入阿姆斯特丹之後，1942年到1944年之間，躲在現在的安妮法蘭克之家閣樓中。

雖然最後還是被納粹發現而被送到集中營，但在躲藏的兩年之間，她常常寫日記，而這個日記最後被全家唯一在集中營中生還的父親給重新出版而轟動世界。

她的日記之所以被翻譯成六十多種語言發行世界，是因為日記中呈現一個13歲女孩天真無邪的想法在面對納粹追捕猶太人，而必須每天躲藏在夾縫隔樓中的真實動人情況。

而現在阿姆斯特丹的安妮法蘭克之家就是她當年躲藏在閣樓的地方，因為空間十分狹小，所以要進去參觀的門票非常難買，如果要透過正規的開放時間購買，那只能用秒殺搶票來形容，所以網路上大部分你可以買到票的地方，幾乎都是國際上的黃牛票網站。

因為博物館內不開放拍照，沒有照片可以分享。這是筆者在博物館裡買的磁鐵。（作者提供）

因為博物館內不開放拍照，所以筆者也沒有照片可以分享，只是參觀之後實在感嘆集中營真的是人類浩劫。

人類學歷史的目的就是要避免犯同樣的錯。在當今的世界當中，還有許多地方的集中營以各種不同的名目出現，例如以職業訓練所方式存在在東土耳其斯坦或者圖博（西藏）當中。

在當今的世界當中，還有許多地方的集中營以各種不同的名目出現。圖為新疆阿圖什市再教育營。（美聯社檔案照）

納粹興起的時候，奧地利當時也覺得沒有什麼，覺得亂投票也不會怎麼樣，而台灣幸運的是已經有西藏的例子告訴大家亂投票是真的會出事，只是、台灣人有沒有這個智慧可以避免這個浩劫？

（作者為科技專欄作家）

