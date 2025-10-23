自由開講》資訊公開：國民健康與菸商之拔河

◎ 吳全峰



加熱菸之尼古丁含量標示問題近來引起廣泛關注，而在國健署依法要求違法菸品下架後，出現許多似是而非之評論，嚴重傷害菸害防制，有必要提出不同觀點。

憲法法庭釋字585號解釋，菸品標示尼古丁等必要資訊符合商業誠實信用原則與透明性原則，具正當性。（資料照）

應先說明者為，憲法法庭於釋字585號解釋已明白揭示，菸品標示尼古丁等必要資訊符合商業誠實信用原則與透明性原則，對公共健康亦有重大公益，具正當性；而加熱菸屬於菸害防制法所稱「菸品」，自應依菸害防制法第10條第2項規定，將尼古丁含量以中文標示於菸品容器。

而菸商主張加熱菸之尼古丁無檢測方法或無國家標準，故無法標示含量之說法，則存在嚴重邏輯矛盾。首先，《菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法》（簡稱《標示辦法》）第7條第1項明定，尼古丁含量檢測方法除依國家標準外，亦可「依國內外通用之方法為之」；考量美國、歐盟、加拿大等國均有加熱菸尼古丁含量檢測方法（如ISO 10315），並不存在「無檢測方法」問題，且亦已有「通用方法」。

尼古丁含量檢測方法除依國家標準外，亦可「依國內外通用之方法為之」；美國、歐盟、加拿大等國均有加熱菸尼古丁含量檢測方法，並不存在「無檢測方法」問題。情境照。（取自Freepik）

其次，加熱菸上市需通過健康影響評估，菸商送審資料便包括尼古丁含量與檢驗方法（《指定菸品健康風險評估審查辦法》第3條第1項第3、4、8款）。故若菸商現在主張無適當檢測方法，是否表示當初送審之資料屬錯誤不實，則上市決定應予撤銷？若菸商主張當初送審之尼古丁含量資料為經有效檢測之真實資料，但上市後卻又刻意不予標示，是否表示存在違背法令、隱瞞消費者重要資訊之疑慮？

第三，健康影響評估之尼古丁含量與檢驗方法既為菸商提供，菸商自不能否認其係依「通用方法」（或至少是菸商所認可之方法）進行檢測，故並不存在《標示辦法》第8條第2項後段之「無法檢測」情形，則自應依同條項前段要求「依菸品出廠檢測結果據實標示」，除非菸商自承其送審之檢測方法錯誤。

最後，加熱菸之外包裝是否經過事前審查並非本案重點。蓋一般菸品之包裝容器於上市前亦不會送審，若有違反菸害防制法規定便應逕受相關處分；且縱令行政程序有無瑕疵發生爭議，應另循行政救濟程序處理，惟救濟程序發動與否，並不影響該菸品已實體違法之認定，行政機關本於職責仍有依法立即下架違法菸品之義務。

政府嚴格執法有其法律依據與正當性。圖為衛福部長石崇日前率稽查小組突擊店家。（資料照）

菸商違法拒絕標示尼古丁含量，已嚴重影響菸害防制與消費者保護，政府嚴格執法有其法律依據與正當性，支持健康台灣之民眾都應成為政府堅實後盾。

（作者為中研院法律學研究所副研究員兼資訊法中心主任）

