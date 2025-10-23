名家分享～張育萌》全國沒有一個縣市，像盧秀燕對待非洲豬瘟這麼隨便～

10 月 10 日至今，大概近兩週——為什麼這兩週這麼重要？ 因為非洲豬瘟的潛伏期，就是一到兩週（ 9 到 14 天）！台中市府一拖再拖，錯過黃金時間，農業局還說得出「該做的都做了」——臉皮怎麼能厚到這種程度？

◎ 張育萌

全國沒有一個縣市，像盧秀燕對待非洲豬瘟這麼隨便～

全國沒有一個縣市，像盧秀燕對待非洲豬瘟這麼隨便 。（取自貼文）

① 其他縣市怎麼面對豬瘟的？

2019 年 5 月 4 日，淡水養豬場黑毛豬排洩出現異樣，新北市防檢局通報災變中心，新北動保處立刻到現場採樣，直接送淡水畜衛生所檢驗。

新北動保處當時訪視豬場時，現場 175 隻黑豬都很有活力，也沒有紅斑或呼吸急促的症狀。

但面對豬瘟，不怕一萬，只怕萬一。動保處還是鐵腕下令消毒豬場，直接實施移動管制。5 天後，採檢結果出爐，非洲豬瘟陰性。

② 同年 11 月，樹林養豬場在焚燒東西，消防人員火速通報新北動保處，動保處立刻派人查訪。

現場發現，養豬場焚燒豬隻。林姓飼主解釋，豬隻有「急性出血肺炎」，先棄置豬場旁邊，在等清運人員載去化製。

隔壁的叔父在燒廢棄模板，不小心燒到豬隻。

就算飼主完整解釋，新北動保處對豬場實施移動管制，再把豬帶回檢驗，幸好驗出非洲豬瘟陰性。

2021 ，台灣本島出現第一例海漂豬，漂到新北龜吼漁港，並檢驗出非洲豬瘟陽性。（資料照，新北動保處提供）

③ 2021 年，台灣本島出現第一例海漂豬，漂到新北龜吼漁港，並檢驗出非洲豬瘟陽性。

海巡署在龜吼漁港出水口、離岸 15 公尺的海上，發現海漂豬後，立刻通知新北動保處來消毒，檢體立刻送畜衛所檢驗。

海巡署下令全國分署擴大搜索，過去有海漂豬或海漂垃圾的區域，都必須嚴格搜索。

當時，光是海面上出現陽性的海漂豬，新北農業局立刻通知所有獸醫，到半徑 10 公里內的養豬場採樣豬隻。

而且，在檢測結果出爐之前，豬隻的飼主必須做嚴格人車管制。

④ 幾天後，彰化洋仔厝大排出水口發現離世的棄豬——彰化縣動物檢疫所當天立刻採樣，現場消毒焚毀。

海巡署在彰化洋仔厝大排發現1頭死豬，緊急聯繫動防所處置，並於採樣後全副武裝焚屍及消毒。 （資料照，記者翻攝）

隔天檢驗結果出爐，是非洲豬瘟陰性。

⑤ 2018 年，花蓮也發生豐裡村和共和村交界處，被發現有豬隻被丟棄露天堆置。

花蓮縣動植物防疫所立刻派人到現場採樣送檢，隔天下午 5 點，檢驗確定豬瘟病毒檢驗陰性。

⑥ 我舉的例子，通通是藍營執政的縣市。因為豬瘟防疫本來就不分藍綠。

新北、彰化和花蓮，只要發現豬隻異常，立刻通報——連海漂豬距離本島還有 15 公尺，都不掉以輕心。

為什麼？因為過去台灣受口蹄疫肆虐所苦，畫面還歷歷在目。如今面對非洲豬瘟，如果防線破功，我們想都不敢想。

⑦ 現在回頭看，台中市這次怎麼處理的——

10 月 10 日，台中梧棲的豬場，豬隻出現異樣，特約獸醫師用「放線桿菌胸膜肺炎」藥物治療。

10 月 14 日，監控系統已經對動保處「發、出、警、示」——這間豬場只有養 300 頭豬，此時已經有 50 多隻異常離世。

當天，台中市農業局接到警示到現場。沒、有、採、檢。



10 月 20 日，已經累計 117 隻豬異常離世了。

此時，農業局才採檢送驗。隔天 6 點半收到檢驗結果，確定非洲豬瘟陽性。

台中豬瘟防疫採檢慢10天，市府才啟動防疫措施。（台中市府提供）

⑧ 今天（1022）記者會上，台中市農業局長張敬昌大言不慚說，「 14 日到現場，豬隻沒有出現非洲豬瘟典型症狀」，還推給獸醫師診斷說是「胸膜型肺炎」。

8 年前，淡水黑毛豬只是排泄出現異樣，新北動保處就立刻採樣送檢。

樹林的養豬場，飼主說豬隻感染肺炎，動保處不惜下令移動管制、立刻送檢。

請問為什麼防堵非洲豬瘟，到了台中就會轉彎？

台中市府還好意思把責任推給特約獸醫，講得像是獸醫診斷失誤，才沒有採樣——問題是，14 日化製場系統就對動保處示警了，動保處跑到豬場現場，卻堅持不採樣。

因為非洲豬瘟的潛伏期，就是一到兩週（ 9 到 14 天）！台中市府一拖再拖，錯過黃金時間。（資料照）

⑨ 10 月 10 日至今，大概近兩週——為什麼這兩週這麼重要？

因為非洲豬瘟的潛伏期，就是一到兩週（ 9 到 14 天）！

台中市府一拖再拖，錯過黃金時間，農業局還說得出「該做的都做了」——臉皮怎麼能厚到這種程度？

全國同島一命守了 7 年的防線，被你一夕衝破。防線破口還裝可憐推卸責任。

氣到發抖。台灣人到底做錯了什麼，要被盧秀燕集團這樣對待？

（作者是世代共好協會理事長）

本文經授權轉載自張育萌臉書

