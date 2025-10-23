自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享～張育萌》全國沒有一個縣市，像盧秀燕對待非洲豬瘟這麼隨便～

10 月 10 日至今，大概近兩週——為什麼這兩週這麼重要？ 因為非洲豬瘟的潛伏期，就是一到兩週（ 9 到 14 天）！台中市府一拖再拖，錯過黃金時間，農業局還說得出「該做的都做了」——臉皮怎麼能厚到這種程度？
名家分享

名家分享

2025/10/23 11:20

◎ 張育萌

全國沒有一個縣市，像盧秀燕對待非洲豬瘟這麼隨便～

全國沒有一個縣市，像盧秀燕對待非洲豬瘟這麼隨便 。（取自貼文）全國沒有一個縣市，像盧秀燕對待非洲豬瘟這麼隨便 。（取自貼文）

① 其他縣市怎麼面對豬瘟的？

2019 年 5 月 4 日，淡水養豬場黑毛豬排洩出現異樣，新北市防檢局通報災變中心，新北動保處立刻到現場採樣，直接送淡水畜衛生所檢驗。

新北動保處當時訪視豬場時，現場 175 隻黑豬都很有活力，也沒有紅斑或呼吸急促的症狀。

但面對豬瘟，不怕一萬，只怕萬一。動保處還是鐵腕下令消毒豬場，直接實施移動管制。5 天後，採檢結果出爐，非洲豬瘟陰性。

② 同年 11 月，樹林養豬場在焚燒東西，消防人員火速通報新北動保處，動保處立刻派人查訪。

現場發現，養豬場焚燒豬隻。林姓飼主解釋，豬隻有「急性出血肺炎」，先棄置豬場旁邊，在等清運人員載去化製。

隔壁的叔父在燒廢棄模板，不小心燒到豬隻。

就算飼主完整解釋，新北動保處對豬場實施移動管制，再把豬帶回檢驗，幸好驗出非洲豬瘟陰性。

2021 ，台灣本島出現第一例海漂豬，漂到新北龜吼漁港，並檢驗出非洲豬瘟陽性。（資料照，新北動保處提供）2021 ，台灣本島出現第一例海漂豬，漂到新北龜吼漁港，並檢驗出非洲豬瘟陽性。（資料照，新北動保處提供）

③ 2021 年，台灣本島出現第一例海漂豬，漂到新北龜吼漁港，並檢驗出非洲豬瘟陽性。

海巡署在龜吼漁港出水口、離岸 15 公尺的海上，發現海漂豬後，立刻通知新北動保處來消毒，檢體立刻送畜衛所檢驗。

海巡署下令全國分署擴大搜索，過去有海漂豬或海漂垃圾的區域，都必須嚴格搜索。

當時，光是海面上出現陽性的海漂豬，新北農業局立刻通知所有獸醫，到半徑 10 公里內的養豬場採樣豬隻。

而且，在檢測結果出爐之前，豬隻的飼主必須做嚴格人車管制。

④ 幾天後，彰化洋仔厝大排出水口發現離世的棄豬——彰化縣動物檢疫所當天立刻採樣，現場消毒焚毀。

海巡署在彰化洋仔厝大排發現1頭死豬，緊急聯繫動防所處置，並於採樣後全副武裝焚屍及消毒。 （資料照，記者翻攝）海巡署在彰化洋仔厝大排發現1頭死豬，緊急聯繫動防所處置，並於採樣後全副武裝焚屍及消毒。 （資料照，記者翻攝）

隔天檢驗結果出爐，是非洲豬瘟陰性。

⑤ 2018 年，花蓮也發生豐裡村和共和村交界處，被發現有豬隻被丟棄露天堆置。

花蓮縣動植物防疫所立刻派人到現場採樣送檢，隔天下午 5 點，檢驗確定豬瘟病毒檢驗陰性。

⑥ 我舉的例子，通通是藍營執政的縣市。因為豬瘟防疫本來就不分藍綠。

新北、彰化和花蓮，只要發現豬隻異常，立刻通報——連海漂豬距離本島還有 15 公尺，都不掉以輕心。

為什麼？因為過去台灣受口蹄疫肆虐所苦，畫面還歷歷在目。如今面對非洲豬瘟，如果防線破功，我們想都不敢想。

⑦ 現在回頭看，台中市這次怎麼處理的——

10 月 10 日，台中梧棲的豬場，豬隻出現異樣，特約獸醫師用「放線桿菌胸膜肺炎」藥物治療。

10 月 14 日，監控系統已經對動保處「發、出、警、示」——這間豬場只有養 300 頭豬，此時已經有 50 多隻異常離世。

當天，台中市農業局接到警示到現場。沒、有、採、檢。

10 月 20 日，已經累計 117 隻豬異常離世了。

此時，農業局才採檢送驗。隔天 6 點半收到檢驗結果，確定非洲豬瘟陽性。

台中豬瘟防疫採檢慢10天，市府才啟動防疫措施。（台中市府提供）台中豬瘟防疫採檢慢10天，市府才啟動防疫措施。（台中市府提供）

⑧ 今天（1022）記者會上，台中市農業局長張敬昌大言不慚說，「 14 日到現場，豬隻沒有出現非洲豬瘟典型症狀」，還推給獸醫師診斷說是「胸膜型肺炎」。

8 年前，淡水黑毛豬只是排泄出現異樣，新北動保處就立刻採樣送檢。

樹林的養豬場，飼主說豬隻感染肺炎，動保處不惜下令移動管制、立刻送檢。

請問為什麼防堵非洲豬瘟，到了台中就會轉彎？

台中市府還好意思把責任推給特約獸醫，講得像是獸醫診斷失誤，才沒有採樣——問題是，14 日化製場系統就對動保處示警了，動保處跑到豬場現場，卻堅持不採樣。

因為非洲豬瘟的潛伏期，就是一到兩週（ 9 到 14 天）！台中市府一拖再拖，錯過黃金時間。（資料照）因為非洲豬瘟的潛伏期，就是一到兩週（ 9 到 14 天）！台中市府一拖再拖，錯過黃金時間。（資料照）

⑨ 10 月 10 日至今，大概近兩週——為什麼這兩週這麼重要？

因為非洲豬瘟的潛伏期，就是一到兩週（ 9 到 14 天）！
台中市府一拖再拖，錯過黃金時間，農業局還說得出「該做的都做了」——臉皮怎麼能厚到這種程度？

全國同島一命守了 7 年的防線，被你一夕衝破。防線破口還裝可憐推卸責任。

氣到發抖。台灣人到底做錯了什麼，要被盧秀燕集團這樣對待？

（作者是世代共好協會理事長）
本文經授權轉載自張育萌臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書