Emmy時間》新壽做最對的一件事！恭喜台灣，輝達來了！

新壽終於做對一件事了。這案子已經打到這麼ugly，既然要退了，就沒必要拿李四川的32.8億標金+利息=40億，不如只拿回標金，其餘分文不取，得一個成全輝達的名聲。這是整個過程到現在，新壽做得最正確的一件事情。

◎ 胡采蘋

新壽開記者會宣布同意解約，北市府只須還回已繳標金（應為32.8億元），新壽便願意還君明珠，T17、T18回歸台北市政府，輝達可以進來跟北市府簽約了。

新光人壽董事長魏寶生（中）就士林科技園區 T17 、 T18 開發案召開記者會，宣布同意解約。（資料照）

這個案子其實我從頭到尾都沒有必要講話，新壽火攻北市府，蔣萬安李四川被打得匆匆忙忙連滾帶爬，我的工作這麼忙，根本沒有時間參戰。

新光人壽日前在北士科T17、T18基地舉辦動土典禮。（資料照）

只是最後離奇殺出程咬金，流量網紅連續民粹言論暴打中央政府，還有大量媒體分享轉載，整個內容+流量猛攻中央的形勢十分蹊蹺，實在太像新壽（或其他政治利益相關者）的一條龍輿論攻擊了，導致我感覺自己必須要出來講話，以正視聽。

從頭到尾我都非常同情李四川，事實上台北市法務局應該早就提出過change of control的方案，以合約主體已經在新新併以後變更，主張強制解約。但是我看到李四川一直說他們不願惹官非，會被新壽提告，他們不願打官司，所以不採用這個方法。

事實上這個決定就是只有主官才能下的，如果蔣市長不願惹麻煩，李四川就會很難辦，導致最後被火烤四川。事實上我認為李四川處理得中規中矩，並沒有什麼過錯，然而蔣市長不能一開始就出面強力保護李四川，導致李四川一度受到重傷。

台北市長蔣萬安說明對新壽願意合意解約後，將盡快與新壽坐下來相談細節。（資料照）

我很清楚如果我不能及時針對這個議題強力發言，整個案子很可能會在輿論壓力之下被新壽強渡關山，而且還有政治網紅藉機傷害不相干的公務員。因此我才非常認真的跳進來解釋整件事情，而蔣市長也是到了輿論風向逆轉以後，才出面背書以新新併為由解約的方案。

無論如何，現在的結局才是最好的，如果大家真的被政治網紅帶風向，強力逼迫政府同意新壽直接轉移地上權給輝達，四年暴賺一百億，這才是真的要出大事。相信大家經一事長一智，以後不會再被任意帶風向了。

T17、T18回歸台北市政府，輝達可以進來跟北市府簽約了。 （路透檔案照）

恭喜台灣，輝達來了！

（作者為財經作家、時事評論者）

本文經授權轉載自Emmy追劇時間臉書

