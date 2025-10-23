沈榮欽國際視野》非洲豬瘟懶人包：各方反應

今年5月29日，台灣正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟的「三大豬病非疫國」。如今疑似破功，台中市爆發非洲豬瘟案例，多年苦心防疫付諸東流⋯⋯

◎ 沈榮欽

今年5月29日，台灣正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟的「三大豬病非疫國」。如今疑似破功，台中市爆發非洲豬瘟案例，多年苦心防疫付諸東流，除了行政院院長卓榮泰召開緊急會議，提出四項應變措施，其餘各方反應如下：

台中市爆發非洲豬瘟案例，多年苦心防疫付諸東流。（資料照）

♦️ 台中市：攜手中央合作，但是責任不在我

台中市農業局：台中市政府該做的都已做了，意謂責任並不在我。

市長盧秀燕表示，將與中央合作，避免豬瘟擴大。

台中市：攜手中央合作，但是責任不在我。（資料照）

♦️ 民進黨：中央啟動最嚴謹的防疫機制

三大黨中以民進黨最早發文，表示中央已第一時間成立前進應變所，由農業部杜文珍次長進駐，並啟動最嚴謹的防疫機制。

♦️ 民眾黨：中央地方齊心，行政部門要努力防疫

第二個發文的是民眾黨，台灣民眾黨呼籲行政部門務必正視疫情潛在威脅，避免重演當年口蹄疫的慘痛經驗，當時400多萬頭豬隻被撲殺，經濟損失超過1700億元。

民眾黨發文。（取自貼文）

♦️ 國民黨：台中市政府表現優異，呼籲中央地方合作

最後發文的國民黨讚美盧秀燕，表示台中市長盧秀燕第一時間啟動防疫機制、連夜動員，展現台中市府面對疫情的最高效率與決心。

♦️ 國眾立委：對刪除相關預算噤聲

藍白兩黨今年初提案「全部刪除」媒宣費，當時防檢署曾經警告，恐怕會增加非洲豬瘟入侵風險。（取自貼文）

藍白兩黨今年初提案「全部刪除」媒宣費，當時防檢署曾經警告，恐怕會增加非洲豬瘟入侵風險，如今一語成讖，國眾兩黨立委對此未表意見。

♦️ 黃國昌：⋯⋯

當初提案凍結邊境查驗預算的罪魁禍首就是立委黃國昌。（取自貼文）

當初提案凍結邊境查驗預算的罪魁禍首就是立委黃國昌，但是仍未對此表示意見。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

