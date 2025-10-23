自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

沈榮欽國際視野》非洲豬瘟懶人包：各方反應

今年5月29日，台灣正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟的「三大豬病非疫國」。如今疑似破功，台中市爆發非洲豬瘟案例，多年苦心防疫付諸東流⋯⋯
沈榮欽 國際視野

沈榮欽 國際視野

2025/10/23 09:30

 ◎ 沈榮欽

今年5月29日，台灣正式獲WOAH認定為「豬瘟非疫國」，成為亞洲唯一同時擁有傳統豬瘟、口蹄疫與非洲豬瘟的「三大豬病非疫國」。如今疑似破功，台中市爆發非洲豬瘟案例，多年苦心防疫付諸東流，除了行政院院長卓榮泰召開緊急會議，提出四項應變措施，其餘各方反應如下：

台中市爆發非洲豬瘟案例，多年苦心防疫付諸東流。（資料照）台中市爆發非洲豬瘟案例，多年苦心防疫付諸東流。（資料照）

♦️ 台中市：攜手中央合作，但是責任不在我

台中市農業局：台中市政府該做的都已做了，意謂責任並不在我。
市長盧秀燕表示，將與中央合作，避免豬瘟擴大。

台中市：攜手中央合作，但是責任不在我。（資料照）台中市：攜手中央合作，但是責任不在我。（資料照）

♦️ 民進黨：中央啟動最嚴謹的防疫機制

三大黨中以民進黨最早發文，表示中央已第一時間成立前進應變所，由農業部杜文珍次長進駐，並啟動最嚴謹的防疫機制。

♦️ 民眾黨：中央地方齊心，行政部門要努力防疫

第二個發文的是民眾黨，台灣民眾黨呼籲行政部門務必正視疫情潛在威脅，避免重演當年口蹄疫的慘痛經驗，當時400多萬頭豬隻被撲殺，經濟損失超過1700億元。

民眾黨發文。（取自貼文）民眾黨發文。（取自貼文）

♦️ 國民黨：台中市政府表現優異，呼籲中央地方合作

最後發文的國民黨讚美盧秀燕，表示台中市長盧秀燕第一時間啟動防疫機制、連夜動員，展現台中市府面對疫情的最高效率與決心。

♦️ 國眾立委：對刪除相關預算噤聲

藍白兩黨今年初提案「全部刪除」媒宣費，當時防檢署曾經警告，恐怕會增加非洲豬瘟入侵風險。（取自貼文）藍白兩黨今年初提案「全部刪除」媒宣費，當時防檢署曾經警告，恐怕會增加非洲豬瘟入侵風險。（取自貼文）

藍白兩黨今年初提案「全部刪除」媒宣費，當時防檢署曾經警告，恐怕會增加非洲豬瘟入侵風險，如今一語成讖，國眾兩黨立委對此未表意見。

♦️ 黃國昌：⋯⋯

當初提案凍結邊境查驗預算的罪魁禍首就是立委黃國昌。（取自貼文）當初提案凍結邊境查驗預算的罪魁禍首就是立委黃國昌。（取自貼文）

當初提案凍結邊境查驗預算的罪魁禍首就是立委黃國昌，但是仍未對此表示意見。

（作者為加拿大約克大學副教授）
本文經授權轉載自沈榮欽臉書

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書