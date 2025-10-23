自由電子報
名家分享~James Jseng》從台灣主權未定論 看美國與國民黨的愛恨糾纏

美國要的，從1945年就是要讓台灣住民自決，與二戰後所有主權爭議島嶼一樣，蔣介石以憲政與投票跟美國政府拖時間，到了蔣經國手上，他也曾散發疑美論，清洗美國援助台灣的記憶當作反制，但到了他生命的最後一刻，他知道拖不下去了……
名家分享

名家分享

2025/10/23 13:30

◎ James Jseng

今年九月，AIT跟美國國務院接連拋出台灣主權未定論這個對台灣來說無比重大的議題，一般咸認，此舉的目的在於嚇阻中國在國際間的台灣主權併吞動作，並進一步提前否認中國對台發動侵略戰爭的合法性，然而，當美國終於承認而且揭發這個歷史的現實，我們卻同時間看見了許多能印證台灣歷史的背後原因，這彷彿是台灣政治考古學的重大挖掘發現，有了這個發現，許多的疑問與歷史謎題，都找到了背後最深刻的原因。

今年九月，AIT跟美國國務院接連拋出台灣主權未定論這個對台灣來說無比重大的議題。（取自貼文）今年九月，AIT跟美國國務院接連拋出台灣主權未定論這個對台灣來說無比重大的議題。（取自貼文）

有了美國這個歷史當事人的證詞，我們現在需要如此書寫，1945年，蔣介石受美國之託，協助接管復原台澎二地，但美國並未撒手不管，從第一天就派出情報人員與技術專家，協助基礎工業的復原與調查工作，然而，因為蔣介石的用人不當，台灣很快的陷入經濟困境與恐慌，在1947年爆發228事件，這時，為何蔣介石會接連密電，痛下殺手，如今就能清楚的看見背後原因，蔣介石必需向美國證明，他有能力管轄台澎二地，以免美國出手要求收回，而在蔣的心裡，他想的應該是先做好管理，最後才能達到事實上的佔據。

老蔣手記清楚提到台灣是託管地。（取自貼文）老蔣手記清楚提到台灣是託管地。（取自貼文）

很多人在這裡會以為蔣一開始就是想把台灣當作復興基地，但這是歷史的錯置，在1945年，台灣只是被佔領的一個日屬島嶼，建設現代，民眾富裕，而蔣本身直到1949年飛機起飛前一個月都未曾如此決定，台灣，只是國民黨難民的棲身之處，而且，協助運輸的都還是美國馳援的美軍軍艦。

在如今可以看見的幾個文件中披露的，蔣介石跟蔣經國，從頭至尾都很清楚，台灣不過是他們負責託管之地，而且成為心中大患，也就因此，美國一直都保有他們對在台灣的國民黨政府管轄跟施壓的能力，知道這層關係，才能明瞭為什麼台灣當時明明就經歷歷史上全世界時間最長的戒嚴，但卻又勉為其難的要維持憲政體制，民主選舉，我們一直以來都知道是因為美國的壓力，但卻不知道這個壓力的來源如此明確。

蔣介石跟蔣經國，從頭至尾都很清楚，台灣不過是他們負責託管之地。圖為蔣經國日記。（取自貼文）蔣介石跟蔣經國，從頭至尾都很清楚，台灣不過是他們負責託管之地。圖為蔣經國日記。（取自貼文）

就如同坊間傳言，美國售台武器，永遠都會打折扣，拔裝備，等台灣有能力自製才同意出售同等武器，如今，這個原因也就解開迷霧，根本就不是怕你台灣打回中國去，事實上，沒有美國協助，你就算十萬人登陸也只是去送人頭而已，更何況你根本就沒有那個運輸能力。

真正的原因是美國心裡一直很清楚，他必需保持比國軍更強大的實力，因為如果狀況改變，他的對手，隨時很有可能就是在島上的國軍，美國曾經想要換掉蔣介石這個代理人，而這時，他的敵人就會是企圖頑抗的蔣軍，國民黨這個代管人對美國來說究竟是友是敵？回看歷史，的確是變幻莫測，撲朔迷離。

這個威脅，國民黨如芒刺在背，處處受制，但，台灣的民主化，就是在這個威脅下艱難開出的鮮花。

1984年10月，國府魯莽的情報單位在美國爆發江南案，1984年11月，台灣實施一清專案當作掩護，逮捕陳啟禮，1985年1月，美國辦案人員來台親自審訊，要求引渡但被蔣經國拒絕，後來我們都知道，陳啟禮「算是」情治人員，國民黨為保顏面堅持不給，但，美國方面施壓力道越來越強烈，最後，蔣經國給出去的，就是台灣。

1986年2月，蔣經國默許了民進黨的成立，1987年7月，宣布解除戒嚴，1988年1月1日解除報禁，1988年1月13日，蔣經國逝世。

美國要的，從1945年就是要讓台灣住民自決，與二戰後所有主權爭議島嶼一樣，蔣介石以憲政與投票跟美國政府拖時間，到了蔣經國手上，他也曾散發疑美論，清洗美國援助台灣的記憶當作反制，但到了他生命的最後一刻，他知道拖不下去了，在強大壓力下，還是決定將治理權力交還給台灣人（李登輝），將民族自決在他手上完成，只是當時的美國跟蔣經國都不知道的是，台灣人卻如此不珍惜自己的台灣。

事實上，當台灣成立在野黨，民眾有權利選出自己的代議士，領導人，理論上，便已完成了民族自決，但蔣經國跟美國都沒有算到，美國扶植中國之後所造成的經濟崛起，居然沒有帶來民主變革，反而是更加嚴苛的人民控制，以及對全世界的惡意輸出，如今世界動盪，蘇聯不存，中國已經是恐怖主義背後的最大動力。

如今，美國不再是與國民黨競合，而是直接與中國對抗。示意圖 。 （路透檔案照）如今，美國不再是與國民黨競合，而是直接與中國對抗。示意圖 。 （路透檔案照）

如今，美國不再是與國民黨競合，而是直接與中國對抗，台灣原本單純的主權問題，便因地緣因素絞進了這個無法避免的歷史漩渦，但無論如何，這島嶼的生存發展，現在未來，都等待著島上人民的覺醒。

本文經授權轉載自James Jseng臉書

